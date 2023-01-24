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باميلا أندرسون تكشف عن عرض ضخم قدمه لها سلفستر ستالون لجعل جسدها له فقط!

تناقش باميلا في الوثائقي تعرضها للتحرش والاغتصاب ومسيرتها المهنية كممثلة و عارضة لمجلة "بلاي بوي"

كتب رفيف عبدالله
باميلا أندرسون تكشف عن عرض ضخم قدمه لها سلفستر ستالون لجعل جسدها له فقط! watanserb.com
باميلا أندرسون وسلفيستر ستالون
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وطن– رفعت النجمة باميلا أندرسون الحجاب عن حياتها العاطفية لتزعم أن نجم “روكي” سيلفستر ستالون قدم لها ذات مرة عرضًا يمكنها رفضه.

شقة وسيارة بورش

تقول باميلا أندرسون البالغة من العمر 55 عاماً، في فيلمها الوثائقي الجديد على “نتفليكس“: “لقد قدم لي شقة وبورش لأكون فتاته الأولى. وله وحده فقط”.

وحول ردة فعلها، قالت باميلا: “ضحكت وسألته هل هذا يعني أن هناك رقم 2؟”.

زعمت باميلا أن نجم “روكي” قدم لها ذات مرة عرضًا رفضته

لكن ستالون ، 76 عامًا ، جادلها في أن اقتراحه كان جيدًا مثل الذهب ، وفقًا لأندرسون.

وكشفت: “قال هذا أفضل عرض ستحصلين عليه يا عزيزتي. أنت في هوليوود الآن “.

تقول باميلا أن ستالون عرض عليها شقة وبورش لتكون فتاته الأولى. وله وحده فقط

مضيفة أنها رفضت فوراً العرض دون تردد.

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تقول أندرسون: “أردت أن أقع في الحب. لم أكن أريد أي شيء أقل من ذلك.”

ممثلو ستالون: لم يحدث

ومع ذلك ، قال ممثلو ستالون لصحيفة “ذا بوست” إن هذا الطلب البذيء لم يحدث أبدًا.

قال متحدث باسم الممثل المرشح لجائزة الأوسكار: “حديث باميلا أندرسون المنسوب إلى موكلي كاذب وملفق. يؤكد السيد ستالون أنه لم يدلي بأي جزء من هذا الحوار “.

قال ممثلو ستالون إن هذا الطلب البذيء لم يحدث أبدًا

ذهبت أندرسون لتجد الحب مع عدد كبير من الشخصيات البارزة الأخرى.

في الوثائقي المليء بالحيوية ، تشارك الممثلة الكندية الأمريكية التفاصيل الأقل ضجة. لكنها مشبعة بالجرأة عن مغامراتها الرومانسية السابقة مع نجوم في التسعينيات مثل سكوت بايو ، 62 ، دايان كين 56 ، نجم كيلي سلاتر ، 50 عاما ، وإريك نيس ، 51 عاماً.

ذهبت أندرسون لتجد الحب مع عدد كبير من الشخصيات البارزة الأخرى

تحرش واغتصاب وتسريب فيديو جنسي

والجدير بالذكر أن أندرسون ، التي تزوجت خمس مرات من أربعة رجال مختلفين ، تتحدث عن زواجها الفاشل من عازف الدرامز تومي لي ، 60 عامًا ، ولاعب البوكر المحترف ريك سالومون ، 54 عامًا.

تزوجت باميلا خمس مرات من أربعة رجال مختلفين

في جزء آخر من الفيلم ، تناقش تعرضها للتحرش والاغتصاب ، ومسيرتها المهنية كممثلة و عارضة لمجلة “بلاي بوي”، وازدرائها لمسلسلها “بام وتومي” على منصة “هولو” المرشح لجائزة إيمي برايم تايم . والذي عرض بالتفصيل تسريب الفيديو الجنسي لها وفيديو لشهر العسل مع “لي” لعام 1995.

المصدرنيويورك بوست - ترجمة ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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