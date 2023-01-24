بمكونين فقط..تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الفرن

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وطن- تنظيف الفرن من الدهون وبقايا الطعام تعتبر واحدة من أصعب المهمات المنزلية التى يمكن أن تقوم بها ربة المنزل.

طريقة بسيطة وسهلة لتنظيف الفرن



لكن صحيفة إكسبرس البريطانية تحدثت مع ملكة التنظيف الأكثر شهرة في أستراليا، شانتيل ميلا، والتي كشفت عن طريقة بسيطة وسهلة للغاية لإزالة شحوم الفرن والحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

قالت الأم، صاحبة صفحة “ماما ميلا” للتنظيف والتدبير المنزلي على التيك توك، إنه عادة ما تسألها الأمهات إن كان بإمكانها عمل فيديو حول كيفية تنظيف الفرن.

ومع ذلك، بدلاً من شراء منظفات باهظة الثمن، أوصت الخبيرة باستخدام عنصرين موجودين في المطبخ.

وتقول شانتيل:”كل ما تحتاجه هو بعض بيكربونات الصودا وسائل غسيل الأطباق.”

طريقة تنظيف الفرن



توصي شانتيل بصنع محلول باستخدام كوب واحد من بيكربونات الصودا وثلث كوب من سائل غسل الأطباق، ثم يجب خلط هذه المكونات معًا حتى تتحصل على عجينة سميكة.

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وأوضحت في مقطع الفيديو الخاص بها كيفية وضع هذه العجينة على باب الفرن وداخل الجهاز باستخدام فرشاة. حيث قالت:”يجب ترك هذا المزيج لمدة ساعتين تقريبًا”.

@mama_mila_ Another top request! Here’s the trick to clean your oven and the way to keep it cleaner for longer! Bunnings has all the items you need to clean your oven and leave it sparkling for longer. 🌻 Mix 1 cup Glitz cleaning bi-carb with 1/3 cup Glitz dishwashing liquid 🌻 Allow this mixture to sit for about 2 hours and soften the baked on grease 🌻 Use an Oates scraper blade to gently remove any burnt on mess. This scraper blade is amazing at cutting through tough grime easily and can be used on glass and tiles around the home. 🌻 Wipe away any excess mixture and finish by lining your oven with a Soffritto reusable oven liner. Any mess drops onto the liner which is dishwasher safe to wash it easily! Will you be trying this one? Hope this was helpful lovelies x @Bunnings ♬ original sound – Chantel Mila

وأضافت:”قد تجد أنك بحاجة إلى ترك الخليط لفترة أطول قليلاً للتخلص من تراكم الدهون والأوساخ المستعصية.”

صودا الخبز

غالبًا ما يوصى باستخدام بيكربونات الصودا، المعروفة أيضًا باسم صودا الخبز، لتنظيف أجزاء مختلفة من المنزل.، حيث لها دور فعال على إذابة الأوساخ والشحوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الهيكل المعدني لكل جزيء من صودا الخبز مادة كاشطة لطيفة للتنظيف دون ترك خدوش خلفها.

نظرًا لأن الأفران تميل إلى أن تكون دهنية، فإن صابون الأطباق يعد خيارًا جيدًا كذلك، حيث تهدف العديد من خصائصه إلى تنظيف الشحوم ومواد الطهي الأخرى.

وإذا كنت ترغب في تقليل استخدام المواد الكيميائية القاسية، فتأكد من اختيار صابون أطباق طبيعي.

بعد أن تركتَ صابون الأطباق ومحلول صودا الخبز على باب الفرن، توصي شانتيل باستخدام أداة مكشطة لإزالة أي بقايا من على الجهاز بعناية.

وفي النهاية، أكدت أنه يجب مسح أي خليط زائد بقطعة قماش نظيفة ومبللة.