زوجة الفنان سامر المصري تلفت الأنظار بفستان مكشوف الصدر في السعودية (شاهد)

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وطن – حضر الفنان السوري سامر المصري، الشهير بدور “العقيد” في مسلسل “باب الحارة”، مع زوجته نيفين عزام، حفل جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards ، الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض.

نيفين عزام زوجة سامر المصري بإطلالة لافتة

وظهر سامر المصري مع زوجته نيفين عزام في الحفل الضخم، بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً بلا أكمام، مكشوف الصدر.

وعبر حسابه في انستغرام، نشر الفنان سامر المصري، صورةً جمعته بزوجته في الحفل، وعلّق: “اشكر المملكة العربيه السعوديه على استضافتها لي في مهرجان جوي اواردز ٢٠٢٣، والتي كانت ولا تزال الداعم الاكبر للفن والفنانين في العالم العربي”.

وأضاف: “شكرا للقائمين على هذا المهرجان الفخم والاكثر من رائع والذي يحاكي بتنظيمه وروعته اهم المهرجانات في العالم، شكرا هيئة الترفيه، شكرا معالي المستشار تركي ال الشيخ على محبتك وتقديرك للفن السوري والفنانين، ونحن نبادلك المحبه والاحترام لشخصك النبيل وما تقدمه من انجازات كبيره يفخر بها كل العرب”.

View this post on Instagram A post shared by سامر المصري – Samer Al Masri (@sameralmasri)

وعبّر الجمهور السعودي عن سعاددته بحضور الفنان السوري سامر المصري الحفل، مرحّبين به في “بلده الثاني”.

حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards

أثار حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، جدلا وانقساما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأقيم الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يرعاه المستشار تركي آل الشيخ وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم والوطن العربي، الذين تم تكريمهم بجوائز “الأفضل” لهذا العام.

وخلال الحفل، – أثارت الفنانة المصرية أنغام، جدلاً واسعاً بتعليقها في أثناء استلامها جائزة أفضل مطربة خلال تكريمها في حفل “جوي أووردز” في السعودية.

وقام كل من الفنانين السوريين سامر المصري، وديمة قندلفت، بإعلان اسم أنغام لتستلم الجائزة، لكن أنغام تجاهلت سامر المصري، وديمة قندلفت، وقالت إنها تتمنى أن يقدم تركي آل الشيخ اسمها.

#انغام قللت من احترام #ديمة_قندلفت و #سامر_المصري وقللت من احترام نفسها بالنسبة للجمهور .

زعلان مو بس ع ديمة وسامر .. زعلان على نجوم سوريا اللي تعودنا نشوفهم بالتمثيل بأدوار البطولة بس مبارح بالحفل كانوا بدور الكومبارس ، وكأنهم مجبرين يجوا وينهانوا ويتقلل من قيمتهم . pic.twitter.com/KNrYfUv5pj — شرطة تويتر (@to_be_carefull) January 22, 2023

وقالت المطربة المصرية: “كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين”.