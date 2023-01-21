بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت في الدوري المصري

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وطن- يترقب عشاق الغريمين التقليديين في مصر والوطن العربي، مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي الزمالك اليوم، في قمة منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية مباراة قمة الأهلي والزمالك، بصافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، على أرضية ملعب (استاد القاهرة) الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مباراة اليوم 🏹 ⚽️ الزمالك 🆚 الأهلي

🏆 الدوري الممتاز – الجولة الـ 14

🗓️ 21 يناير 2023

🕓 8:30 مساءً

🏟️ ستاد القاهرة الدولي #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/BNNGFJtNmZ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 21, 2023

أما بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً. لنقل أحداث مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية.

كما وتعد القمة رقم 125 بين الأهلي والزمالك في تاريخ منافسات الدوري المصري الممتاز، حقق فيها المارد الأحمر الأهلاوي الفوز في 47 مباراة مقابل 27 مباراة للفارس الأبيض. وفق ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت

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ونرفق لكم متابعو (وطن) من المحيط إلى الخليج، روابط بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

معلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري المصري الممتاز، على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

كما وستنقل المباراة على قناة (On Time Sport HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 10849، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ترتيب الفريقين قبيل مباراة القمة في الدوري المصري

ويعتلي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 31 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني ب30 نقطة.

وجاء حامل اللقب والغريم الأزلي الزمالك في رابع ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.