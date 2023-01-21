تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي حامل اللقب ريال مدريد مواجهة قوية منتظرة أمام منافسه أتلتيك بيلباو، الأحد، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وتشهد تشكيلة الفريق الملكي الأبيض أمام أتلتيك بيلباو، غياب العديد من النجوم المؤثرين بسبب الإصابات، وهم دافيد ألابا، وأوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز وشكوك حول مشاركة داني كارفاخال.

تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه أتلتيك بيلباو، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي الأبيض: إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، ناتشو.

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خط الوسط: فالفيردي، لوكا مودريتش (كامافينغا)، داني سيبايوس (توني كروس).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو (رودريغو)، فينسيوس جونيور.

توقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

وستبدأ مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية في منافسات الدوري الإسباني، أمام فياريال (الغواصات الصفراء)، بهدفين مقابل هدف وحيد خارج ميدانه. لينجح بعدها الفريق الملكي من التغلب عليه وإقصائه من منافسات كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3-2.

معلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات الدوري الإسباني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني عامر الخوذيري.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 38 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 41 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس أتلتيك بيلباو في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة لهذا الموسم.