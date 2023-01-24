باميلا أندرسون تكشف عن عرض ضخم قدمه لها سلفستر ستالون لجعل جسدها له فقط!

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وطن– رفعت النجمة باميلا أندرسون الحجاب عن حياتها العاطفية لتزعم أن نجم “روكي” سيلفستر ستالون قدم لها ذات مرة عرضًا يمكنها رفضه.

شقة وسيارة بورش

تقول باميلا أندرسون البالغة من العمر 55 عاماً، في فيلمها الوثائقي الجديد على “نتفليكس“: “لقد قدم لي شقة وبورش لأكون فتاته الأولى. وله وحده فقط”.

وحول ردة فعلها، قالت باميلا: “ضحكت وسألته هل هذا يعني أن هناك رقم 2؟”.

لكن ستالون ، 76 عامًا ، جادلها في أن اقتراحه كان جيدًا مثل الذهب ، وفقًا لأندرسون.

وكشفت: “قال هذا أفضل عرض ستحصلين عليه يا عزيزتي. أنت في هوليوود الآن “.

مضيفة أنها رفضت فوراً العرض دون تردد.

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تقول أندرسون: “أردت أن أقع في الحب. لم أكن أريد أي شيء أقل من ذلك.”

ممثلو ستالون: لم يحدث

ومع ذلك ، قال ممثلو ستالون لصحيفة “ذا بوست” إن هذا الطلب البذيء لم يحدث أبدًا.

قال متحدث باسم الممثل المرشح لجائزة الأوسكار: “حديث باميلا أندرسون المنسوب إلى موكلي كاذب وملفق. يؤكد السيد ستالون أنه لم يدلي بأي جزء من هذا الحوار “.

ذهبت أندرسون لتجد الحب مع عدد كبير من الشخصيات البارزة الأخرى.

في الوثائقي المليء بالحيوية ، تشارك الممثلة الكندية الأمريكية التفاصيل الأقل ضجة. لكنها مشبعة بالجرأة عن مغامراتها الرومانسية السابقة مع نجوم في التسعينيات مثل سكوت بايو ، 62 ، دايان كين 56 ، نجم كيلي سلاتر ، 50 عاما ، وإريك نيس ، 51 عاماً.

تحرش واغتصاب وتسريب فيديو جنسي

والجدير بالذكر أن أندرسون ، التي تزوجت خمس مرات من أربعة رجال مختلفين ، تتحدث عن زواجها الفاشل من عازف الدرامز تومي لي ، 60 عامًا ، ولاعب البوكر المحترف ريك سالومون ، 54 عامًا.

في جزء آخر من الفيلم ، تناقش تعرضها للتحرش والاغتصاب ، ومسيرتها المهنية كممثلة و عارضة لمجلة “بلاي بوي”، وازدرائها لمسلسلها “بام وتومي” على منصة “هولو” المرشح لجائزة إيمي برايم تايم . والذي عرض بالتفصيل تسريب الفيديو الجنسي لها وفيديو لشهر العسل مع “لي” لعام 1995.