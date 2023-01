أغرب واقعة قتل.. زوجة تقتل زوجها المريض بالمستشفى بطلب منه (شاهد)

- Advertisement -

وطن- هزت حادثة قتل غريبة ولاية فلوريدا الأميركية، السبت، راح ضحيتها مُسن سبعيني بعد طلق ناري أصابه بينما كان طريح الفراش في أحد المستشفيات، والقاتل زوجته التي ترددت لبرهة من الوقت ثم أقدمت على فعلتها.

وكشف صحيفة “نيويورك تايمز” عن قيام زوجة أمريكية، إلين جيلاند، البالغة من العمر 76 عاما، بقتل زوجها جيري جيلاند (77 عاما)، رميا بالرصاص على سرير المستشفى حيث كان يخضع لعلاج من مرضه العُضال.

وحول تفاصيل الحادثة الغريبة التي وقعت في ولاية فلوريدا أفادت الصحيفة الأمريكية، أن “جيري جيلاند، وهو رجل مصاب بمرض عضال، أبرم اتفاقا مع زوجته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، مفاده أنه إذا لم تتحسن صحته المتدهورة، فهو يريد من زوجته، إلين جيلاند، أن تقتله”.

76yo Ellen Gilland of #newsmyrnabeach makes first court appearance, charged w murder. Gilland is accused of shooting her terminally ill husband in his hospital room @AdventHealth #DaytonaBeach . Judge orders her held without bond. pic.twitter.com/Tr5UrqDSVI

وبمرور الفترة المحددة، تبين للزوجة أن صحة زوجها لن تتحسن، وأنه أصبح حريا بها تنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق والذي يقضى “بقتله”.

ومع استمرار صحته في التدهور، أحضرت السيدة جيلاند مسدسا إلى مستشفى AdventHealth في “دايتونا بيتش” بولاية فلوريدا، على تمام الساعة 11:30 من صباح يوم السبت الماضي بالتوقيت المحلي.

NEW: 76-year-old Ellen Gilland is being held on NO BOND. She’s accused of shooting & killing her husband, Jerry, yesterday at @AdventHealth in @CityDaytona. Jerry was terminally ill. Police said they planned a murder-suicide if he didn’t get better: https://t.co/n5VHU1tQKs @WESH pic.twitter.com/1Xy6KXVs5B

— Christina Watkins (@CWatkinsWESH) January 22, 2023