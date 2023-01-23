الإثنين, يناير 23, 2023
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حياتنا

زوجة الفنان سامر المصري تلفت الأنظار بفستان مكشوف الصدر في السعودية (شاهد)

ظهر سامر المصري مع زوجته نيفين عزام في حفل جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards ، بإطلالة لافتة، حيث ارتدت زوجته فستاناً بلا أكمام، مكشوف الصدر.

كتب أنس السالم
سامر المصري ونيفين عزام watanserb.com
سامر المصري ونيفين عزام في حفل Joy Awards بالرياض
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وطن – حضر الفنان السوري سامر المصري، الشهير بدور “العقيد” في مسلسل “باب الحارة”، مع زوجته نيفين عزام، حفل جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards ، الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض.

نيفين عزام زوجة سامر المصري بإطلالة لافتة

وظهر سامر المصري مع زوجته نيفين عزام في الحفل الضخم، بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً بلا أكمام، مكشوف الصدر.

سامر المصري ونيفين عزام
سامر المصري ونيفين عزام في حفل Joy Awards بالرياض

وعبر حسابه في انستغرام، نشر الفنان سامر المصري، صورةً جمعته بزوجته في الحفل، وعلّق: “اشكر المملكة العربيه السعوديه على استضافتها لي في مهرجان جوي اواردز ٢٠٢٣، والتي كانت ولا تزال الداعم الاكبر للفن والفنانين في العالم العربي”.

وأضاف: “شكرا للقائمين على هذا المهرجان الفخم والاكثر من رائع والذي يحاكي بتنظيمه وروعته اهم المهرجانات في العالم، شكرا هيئة الترفيه، شكرا معالي المستشار تركي ال الشيخ على محبتك وتقديرك للفن السوري والفنانين، ونحن نبادلك المحبه والاحترام لشخصك النبيل وما تقدمه من انجازات كبيره يفخر بها كل العرب”.

وعبّر الجمهور السعودي عن سعاددته بحضور الفنان السوري سامر المصري الحفل، مرحّبين به في “بلده الثاني”.

حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards 

أثار حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، جدلا وانقساما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأقيم الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يرعاه المستشار تركي آل الشيخ وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم والوطن العربي، الذين تم تكريمهم بجوائز “الأفضل” لهذا العام.

وخلال الحفل، – أثارت الفنانة المصرية أنغام، جدلاً واسعاً بتعليقها في أثناء استلامها جائزة أفضل مطربة خلال تكريمها في حفل “جوي أووردز” في السعودية.

وقام كل من الفنانين السوريين سامر المصري، وديمة قندلفت، بإعلان اسم أنغام لتستلم الجائزة، لكن أنغام تجاهلت سامر المصري، وديمة قندلفت، وقالت إنها تتمنى أن يقدم تركي آل الشيخ اسمها.

وقالت المطربة المصرية: “كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين”.

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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