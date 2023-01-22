الأحد, يناير 22, 2023
الرئيسيةالهدهدتفاصيل فضيحة مسؤولة عراقية ضُبطت بالجرم المشهود وسجنها 15 عاما
الهدهد

تفاصيل فضيحة مسؤولة عراقية ضُبطت بالجرم المشهود وسجنها 15 عاما

السجن وغرامة 10 ملايين دولار لمعاونة مدير مصرف الرافدين يسرى عبد مطر بعد ثبوت جريمة الاختلاس ضدها

كتب خالد الأحمد
يسرى عبد مطر watanserb.com
يسرى عبد مطر
- Advertisement -

وطن- أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق حكمها، الأحد، بحق معاونة مدير “مصرف الرافدين/ فرع الخالدية” يسرى عبد مطر، بجرم اختلاس ملايين الدولارات.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.

وتم الحكم حضوريا على المدانة بالسجن 15 سنة وبغرامة قدرها 10 ملايين دولار.

قامت بنقل وتحويل متحصلات جريمة الاختلاس

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان لها تداولته وسائل إعلام عراقية، أن المعاونة يسرى مطر قامت بـ”نقل وتحويل وإضفاء الصفة المشروعة على متحصلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين”.

وأضاف المصدر أن المعاونة قامت بـ”شراء حصص في عقارين، بلغت حصتها في العقار الأول المسجل باسم ابنتها المتهمة المُفرَّقة قضيتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000) دولار، فيما بلغت حصتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار.

الحكم حضورياً على يسرى عبد مطر معاونة مدير مصرف الرافدين فرع الخالدية في الأنبار
الحكم حضورياً على يسرى عبد مطر معاونة مدير مصرف الرافدين فرع الخالدية في الأنبار
- Advertisement -

ولفت المصدر إلى أن “المحكمة قررت مصادرة حصة المدانة في العقارين، فضلا عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين”، وإلى أنه “تم إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تمثل حصة المدانة عن إيجار أحد العقارين”.

وأوضح، أنه “في حالة عدم الدفع، يتم حبسها حبسا شديدا لمدة خمس سنوات تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصلية”.

تزايد جرائم الفساد الإداري والمالي

وكانت هيئة النزاهة أقرت بتزايد جرائم الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية، في ظل الغياب الممنهج للرقابة من قبل السلطات الحكومية.

وأشارت مصادر لقناة “الرافدين” العراقية إلى أنّ استشراء الفساد الإداري والمالي بات السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة منذ 2003.

وعزت المصادر تزايد جرائم الفساد إلى تركيبة النظام السياسي الذي يعتمد المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات، لافتةً إلى أنّ من أبرز وجوه الفساد السياسي المرتبط بالاقتصاد؛ تعمد إيقاف الاستثمارات في الموارد الطبيعية والبشرية.

وذكرت المصادر، أنّه على الرغم من مزاعم الحكومات المتعاقبة بتشكيل لجان تحقيقية وإصدار مذكرات القبض ضد مشتبه بهم في قضايا السرقة والاختلاس؛ فإنّ دينارًا واحدًا لم يرجع إلى خزينة الدولة من المسروقات.

يذكر أن هيئة النزاهة اعتقلت يسرى عبد مطر في يونيو 2018 بتهمة فساد مالي كبير بقرار صادر عن محكمة “الكوت”، لأنها كانت تعطي للمقاولين خطابات ضمان مزورة وفق نشطاء آنذاك.

وكانت هيئة النزاهة العراقية كشفت في يونيو 2922 عن تورط 41 موظفاً وعميلاً في عملية اختلاس نحو 926 مليار دينار ( 634 مليون دولار) من المال العام بمصرفي الزراعي والرشيد، عن طريق تحويل صكوك ما بين حسابات العملاء، وتبادل الأرقام السرية التي تؤيد توفر رصيد “وهمي” والسماح بسحب المبالغ.

كما كشفت الهيئة في يناير 2922 عن وجود سلفٍ بذمة موظفين في دائرة ماء بغداد دون علمهم بها ولم يستلموا مبالغها من احد فروع مصرف الرافدين في بغداد، تم ضبط أصلها من قبل الفريق الذي انتقل إلى المصرف وكانت تسلم مبالغها وهي اكثر من 500 مليون دينار إلى رئيس قسم التنفيذ ومعاون المدير لدائرة ماء بغداد.

المصدرتويتر، هيئة النزاهة العراقية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

إبراهيم المخيني ولقطة مؤثر مع والدته بعد انتهاء خليجي 25 (فيديو)

الهدهد

تفاصيل اعتذار العراق لسلطنة عمان ورسالة لولي العهد ذي يزن بن هيثم

الهدهد

إقالة يونس الفهدي مطلب شعبي بعد ما فعله بـ خليجي25.. هل يستجيب اتحاد الكرة العماني؟

الهدهد

اشتهرت بإطلالات مثيرة.. لارا فاضل ضابطة عراقية تنال أسرع ترقية بتاريخ العراق وجدل (شاهد)

الهدهد

فاشينيستا عراقية تتعرى فوق قبور الأموات وجلسة تصوير فاضحة (فيديو)

الهدهد

فيديو مؤثر لسيدة تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في خليجي 25

الهدهد

احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي كأس خليجي 25 تتحول إلى كارثة وفاجعة

حياتنا

عراقية تتخلص من زوجها بمساعدة ابنتهما بخطة دنيئة

حياتنا

سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

الهدهد

الحضور الجماهيري في خليجي 25 .. العراق على أعتاب “رقم إعجازي”

الهدهد

مؤثر.. رد فعل والد التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية الفصل (فيديو)

الهدهد

شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض وينتظر الأمر خلال تأبين قاسم سليماني (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أغرب واقعة قتل.. زوجة تقتل زوجها المريض بالمستشفى بطلب منه (شاهد)

هكذا نهب الوهابيون الحجرة النبوية الشريفة.. وهذه نهاياتهم!

اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا.. حقيقة فيديو متداول (شاهد)

“من أنتم؟”.. رد ناري من أردوغان على واقعة حرق المصحف بالسويد (فيديو)

زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله بفستان مثير وإشادة بجمالها في أول ظهور (فيديو)

خبير يحذر من عادة شائعة نرتكبها أثناء الاستحمام تجعل الشعر يتساقط

“سبايك”..أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس (صور)

هل من الأفضل وضع الملح على البطاطس قبل القلي أو بعده؟

ملعقة تتسبب بوفاة عروس بعد أيام فقط من خطبتها! (شاهد)

ليبدو وكأنه جديد..طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الصفراء من مقعد المرحاض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC