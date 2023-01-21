نصرالله يهاجم السعودية ويطالب ولي العهد باعتبار لبنان “رونالدو أو ميسي” (فيديو)

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وطن- هاجم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، السعودية ودول الخليج متهما إياها بالتخلي عن لبنان في محنته بالوقت الذي تدفع فيه ملايين الدولارات للاعب كرة قدم، مشيرا إلى صفقة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وكان رونالدو قد انتقل منذ أسابيع بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، مقابل مبلغ طائل جعله اللاعب الأغلى أجرا في العالم حتى الآن.

حسن نصرالله يعلق على صفقة رونالدو مع النصر

وفي كلمته بمناسبة الذكرى الـ30 لانطلاق المجلس الاستشاري للدراسات والتوثيق، استنكر “نصرالله” إنفاق هذه المبالغ الضخمة في لعبة كرة القدم بينما دولة عربية جارة ـ لبنان ـ مهددة بالانهيار وفي أمس الحاجة للدعم.

وقال بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه متسائلا: “هل لبنان أهم لأوروبا من مصر.. هل لبنان أهم للسعودية من مصر.. هل لبنان أهم للخليج من مصر؟”

حسن نصر الله :

لبنان على حافة الإنهيار ؛ لماذا دول الخليج لا تدعم لبنان ◾️وقاحه لامثيل لها من على نفس الكرسي خرج مراراً وتكراراً يعلن تبعيته وتبعية لبنان الى مرشد إيران وأعلن على الملأ انه طرف في الحرب ضد المملكة ودول الخليج ثم بكل بجاحه يريد منهم ان يقدموا له المساعده !! pic.twitter.com/uuhgGMXJpZ — ابراهيم بن عطاالله (@ibharbi) January 20, 2023

وأضاف الأمين العام لحزب الله:”ماذا ينقص دول الخليج انه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار دعم للبنان.. ويعتبروا أنهم يلعبوا فوتبول” في إشارة منهم للصفقات الضخمة التي أجرتها السعودية مؤخرا في المجال الرياضي وخاصة صفقة رونالدو، التي باتت حديث العالم.

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وتابع:”وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، يعني من سوء حظنا أنه بمصر رغم فيه لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين.. بس ما عنا لا رونالدو ولا عنا ميسي.”

واختتم:”طيب هذا نموذج مافي داعي نحكي ونشرح فيه أكثر.”

ما دخل حسن نصرالله برونالدو و ميسي و مصر و الخليج

pic.twitter.com/UGXhkJwgVj — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) January 21, 2023

لبنان وصلت مرحلة الانهيار التام

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، في بيان على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، أنه بدءًا من 17 يناير/ كانون الثاني الجاري فقدت 6 دول، من بينها لبنان، حقوقها في التصويت في الجمعية العمومية، نظرًا لتأخرها في دفع مستحقات لميزانية التشغيل بالمنظمة.

وحمّلت الصحف المحلية في لبنان الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية، مسؤوليتها عن هذا التقصير، مشيرة إلى أن المبلغ المستحق على لبنان هو نحو مليوني دولار فقط، وفقًا لبيان المنظمة.

وسبق أن قررت الأمم المتحدة تعليق حق لبنان في التصويت في الجمعية العمومية في يناير/ كانون الثاني 2020، لأسباب مرتبطة أيضًا بالتأخر في سداد اشتراكات العضوية، لكن في ذات الشهر وبعد تعاون مع المنظمة استعاد لبنان حقه في التصويت بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة.

ويعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وانزلاق لبنان إلى دوامة ارتفاع أسعار الاستهلاك، لا يرتبط بشكل مباشر بما يعيشه الاقتصاد العالمي من تضخم في الأسعار، بل هو ناتج عن استمرار انهيار العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها.

ما انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، والخدمات وحتى السلع المصنعة محلياً نظراً لارتباط كلفة انتاجها، بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة هي أيضاً.

جدير بالذكر أن النجم كريستيانو رونالدو انتقل مؤخرا لنادي النصر السعودي، مقابل 200 مليون يورو سنويا.