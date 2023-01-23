الإثنين, يناير 23, 2023
الرئيسيةحياتنافستان إلهام شاهين العاري وإطلالة مثيرة مع أميتاب بتشان ومحمد عبده
حياتنا

فستان إلهام شاهين العاري وإطلالة مثيرة مع أميتاب بتشان ومحمد عبده

الفنانة المصرية إلهام شاهين ظهرت في حفل توزيع جوائز Joy awards مع الممثل الهندي أميتاب باتشان والفنان السعودي محمد عبده

كتب فهمي الورغمي
إلهام شاهين مع أميتاب باتشان في السعودية watanserb.com
إلهام شاهين مع أميتاب باتشان في السعودية
- Advertisement -

وطن- ظهرت الفنانة المصرية “إلهام شاهين” في صور شاركتها مع متابعيها، بجانب الممثل الهندي العالمي “أميتاب باتشان” خلال حضورهما في حفل توزيع جوائز Joy awards الذي أقيم، السبت، في السعودية وشهد حضورا واسعا لنجوم عرب وعالميين.

إلهام شاهين مع أميتاب باتشان في السعودية

وشاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، برفقة الممثل الهندي العالمي أميتاب باتشان من حفل توزيع جوائز “Joy awards” الذي أقيم أمس، السبت، في السعودية من تنظيم الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحضرت إلهام شاهين الحفل بفستان شفاف كشف معظم جسدها وأبرز مفاتنها، وكانت تجلس بجوار الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان الذي حرصت على التقاط صورا تذكارية برفقته.

إلهام شاهين مع أميتاب باتشان في السعودية
إلهام شاهين مع أميتاب باتشان في السعودية

إلهام شاهين ومحمد عبده

كما ظهرت إلهام شاهين في صور أخرى مثيرة رفقة “فنان العرب” محمد عبده، الذي ظهر يضع يده عليها من الخلف في مشهد أثار انتقاد النشطاء.

وهاجم ناشطون بمواقع التواصل إطلالة إلهام شاهين العارية في السعودية ـ أرض الحرمين ـ كما هاجموا القيادة السعودية متمثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حاكم المملكة الفعلي ـ، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

- Advertisement -

كونهما المسؤولين عن ظهور مثل هذه المشاهد في المملكة التي كانت محافظة جدا لوقت قريب وتتسم بعادات وتقاليد عربية أصيلة انقلب عليها محمد بن سلمان.

وتسلم النجم الهندي أميتاب باتشان جائزة صناع الترفيه الفخرية من المستشار تركي آل الشيخ في حفلة Joy Awards 2023، التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)

إلهام شاهين ومحمد عبده
إلهام شاهين ومحمد عبده

وتعد جائزة صناع الترفيه، احتفاء بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة.

وتقام الحفلة في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيها أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة تجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، وتتضمن عروضًا ومراسم متنوعة.

ويأتي حضور الفنانة المصرية إلهام شاهين ضمن قائمة طويلة من الوجوه الفنية والسينمائية المعروفة في المنطقة العربية.

فستان إلهام شاهين العاري
فستان إلهام شاهين العاري

حيث حضر الحفل عدد كبير من أبرز الفنانين على مستوى الوطن العربي والعالم، من بينهم: يسرا، أصالة وزوجها فائق حسن، شيماء سيف، ليلى علوي، بدرية طلبة، ميرهان حسين، وائل جسار.

بالإضافة لأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، فرقة كايروكي، وجورجينا زوجة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، ومطرب الراب ويجز وغيرهم من المشاهير.

إلهام شاهين ومواقفها المثيرة للجدل في مصر

وتثير الممثلة المصرية إلهام شاهين الكثير من الجدل عبر مواقفها الغريبة سواء على الصعيد الفني أو السياسي أو حتى في الشأن العام.

بدرية طلبة مع إلهام شاهين
بدرية طلبة مع إلهام شاهين

حيث اشتهرت شاهين بأدوراها المخلة بالآداب العامة والمخلة بالأخلاق خلال عقود قضتها في أروقة السينما المصرية.

سياسيا، كانت إلهام شاهين في طليعة الوجوه السينمائية التي تصدرت المشهد الإعلامي الداعم للانقلاب العسكري المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي قاده ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

الفنانة المصرية إلهام شاهين
الفنانة المصرية إلهام شاهين

وعلى صعيد المواقف التي أثارت غضبا واسعا من إلهام شاهين في صفوف الرأي العام المصري، استذكر ناشطون مواقفها وآرائها تجاه الداعية المصري الراحل محمد متولي الشعراوي، الذي يُعتبر واحدا من أكثر الشخصيات احتراما وتقديرا لدى عموم المصريين شعبا ونخبة سياسية.

حيث شاركت “شاهين” في حملة الهجوم التي خرجت ضده قبل أسابيع من قبل بعض أبواق النظام في مصر، ووصفته بأنه “رجعي وجاهلي” ما تسبب في هجوم واسع ضدها.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

الهدهد

كاميرات توثق اعتداء وحشيا لممارسة صحية على 11 رضيعا بالسعودية

الهدهد

ما فعله تركي آل الشيخ مع والدة أشرف حكيمي جعل اللاعب يتأثر (فيديو)

حياتنا

أول ظهور لجورج وسوف بعد وفاة “وديع”.. هل حضر حفل joy awards؟ (شاهد)

الهدهد

من هي سارة بنت عبدالرحمن وسبب تعيين ابن سلمان لها في منصب رفيع؟

حياتنا

رد فعل السعوديين بعدما رأوا جورجينا عارية في الشارع (فيديو)

تقارير

هكذا نهب الوهابيون الحجرة النبوية الشريفة.. وهذه نهاياتهم!

الهدهد

زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله بفستان مثير وإشادة بجمالها في أول ظهور (فيديو)

حياتنا

ياسمين صبري تحسم أنباء عودتها لـ “أحمد أبو هشيمة”

حياتنا

رانيا يوسف بإطلالة مفاجئة في Joy Awards.. “ما أكلتش بقالي يومين عشان الفستان”! (شاهد)

حياتنا

سعر صادم لعقد جورجينا الماسي في حفل Joy Awards.. وهذا هو المصمم التونسي الذي تسلمه جسدها!

حياتنا

إطلالة جورجينا في حفل Joy Awards.. ارتدت الحجاب وفستاناً مفتوح الصدر (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قاضٍ عراقي مات في أحضان فتاتي ليل بأربيل بسبب الفياغرا وتفاصيل صادمة

زوجة الفنان سامر المصري تلفت الأنظار بفستان مكشوف الصدر في السعودية (شاهد)

ما سبب وفاة زكية الكاسبية الطالبة العمانية في الأردن؟.. فجعت وفاتها العمانيين

زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

كاميرات توثق اعتداء وحشيا لممارسة صحية على 11 رضيعا بالسعودية

حقيقة مقاطع منتشرة لمنجم ذهب ضخم في تونس اكتشف مؤخرا (شاهد)

أطول لسان بالعالم تمتلكه هذا الشابة.. تلمس به عينها وتلعق أنفها (شاهد)

رسالة مرعبة على “قبر ميت” وضعها دائن له تحدث ضجة (شاهد)

“أنقذوا سالي بن سالم” مطلب شعبي يجتاح تونس وتضامن كبير معها

السيسي:”انهيار الدولة ليس ذنبي هذا قدر الله والإخوان لو قدروا علينا كانوا ذبحونا” (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC