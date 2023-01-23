فيديو اعتداء ضابط تركي على مسنة سورية.. هل الواقعة جديدة؟ (وطن تنقب)

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وطن – كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء ضابط شرطة تركي على سيدة سورية مسنة، فيما نقّبت وطن عن حقيقة هذا الفيديو، وما إذا كانت الواقعة جديدة من عدمه.

مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الساعات الماضية، تداول مقطع الفيديو بقوة، وأظهر ضابط تركي وهو يعتدي بقسوة شديدة على المسنة التركية.

رجل تركي يقوم بالتعدي على سيدة مسنة سورية بالضرب !!pic.twitter.com/ZRhOIaa3AC — Screen Mix (@ScreenMix) January 22, 2023

وفيما أثار الفيديو غضبا عارما، فقد تحققت وطن من أن الواقعة قديمة، وتعود إلى شهر مايو من العام الماضي.

وهذا الفيديو الذي وُصف بالمروع، يعود اعتداء شخص تركي، على سيدة سورية مسنة تعيش في غازي عنتاب، حيث تعرضت السيدة للركل من شخص اشتبه بأنها تحاول خطف طفل في المدينة.

وآنذاك، قالت صحيفة يني شفق إن المُهاجم لديه سجل جنائي سابق بقضايا مخدرات وسرقة وإنه اعتُقل بسبب الحادثة كما زار والي المدينة السيدة في منزلها.

مقطع فيديو صادم ومبكي ومثير للغضي لسيدة سورية مسنة تعيش في #غازي_عنتاب تعرضت للركل من شخص اشتبه بأنها تحاول خطف طفل في المدينة!!

📌صحيفة يني شفق قالت إن المُهاجم لديه سجل جنائي سابق بقضايا مخدرات وسرقة وإنه اعتُقل بسبب الحادثة كما زار والي المدينة السيدة في منزلها pic.twitter.com/AZJFWdXU71 — Hasan AlHusayean (@Hasanalhusayean) May 30, 2022

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وفي الفترة الماضية، زادت بشكل ملحوظ، جرائم الاعتداء على السوريين في تركيا، مدعومة بخطابات توصف بأنها تحض على الكراهية.

ولا يوجد حصر دقيق لتلك الجرائم التي يعاني منها السوريون، في ظل الخوف من إبلاغ الشرطة تفادياً للترحيل القسري.

عدد السوريين في تركيا

منذ 2011، كانت تركيا الوجهة الأبرز للفارين من الحرب الدائرة في سوريا، وتشير إحصاءات رسمية، إلى أن تعداد اللاجئين السوريين في تركيا يقترب من أربعة ملايين، في حين يعتقد أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك.

نقطة تحول في المشاعر تجاه السوريين

وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن المشاعر تجاه السوريين بدأت تتغير بشكل حاد منذ أحداث أنقرة، في أغسطس 2021، عندما قُتل مواطن تركي على يد لاجيء سوري طعناً.

أسفرت هذه الواقعة عن أعمال عنف واسعة استهدفت ممتلكات السوريين هناك، وخاصة في حي ألتن داغ.

في أعقاب الحادث، نشر المعارض المتطرف “أوميت أوزداغ” تغريدة قال فيها: “حان وقت الرحيل”، ومن ثم ركزت سياسات حزبه على محاربة فكرة وجود المهاجرين في تركيا.