صورة الأميرة لؤلؤة آل سعود مع جورجينا.. إطلالة مثيرة لرفيقة رونالدو

- Advertisement -

وطن– نشرت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز رفيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع الأميرة السعودية لؤلؤة آل سعود.

وبيّنت الصورة الأميرة لولوة آل سعود مع جورجينا في محل ملابس بأحد المولات التجارية في الرياض.

وظهرت جورجينا في الصورة، وهي ترتدي بالطو لكن تحته كانت إطلالتها مثيرة، أظهرت فيها جزءاً من جسدها.

الأميرة لولوة آل سعود برفقة جورجينا ❤️ pic.twitter.com/GLk1DHOF6O — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 23, 2023

ومنذ وصول نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز إلى السعودية، تلاحقهما الكاميرات.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو يوثق إطلالة مثيرة لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز رفيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي تشارك في حفل Joy Awards.

- Advertisement -

وشوهدت جورجينا رودريغيز، وهي ترتدي حجاباً يغطي شعرها، كما ارتدت فستاناً مفتوح الصدر، في إطلالة مثيرة ولافتة للغاية.

كما لفتت جورجينا الأنظار بأزيائها، حيث ظهرت على السجادة البنفسجية بفستان كحلي غامق اللون مع غطاء للرأس ومجوهرات فاخرة براقة.

وحضرت جورجينا حفل توزيع جوائز joy awards، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت جورجينا رودريغيز، في تصريحات للإعلامية دانة الأشقر، أنها تعاونت في إطلالتها في المهرجان مع مصمم من أصدقائها يعيش في دبي.

وردّاً على سؤال عن شعورها منذ الانتقال إلى السعودية، قالت جورجينا: “أنا سعيدة جدا وأشعر بالحب من الجميع.. أحب السعودية، وكذلك عائلتي وأطفالي، إنه بلد رائع شكراً جزيلاً”.