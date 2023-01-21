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نصرالله يهاجم السعودية ويطالب ولي العهد باعتبار لبنان “رونالدو أو ميسي” (فيديو)

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهاجم السعودية ودول الخليج ويستنكر دفع مبلغ طائل في رونالدو بينما لبنان ينهار

كتب باسل النجار
نصرالله يهاجم السعودية watanserb.com
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
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وطن- هاجم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، السعودية ودول الخليج متهما إياها بالتخلي عن لبنان في محنته بالوقت الذي تدفع فيه ملايين الدولارات للاعب كرة قدم، مشيرا إلى صفقة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وكان رونالدو قد انتقل منذ أسابيع بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، مقابل مبلغ طائل جعله اللاعب الأغلى أجرا في العالم حتى الآن.

حسن نصرالله يعلق على صفقة رونالدو مع النصر

وفي كلمته بمناسبة الذكرى الـ30 لانطلاق المجلس الاستشاري للدراسات والتوثيق، استنكر “نصرالله” إنفاق هذه المبالغ الضخمة في لعبة كرة القدم بينما دولة عربية جارة ـ لبنان ـ مهددة بالانهيار وفي أمس الحاجة للدعم.

وقال بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه متسائلا: “هل لبنان أهم لأوروبا من مصر.. هل لبنان أهم للسعودية من مصر.. هل لبنان أهم للخليج من مصر؟”

نصرالله يهاجم السعودية ويطالب ولي العهد باعتبار لبنان رونالدو أو ميسي
نصرالله يهاجم السعودية ويطالب ولي العهد باعتبار لبنان رونالدو أو ميسي

وأضاف الأمين العام لحزب الله:”ماذا ينقص دول الخليج انه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار دعم للبنان.. ويعتبروا أنهم يلعبوا فوتبول” في إشارة منهم للصفقات الضخمة التي أجرتها السعودية مؤخرا في المجال الرياضي وخاصة صفقة رونالدو، التي باتت حديث العالم.

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وتابع:”وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، يعني من سوء حظنا أنه بمصر رغم فيه لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين.. بس ما عنا لا رونالدو ولا عنا ميسي.”

واختتم:”طيب هذا نموذج مافي داعي نحكي ونشرح فيه أكثر.”

لبنان وصلت مرحلة الانهيار التام

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، في بيان على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، أنه بدءًا من 17 يناير/ كانون الثاني الجاري فقدت 6 دول، من بينها لبنان، حقوقها في التصويت في الجمعية العمومية، نظرًا لتأخرها في دفع مستحقات لميزانية التشغيل بالمنظمة.

وحمّلت الصحف المحلية في لبنان الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية، مسؤوليتها عن هذا التقصير، مشيرة إلى أن المبلغ المستحق على لبنان هو نحو مليوني دولار فقط، وفقًا لبيان المنظمة.

وسبق أن قررت الأمم المتحدة تعليق حق لبنان في التصويت في الجمعية العمومية في يناير/ كانون الثاني 2020، لأسباب مرتبطة أيضًا بالتأخر في سداد اشتراكات العضوية، لكن في ذات الشهر وبعد تعاون مع المنظمة استعاد لبنان حقه في التصويت بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة.

ويعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وانزلاق لبنان إلى دوامة ارتفاع أسعار الاستهلاك، لا يرتبط بشكل مباشر بما يعيشه الاقتصاد العالمي من تضخم في الأسعار، بل هو ناتج عن استمرار انهيار العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها.

ما انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، والخدمات وحتى السلع المصنعة محلياً نظراً لارتباط كلفة انتاجها، بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة هي أيضاً.

جدير بالذكر أن النجم كريستيانو رونالدو انتقل مؤخرا لنادي النصر السعودي، مقابل 200 مليون يورو سنويا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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