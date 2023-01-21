السبت, يناير 21, 2023
الرئيسيةالهدهدتهمة لا تصدق تنذر بإعدام عوض القرني.. ناصر يحرج محمد بن سلمان...
الهدهد

تهمة لا تصدق تنذر بإعدام عوض القرني.. ناصر يحرج محمد بن سلمان بفيديو ناري

ناصر القرني تحدث عن ملف واحد لم يتم حله بعد انتهاء الأزمة مع قطر

كتب خالد السعدي
المعارض السعودي ناصر القرني watanserb.com
المعارض السعودي ناصر القرني
- Advertisement -

وطن- كشف المعارض السعودي البارز ناصر القرني، ابن الداعية المعتقل عوض القرني الذي يواجه خطر الإعدام، عن بنود الاتهام في لائحة النيابة السعودية ضد والده في المحاكمة التي وصفها بأنها تفتقر لأدنى درجات العدل.

وقال ناصر في مقطع فيديو نشره عبر تويتر، إن أغلب ما يتداوله من قبل من وصفهم بـ”الذباب” لم تضعه النيابة في لائحة الدعوى كونها تعلم أنها تهم سخيفة لتضليل الرأي العام.

وأضاف أن التهمة الأولى التي وردت في النص، هي التعاطف مع دولة معادية (قطر)، والثانية هي التحدث عن الأزمة القطرية، مستعرضا بأنه في 5 يونيو 2017 تم الإعلان عن مقاطعة قطر وفي 22 يونيو تم تسليم لائحة مطالب من دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) إلى قطر.

وأشار إلى تصريح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في 5 سبتمبر 2017 بأنه أوقف الدخول البري ضد قطر، وفي 9 سبتمبر 2019 بدأت حملة الاعتقالات بما في ذلك اعتقال والده.

وفي 5 أبريل 2018، تم الإعلان عن مشروع جزيرة شرق سلوى، وفي 4 يونيو 2021 جرت المصالحة مع قطر، وعادت إلى الحضن الخليجي.

وتابع: “تم حل كل الملفات إلا ملف وهو ملف المعتقلين .. التهمة لم تكن تلقي الدعم من قطر أو دعم قطر أو تلقي أموال من قطر لكنها كانت التعاطف مع قطر”.

- Advertisement -

وأشار إلى توشح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالعلم القطري في بطولة كأس العالم، ووضع كل مقدرات المملكة تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم.

وأكمل: “هذا شيء رائع وإيجابي لكنه هو ما كان يُطالب به والدي وبقية المعتقلين”.

وكانت محكمة سعودية، قد أصدرت حكماً بإعدام الداعية عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر، واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار وصفتها الرياض، بأنها “معادية” للمملكة.

حكم إعدام عوض القرني

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “الغارديان“، الأحد، إنها اطّلعت على وثائق المحكمة وتفاصيل التهم الموجهة ضد القرني من قبل ابنه ناصر، الذي فرّ العام الماضي من المملكة، ويعيش حالياً في المملكة المتحدة بعد طلبه للحماية.
وأظهرت الوثائق تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال داخل المملكة، منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد.

وتشمل التهم الموجهة ضد الداعية عوض القرني، أنه استخدم حساباً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسمه (awadalqarni)، واستخدمه “في كل فرصة يعبر عن آرائه”.

اعتقال عوض القرني

وكان القرني اعتُقل في سبتمبر من عام 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت 20 شخصاً على الأقل، بينهم الداعية البارز، سلمان العودة.

وآنذاك، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى عدم وجود معلومات مباشرة لديها بشأن الاعتقالات، إلا أنها رجّحت بأن تكون على ارتباط بمساعي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز سلطته.

المصدرتوتير ،الغارديان ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

الهدهد

صالح الفوزان المقرب من “ابن سلمان”: لاتجالسوا أتباع “الطريفي” واتركوهم (شاهد)

الهدهد

مصادر سعودية موثوقة تكشف سبب غياب السعودية والكويت عن قمة الإمارات المصغرة!

الهدهد

“نحن عاهرات ونلعن الرجال”.. هكذا بدأت فرقة بلاك بينك حفلها في الرياض (شاهد)

الهدهد

السعودية.. حمامات مشتركة للرجال والنساء داخل المطاعم يثير غضب السعوديات (شاهد)

تقارير

‏قصة الأمير السعودي الذي غير جنسه لانثى فأحرقه إخوته.. يوم رجاني شقيقه ممدوح بن عبدالعزيز بالحقيقة ثم سبني!

تقارير

السعودية تسمح لجميع النساء بارتداء البكيني على شواطئ البحر الأحمر كافة

الهدهد

سيدة عارية تماماً تحت المطر في أحد شوارع الرياض تثير غضب السعوديين (شاهد)

الهدهد

تفاصيل اعتقال سعودي في المغرب وتخوفات من تسليمه لنظام ابن سلمان

حياتنا

وظيفة شاغرة في قصر رونالدو .. هذا هو راتبها وشروطها (شاهد)

الهدهد

السعودية: زمن المنح المجانية لدول الجوار قد ولّى وصحيفة إماراتية تكشف مَن المقصود!

تقارير

أمير قطر ينشر صورة خاصة من قصر محمد بن زايد.. لها دلالات هامة وابن سلمان غائب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رهف القحطاني تكشف دون قصد المبلغ الخيالي الذي تأخذه مقابل إعلان واحد! (فيديو)

“25 يناير” سبب تأجيل بيع الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات.. لماذا يخاف نظام السيسي؟

لا تُصدق.. والد إيلون ماسك يكشف عن الإجراءات الأمنية الصارمة التي يتبعها نجله!

لص يسرق 30 هاتفا ومبالغ ضخمة في نهائي خليجي 25 (فيديو)

الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

صالح الفوزان المقرب من “ابن سلمان”: لاتجالسوا أتباع “الطريفي” واتركوهم (شاهد)

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت في الدوري المصري

الكويت ترصد سلعا عليها صور الأمير وولي العهد وتتخذ قرارا عاجلا

روبي بفستان الريش والترتر المثير في حفلة خاصة! (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC