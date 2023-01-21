السبت, يناير 21, 2023
الرئيسيةرياضةبث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت في الدوري المصري
رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت في الدوري المصري

الأهلي أمام الغريم الزمالك في قمة الجولة ال14 من منافسات الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت watanserb.com
بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت
- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق الغريمين التقليديين في مصر والوطن العربي، مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي الزمالك اليوم، في قمة منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية مباراة قمة الأهلي والزمالك، بصافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، على أرضية ملعب (استاد القاهرة) الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً. لنقل أحداث مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية.

كما وتعد القمة رقم 125 بين الأهلي والزمالك في تاريخ منافسات الدوري المصري الممتاز، حقق فيها المارد الأحمر الأهلاوي الفوز في 47 مباراة مقابل 27 مباراة للفارس الأبيض. وفق ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت

- Advertisement -

ونرفق لكم متابعو (وطن) من المحيط إلى الخليج، روابط بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت (اضغط هنا) 

مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف (اضغط هنا) 

الأهلي والزمالك بث مباشر أسطورة لايف (اضغط هنا)

معلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري المصري الممتاز، على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

كما وستنقل المباراة على قناة (On Time Sport HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 10849، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تدريبات فريق الأهلي المصري
تدريبات فريق الأهلي المصري

ترتيب الفريقين قبيل مباراة القمة في الدوري المصري

ويعتلي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 31 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني ب30 نقطة.

وجاء حامل اللقب والغريم الأزلي الزمالك في رابع ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.

تدريبات الزمالك المصري
تدريبات الزمالك المصري
المصدروطن + أسطورة لايف + كورة لايف + يلا شوت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

اتهموه بالرشوة.. من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري؟!

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبيل مباراة قمة الدوري المصري

رياضة

تشكيلة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الدوري المصري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في الدوري المصري

رياضة

سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023

رياضة

بيراميدز يصل إلى نهائي كأس مصر بعد هزيمة الزمالك بركلات الترجيح (فيديو)

رياضة

مالك نادي بيراميدز الإماراتي يُهدد بسحب أمواله لهذا السبب

رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2023 مع نهاية الجولة ال13

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري مع نهاية الجولة الـ12

رياضة

من هو اللاعب كريستو صفقة الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي؟!

رياضة

فوز الأهلي وتعثر الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

رياضة

عقوبات بالجملة على نادي الزمالك.. وهذه تفاصيلها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لص يسرق 30 هاتفا ومبالغ ضخمة في نهائي خليجي 25 (فيديو)

الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

صالح الفوزان المقرب من “ابن سلمان”: لاتجالسوا أتباع “الطريفي” واتركوهم (شاهد)

الكويت ترصد سلعا عليها صور الأمير وولي العهد وتتخذ قرارا عاجلا

روبي بفستان الريش والترتر المثير في حفلة خاصة! (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني

مصادر سعودية موثوقة تكشف سبب غياب السعودية والكويت عن قمة الإمارات المصغرة!

ياسمين صبري تظهر مع رجل أكثر أنوثة منها في طائرة خاصة والتعليقات ممنوعة! (شاهد)

غضب عُماني كبير من شيخ قطري وكاتب يحذر: قد تدفعون الثمن وستتجرعون الألم!

شماعة 25 يناير.. مصطفى بكري يبرئ السيسي من الانهيار الاقتصادي ويكشف عن خسائر فلكية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC