فستان إلهام شاهين العاري وإطلالة مثيرة مع أميتاب بتشان ومحمد عبده

- Advertisement -

وطن- ظهرت الفنانة المصرية “إلهام شاهين” في صور شاركتها مع متابعيها، بجانب الممثل الهندي العالمي “أميتاب باتشان” خلال حضورهما في حفل توزيع جوائز Joy awards الذي أقيم، السبت، في السعودية وشهد حضورا واسعا لنجوم عرب وعالميين.

إلهام شاهين مع أميتاب باتشان في السعودية

وشاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، برفقة الممثل الهندي العالمي أميتاب باتشان من حفل توزيع جوائز “Joy awards” الذي أقيم أمس، السبت، في السعودية من تنظيم الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحضرت إلهام شاهين الحفل بفستان شفاف كشف معظم جسدها وأبرز مفاتنها، وكانت تجلس بجوار الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان الذي حرصت على التقاط صورا تذكارية برفقته.

View this post on Instagram A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

إلهام شاهين ومحمد عبده

كما ظهرت إلهام شاهين في صور أخرى مثيرة رفقة “فنان العرب” محمد عبده، الذي ظهر يضع يده عليها من الخلف في مشهد أثار انتقاد النشطاء.

وهاجم ناشطون بمواقع التواصل إطلالة إلهام شاهين العارية في السعودية ـ أرض الحرمين ـ كما هاجموا القيادة السعودية متمثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حاكم المملكة الفعلي ـ، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

- Advertisement -

كونهما المسؤولين عن ظهور مثل هذه المشاهد في المملكة التي كانت محافظة جدا لوقت قريب وتتسم بعادات وتقاليد عربية أصيلة انقلب عليها محمد بن سلمان.

وتسلم النجم الهندي أميتاب باتشان جائزة صناع الترفيه الفخرية من المستشار تركي آل الشيخ في حفلة Joy Awards 2023، التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

View this post on Instagram A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)

وتعد جائزة صناع الترفيه، احتفاء بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة.

وتقام الحفلة في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيها أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة تجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، وتتضمن عروضًا ومراسم متنوعة.

ويأتي حضور الفنانة المصرية إلهام شاهين ضمن قائمة طويلة من الوجوه الفنية والسينمائية المعروفة في المنطقة العربية.

View this post on Instagram A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

حيث حضر الحفل عدد كبير من أبرز الفنانين على مستوى الوطن العربي والعالم، من بينهم: يسرا، أصالة وزوجها فائق حسن، شيماء سيف، ليلى علوي، بدرية طلبة، ميرهان حسين، وائل جسار.

بالإضافة لأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، فرقة كايروكي، وجورجينا زوجة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، ومطرب الراب ويجز وغيرهم من المشاهير.

إلهام شاهين ومواقفها المثيرة للجدل في مصر

وتثير الممثلة المصرية إلهام شاهين الكثير من الجدل عبر مواقفها الغريبة سواء على الصعيد الفني أو السياسي أو حتى في الشأن العام.

بدرية طلبة مع إلهام شاهين pic.twitter.com/XrfbsHyMEL — 🅂🅃🅰️🅁🄻🄴🅃🅂 ★ النجمات (@karimah119) January 22, 2023

حيث اشتهرت شاهين بأدوراها المخلة بالآداب العامة والمخلة بالأخلاق خلال عقود قضتها في أروقة السينما المصرية.

سياسيا، كانت إلهام شاهين في طليعة الوجوه السينمائية التي تصدرت المشهد الإعلامي الداعم للانقلاب العسكري المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي قاده ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

في زمن الرويبضه والرعاع تصبح الام المثاليه الراقصه فيفي عبده!ويتولى دائرة الافتاء العام د.شوقي علام اثناء اوقات الدوام الرسمي, وباعتبارها مصنفه دائره خاصه من قبل الرئاسه يتم الرد والاجابه على الفتاوى ليلاً على الهواء من كافيه إلهام شاهين بالاضافه لتقييم العلماء الاموات والاحياء. pic.twitter.com/IibmxtxSU9 — م توفيق القيسي (@alqaisitawfeeq) January 20, 2023

وعلى صعيد المواقف التي أثارت غضبا واسعا من إلهام شاهين في صفوف الرأي العام المصري، استذكر ناشطون مواقفها وآرائها تجاه الداعية المصري الراحل محمد متولي الشعراوي، الذي يُعتبر واحدا من أكثر الشخصيات احتراما وتقديرا لدى عموم المصريين شعبا ونخبة سياسية.

حيث شاركت “شاهين” في حملة الهجوم التي خرجت ضده قبل أسابيع من قبل بعض أبواق النظام في مصر، ووصفته بأنه “رجعي وجاهلي” ما تسبب في هجوم واسع ضدها.