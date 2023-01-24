الثلاثاء, يناير 24, 2023
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بمكونين فقط..تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الفرن

كل ما تحتاجه لتنظيف الفرن هو بيكربونات الصودا وسائل غسيل الأطباق

كتب ايمان الباجي
بمكونين فقط..تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الفرن watanserb.com
تنظيف الفرن
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وطن- تنظيف الفرن من الدهون وبقايا الطعام تعتبر واحدة من أصعب المهمات المنزلية التى يمكن أن تقوم بها ربة المنزل.

طريقة بسيطة وسهلة لتنظيف الفرن

لكن صحيفة إكسبرس البريطانية تحدثت مع ملكة التنظيف الأكثر شهرة في أستراليا، شانتيل ميلا، والتي كشفت عن طريقة بسيطة وسهلة للغاية لإزالة شحوم الفرن والحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

قالت الأم، صاحبة صفحة “ماما ميلا” للتنظيف والتدبير المنزلي على التيك توك، إنه عادة ما تسألها الأمهات إن كان بإمكانها عمل فيديو حول كيفية تنظيف الفرن.

تعتبر مهمة تنظيف الفرن، واحدة من أصعب المهمات المنزلية

ومع ذلك، بدلاً من شراء منظفات باهظة الثمن، أوصت الخبيرة باستخدام عنصرين موجودين في المطبخ.

وتقول شانتيل:”كل ما تحتاجه هو بعض بيكربونات الصودا وسائل غسيل الأطباق.”

طريقة تنظيف الفرن

توصي شانتيل بصنع محلول باستخدام كوب واحد من بيكربونات الصودا وثلث كوب من سائل غسل الأطباق، ثم يجب خلط هذه المكونات معًا حتى تتحصل على عجينة سميكة.

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وأوضحت في مقطع الفيديو الخاص بها كيفية وضع هذه العجينة على باب الفرن وداخل الجهاز باستخدام فرشاة. حيث قالت:”يجب ترك هذا المزيج لمدة ساعتين تقريبًا”.

@mama_mila_

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♬ original sound – Chantel Mila

وأضافت:”قد تجد أنك بحاجة إلى ترك الخليط لفترة أطول قليلاً للتخلص من تراكم الدهون والأوساخ المستعصية.”

صودا الخبز

غالبًا ما يوصى باستخدام بيكربونات الصودا، المعروفة أيضًا باسم صودا الخبز، لتنظيف أجزاء مختلفة من المنزل.، حيث لها دور فعال على إذابة الأوساخ والشحوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الهيكل المعدني لكل جزيء من صودا الخبز مادة كاشطة لطيفة للتنظيف دون ترك خدوش خلفها.

نظرًا لأن الأفران تميل إلى أن تكون دهنية، فإن صابون الأطباق يعد خيارًا جيدًا كذلك، حيث تهدف العديد من خصائصه إلى تنظيف الشحوم ومواد الطهي الأخرى.

وإذا كنت ترغب في تقليل استخدام المواد الكيميائية القاسية، فتأكد من اختيار صابون أطباق طبيعي.

How to Properly Clean an Oven

بعد أن تركتَ صابون الأطباق ومحلول صودا الخبز على باب الفرن، توصي شانتيل باستخدام أداة مكشطة لإزالة  أي بقايا من على الجهاز بعناية.

وفي النهاية، أكدت أنه يجب مسح أي خليط زائد بقطعة قماش نظيفة ومبللة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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