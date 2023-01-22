من هي سارة بنت عبدالرحمن وسبب تعيين ابن سلمان لها في منصب رفيع؟

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وطن- أصدرت وزارة الخارجية السعودية، قرارا بتكليف سارة بنت عبدالرحمن السيد وكيلاً لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة، الأحد؛ فمن تكون وما هو تكوينها الأكاديمي وماهي خبرتها المهنية؟

من هي سارة بنت عبدالرحمن السيد؟

وأصدر وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، الأحد 22 يناير، قرارًا وزاريا بتكليف الأستاذة سارة بنت عبدالرحمن السيد، وكيلاً لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة.

سمو #وزير_الخارجية يصدر قرارًا بتكليف سعادة الأستاذة سارة بنت عبدالرحمن السيد وكيلاً للوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة pic.twitter.com/IilLjhOVIJ — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 22, 2023

وحصلت سارة بنت عبدالرحمن، على بكالوريوس في إدارة النظم الصحية عام 2007 من جامعة “جورج ميسون” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شغلت منصب وكيلة مساعدة مكلفة لوزارة الصحة للتعاون الدولي بين عامي 2019، 2022، ومديرة عامة للتعاون الدولي في الوزارة ذاتها بين 2017 و2019، ومديرة إقليمية في مستشفى “هيوستن ميثوديست” الأمريكية في السعودية بين 2016 و2017.

كما شغلت منصب أخصائية للتطوير التنظيمي والتعاون الدولي في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بين 2015 و2016، ومديرة لقسم مركز الشباب في مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال 2015.

علاقة سارة بنت عبدالرحمن السيد بالولايات المتحدة الأمريكية

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تولت سارة بنت عبدالرحمن، بحسب ماذكرت صحف محلية، عدة مناصب في الولايات المتحدة الأميركية.

حيث شغلت منصب ضابطة العقود للملحق العسكري في مكتب القوات المسلحة السعودية في أميركا بين 2012 و2015.

تكليف سعادة الأستاذة سارة بنت عبدالرحمن السيد وكيلاً لوزارة الخارجية #السعودية لشؤون الدبلوماسية العامة بالتوفيق 💐🇸🇦 pic.twitter.com/BK3cccdH0n — ‏أول سعوديـ/ـة | First🥇Saudi (@First1Saudi) January 22, 2023

وعملت كمديرة فرع مساعدة لبنك ”M&T“ بين 2004 و2012، ورئيسة الصّراف في بنك ”Provident“ بين 2003 و2004، وأمينة صندوق بنك ”Southern Financial“ خلال 2003، إضافةً إلى عملها في شركة ”Hutton Chiropractis“ خلال 2003.

تملك 20 عاماً من الخبرة الدولية في التعاون الدولي والمقاولات العسكرية والخدمات المصرفية الإدارية في السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

رهانات تعيين سارة بنت عبدالرحمن السيد

يُذكر أن فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الحالي، قد عُيّن في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلفًا لإبراهيم بن عبد العزيز العساف، بموجب الأمر الملكي رقم أ / 138 وذلك في 23 أكتوبر 2019.

ويأتي تعيين سارة بنت عبدالرحمن وكيلاً لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة، بالتزامن مع فترة تدهور كبير في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

ومن المرجح أن يكون لهذا التعيين دور استراتيجي في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى سابق عهدها من الدفء في التعامل.

كما يؤكد تعيين سارة بنت عبدالرحمان في هذا المنصب الحساس، على توجه جديد في الرياض بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نحو طرح وجوه سياسية جديدة على الرأي العام السعودي في مواجهة نخبة الجيل السابق من الذين كان لهم حضور كبير في كل مفاصل المملكة.