“وحش النعيم” بالكويت.. تفاصيل القبض على “المؤذن” مغتصب الطفل المصري

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وطن- ألقت السلطات الأمنية الكويتية، مساء الأحد، القبض على المتحرش ومغتصب الأطفال بمدينة “النعيم” الذي أصبح يُعرف على نطاق واسع بـ “وحش النعيم” ـ وهو للأسف مؤذن مسجد ـ في مدينة السالمي، وهي أقصى نقطة في الحدود الغربية للكويت مع العراق والسعودية.

القبض على وحش النعيم.. “هتك عرض” طفل مصري

وتداولت حسابات وصفحات كويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إلقاء القبض على مؤذن المسجد بمنطقة النعيم، التابعة لمدينة الجهراء بالكويت، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على طفل.

وأعلنت السلطات الأمنية الكويتية، بحسب ما ذكر حساب “تفتيش الكويت” على منصة تويتر، إلقاءها القبض على المؤذن الذي أصبح يُعرف على نطاق واسع بـ “وحش النعيم” بعد تورطه في عملية “هتك عرض” طفل في منطقة النعيم.

وحش النعيم يقع في السالمي:

مطلوب بقضية هتك عرض طفل مصري علمًا بأنه يعمل مؤذن مسجد وبعد محاولته الهرب من منفذ السالمي

• يقظة رجال الداخلية كانت له بالمرصاد حيث تم إلقاء القبض عليه وإحالته لمباحث النعيم بالقضية رقم 8/2023 جنايات ( هتك عرض ) pic.twitter.com/wpojWaipAq — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 22, 2023

وبحسب ذات المصدر، فقد حاول وحش النعيم الهروب من الملاحقة الأمنية بعد الجرم الذي اقترفه، خوفا من مغبة مصيره الذي سيُواجهه.

إلى ذلك أفادت مصادر متطابقة أن الطفل المُعتدي عليه جنسيا، مصري الجنسية.

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يُذكر أنه تم القبض على وحش النعيم وإحالته للمباحث في نفس المنطقة بالقضية رقم 8/2023 جنايات “هتك عرض”.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت

ما اقترفه مؤذن المسجد من جرم مخل بالأخلاق وخارق للقوانين الكويتية والعالمية، أثار موجة استهجان واسعة في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علقت “نرهان فهد” عبر تويتر قائلة: “نبهوا عيالكم محد يتعرض لهم الا يصرخ و يحاول يقاوم ، والافضل انه الاطفال ما يطلعون مكان الا مع اهلهم وجدام عيونهم ، وصلنا مرحلة حتى بيت الله ما صار فيه آمان على الاطفال”.

نبهوا عيالكم محد يتعرض لهم الا يصرخ و يحاول يقاوم ، والافضل انه الاطفال ما يطلعون مكان الا مع اهلهم وجدام عيونهم ، وصلنا مرحلة حتى بيت الله ما صار فيه آمان على الاطفال — ℕ𝕆ℝ𝔸ℍ 𝔽𝔸ℍ𝔸𝔻 (@NourrahFhd) January 22, 2023

فيما استغربت “زينة العازمي” ما أقدم عليه وحش النعيم من فُحش خاصة وأنه “مؤذن”.

وقالت في تعليق لها على تويتر: “مؤذن !! يعني يأذن خمس مرات كل هذا وما غسل قلبه ولا حسن سلوكه، والمشكلة انه طفل لا تبرج ولا سواله اغراء حق اللي يقول البنات السبب يلا اخذ”.

مؤذن !! يعني يأذن خمس مرات كل هذا وما غسل قلبه ولا حسن سلوكة ، والمشكلة انه طفل لا تبرج ولا سواله اغراء حق اللي يقول البنات السبب يلا اخذ — زينة العازمي (@zena24_q8) January 22, 2023

وفي السياق أيضاً علقت “وعد” بقولها: “الله يحمي عيالنا يارب من كل انسان قذر ما يخاف الله فيهم.”

وتابعت:”العقد النفسية لازم تتعاجل وخصوصاً المعتدي عليهم مايصير نخليهم جذي بأسم ستروا عليه والفضيحه ومعاير الناس ، اذا ما تعالج هالطفل راح يأذي نفسه وغيره مستقبلًا”.

الله يحمي عيالنا يارب من كل انسان قذر ما يخاف الله فيهم ، العقد النفسية لازم تتعاجل وخصوصاً المعتدي عليهم مايصير نخليهم جذي بأسم ستروا عليه والفضيحه ومعاير الناس ، اذا ما تعالج هالطفل راح يأذي نفسه وغيره مستقبلًا 💔 — أ. وعـد 🕊🤍 (@waad289) January 22, 2023

وقال “خالد الكويتي” في سياق حديثه عن انتشار ظاهرة التحرش والانحراف الجنسي قائلا: “لا حول ولا قوه إلا بالله وحش حولي…وحش الفروانيه …وحش النعيم …وانا رايت بعيني قبل سنتين واحد من الوحوش هجم على بنت تمشي متاخره عن امها في ممشى الزهراء لولا لطف الله لحقته وعبر الشارع الى خيطان…وحوش بشريه هذا ما اخذناه من العماله السائبه والغير”.

وكان للسلطات الأمنية الكويتية، في السنوات الأخيرة، دور كبير في كشف وتفكيك عشرات الشبكات العاملة في الدعارة داخل الكويت، وأيضا القبض على كثير من المتحرشين والمنحرفين الجنسيين.