الثلاثاء, يناير 24, 2023
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شواذ جنسيا يعكرون صفو “ليالي مسقط” في سلطنة عمان وجدل (فيديو)

دخول بعض المثليين جنسيا إلى تجمعات العائلات في ليالي مسقط بسلطنة عمان أثار غضب العمانيين، وتدخلت البلدية وقامت بمنع تواجد هؤلاء الشواذ

كتب فهمي الورغمي
شواذ جنسيا في سلطنة عمان watanserb.com
شواذ جنسيا في سلطنة عمان
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وطن- أثارت مشاهد مخلة بالحياء والأخلاق العامة لعدد من المثليين جنسيا في فاعليات “ليالي مسقط” التي تحتضنها سلطنة عُمان منذ، الخميس الماضي، وحتى الرابع من فبراير القادم، جدلا واسعا بالسلطنة وسط دعوات من العمانيين لردع ومنع هؤلاء من حضور المهرجان.

ليالي مسقط وجدل دخول المثليين بعض التجمعات

وانطلقت الخميس الماضي فعاليات ليالي مسقط، 2023 التي تتواصل حتى الـ 4 من فبراير القادم، ضمن مجموعة من الأنشطة التي صُمّمت لتلبي تطلعات الجمهور وتخدم مختلف فئات المجتمع والزوار.

إلى ذلك، أشعل حضور بعض المثليين جنسيا لفعاليات ليالي مسقط، موجة جدل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل في السلطنة.

ففي مقاطع فيديو متداولة، ظهر أحد الشبان بأحمر الشفاه على شفتيه وبملامح تشبه فيها بالنساء، وتسريحة شعر نسوية، في مشاهد اعتبرها كثيرون لا تتماشى والهوية المحافظة للمجتمع العماني.

شواذ جنسيا في سلطنة عمان
شواذ جنسيا في سلطنة عمان

وكان هذا الشخص المثلي الجنس يندد ويستنكر أنه تم منعه هو ورفاق له، من دخول إحدى فاعليات “ليالي مسقط” في سلطنة عمان.

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ولم يعرف إذا كان هذا الشخص الشاذ جنسيا عماني أم أنه من جنسية أخرى.

ومن منطلق الغيرة على هوية وأصالة الشعب العماني، انطلقت حملة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت وسم “ليالي مسقط” بهدف منع دخول مثل هؤلاء الأفراد لفعاليات ليالي مسقط.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وفي هذا السياق، غرد الناشط “محمد العاصمي” عبر حسابه على منصة تويتر قائلا: “شاهدت مقطع فيديو مقزز لأحد الم….. منع من دخول مهرجان ليالي_مسقط.. أولاً تحية إجلال لمن منع دخولهم وخصوصًا من ذكرهم في المقطع”.

وتابع “ثانيًا وأسفاه على حال من أمتلك كل هذه الجراءة للحديث وهو بهذا الشكل المقزز..رسالة لأولياء الامور (ستسألون عنهم يوم الدين)”.

وفي ذات الصدد أيضا كتب الدكتور حمود النوفلي: “تحية تقدير للمسؤولين في بلدية مسقط على منعهم بعض من يخدش الحياء العام للمجتمع.”

مضيفا:”ولكن نناشدكم بتحريك دعوى قانونية ضد من يصف جهودكم ويصف المهرجان بكلمة”خ..””.

وأضاف “فذلك يعد قذف يستوجب منعه بالقانون قبل أن يقلده ممن يخفون ذلك البلاء…مع العلم بأنه طلب تداول المقطع في كل مكان!”.

وقال “هلال الرجيبي” تفاعلا مع وسم “ليالي مسقط” في تعليقه على تشويه المثليين لصورة الفعاليات “انا اشكر البلدية ولهم مني كل الاحترام و للاشخاص اللي تعاملو مع هذه الاشكال و عقبال طردهم من المولات و الاماكن اللي فيها العوائل و التجمعات”.

ليالي مسقط في سلطنة عُمان

وتفتتح المواقع الأربعة لفعاليات ليالي مسقط أبوابها يوميًّا أمام الجمهور والزوار ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا وحتى 11 مساءً طيلة أيام الفعاليات.

وتُقام فعاليات ليالي مسقط في أربعة مواقع، وهي منتزه القرم الطبيعي، ومنتزه النسيم العام، ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض والجمعية العُمانية للسيارات.

يتضمن متنزه القرم الطبيعي مجموعة من العروض والأنشطة، ومنها إقامة عروض الإبهار والليزر، وعروض الطائرات المضيئة “الدرون” بتشكيلات فنية تحلق فوق سماء المتنزه مع تناغم بإيقاعات النوافير والأضواء الباهرة.

ويتضمن محيط البحيرة عربات لعرض الأغذية المتنوعة وسلسلة من المطاعم الراقية والمنتجات المختلفة.

ويتضمن المتنزه قاعة سينما بشاشة عرض واستراحات مجهزة، وكذلك فعالية التصوير الكامل بدرجة 360، وفعالية عروض الساحات والكرنفال، وعروض الخيل ومسابقات قفز الحواجز، وفعالية عروض إضاءة الشلالات، وألعاب الأطفال.

وحضر العمانيون هذه الفعاليات الشتوية التي تشرف على تنظيمها الجهات الحكومية، بهدف إضفاء طابع ترفيهي دافيء على ليالي الشتاء الباردة في السلطنة، وسط إقبال شعبي واسع.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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