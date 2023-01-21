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رياضة

تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد اليوم watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد اليوم
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وطن- يلتقي حامل اللقب ريال مدريد مواجهة قوية منتظرة أمام منافسه أتلتيك بيلباو، الأحد، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وتشهد تشكيلة الفريق الملكي الأبيض أمام أتلتيك بيلباو، غياب العديد من النجوم المؤثرين بسبب الإصابات، وهم دافيد ألابا، وأوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز وشكوك حول مشاركة داني كارفاخال.

تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه أتلتيك بيلباو، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي الأبيض: إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، ناتشو.

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خط الوسط: فالفيردي، لوكا مودريتش (كامافينغا)، داني سيبايوس (توني كروس).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو (رودريغو)، فينسيوس جونيور.

 

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

توقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

وستبدأ مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية في منافسات الدوري الإسباني، أمام فياريال (الغواصات الصفراء)، بهدفين مقابل هدف وحيد خارج ميدانه. لينجح بعدها الفريق الملكي من التغلب عليه وإقصائه من منافسات كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3-2.

معلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات الدوري الإسباني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني عامر الخوذيري.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 38 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 41 نقطة.

أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو

كما وآتى الفريق المنافس أتلتيك بيلباو في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة نادي ريال مدريد + صفحة نادي أتلتيك بيلباو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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