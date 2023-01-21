استعراض إباحي لـ ليسا وفتيات “بلاك بينك” في السعودية (فيديو)

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وطن- شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بسبب حفل فرقة “بلاك بينك” الأول بالمملكة ضمن فاعليات موسم الرياض.

ويشار إلى أن فرقة “بلاك بينك” الكورية الجنوبية هي أكبر “فرقة فتيات بالعالم”، ومعروفة بأغنايها المثيرة والخارجة عن السياق واستعراضتها المخلة التي لا تتناسب مع قيم وعادات المجتمعات العربية.

فتيات “بلاك بينك” ورقص إباحي بقيادة ليسا في السعودية

وتداول العديد من النشطاء والمؤثرين السعوديين بتويتر، مقاطع من حفل فتيات “بلاك بينك” الذي نظم، الجمعة، بالرياض مستنكرين ما وصفوه بمشاهد التعري والرقص والإباحية في أرض الله الحرام.

سؤال للوطنجية والذباب:

ما هي المنكرات والفواحش التي لم يقم ابن سلمان ونظامه (الذي تدافعون عنه) بإدخالها إلى بلاد الحرمين؟!#بلاكبينك_في_الرياض pic.twitter.com/979M5G3Blc — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) January 21, 2023

حيث شهد الحفل وصلات رقص استعراضية لفتيات الفرقة بقيادة “ليسا”، أصغر عضوة في فرقة الفتيات الكورية الجنوبية “بلاك بينك”.

وكانت هذه الاستعراضات أقرب للعرض الإباحي بحسب وصف العديد من النشطاء، حيث أن العارضات ظهرن بملابس مكشوفة مثيرة أبرزت مفاتنهن، كما ظهرن يؤدين حركات بأجسادهن حملت إيحاءات خارجة.

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الكاتب السعودي البارز تركي الشلهوب استنكر هذه المشاهد بشدة وكتب عبر حسابه بتويتر:”صدقوا أو لا تصدقوا.. هذا المجون يحدث في أرض الحرمين، في أرض الكعبة والقبر الشريف، في أرض الوحي، في أرض القرآن الكريم، في أرض الصحابة!”.

صدقوا أو لا تصدقوا.. هذا المجنون يحدث في أرض الحرمين، في أرض الكعبة والقبر الشريف، في أرض الوحي، في أرض القرآن الكريم، في أرض الصحابة!#بلاكبينك_في_الرياض pic.twitter.com/5NKHVahpM2 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 20, 2023

وبات ابن سلمان يتخذ من هذه الفاعليات المثيرة للجدل، غطاء لسياساته القمعية ووسيلة لإلهاء الشباب السعودي المراهق ـ النسبة الأكبر من المواطنين في المملكة ـ وكسب تأييدهم عن طريق التلاعب بغرائزهم.

فيما اعتبر الباحث فهد الغفيلي، أن ما يحدث في المملكة مخطّط خطير جدًا يستهدف “قتل القيم والعفاف والحياء ونشر الفجور والانحلال والمجون بين شبابنا وبناتنا” حسب وصفه.

وتابع مهاجما ولي العهد السعودي المسؤول الأول عن هذه المشاهد بالممكة وداعمها القوي عبر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ:”ألا يتّقِ ابن سلمان وتركي آل الشيخ الله في أعراض الناس وأخلاقهم؟!”

ما يحدث في المملكة مخطّط خطير جدًا يستهدف قتل القيم والعفاف والحياء ونشر الفجور والانحلال والمجون بين شبابنا وبناتنا.

الأ يتّقِ ابن سلمان وتركي آل الشيخ الله في أعراض الناس وأخلاقهم؟!#بلاكبينك_في_الرياض pic.twitter.com/0Zv2RuVvQ3 — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) January 21, 2023

حفل بلاك بينك في موسم الرياض

وأمس الجمعة، أقامت فرقة “بلاك بينك” الكورية الجنوبية والداعمة للمثليين، حفلها الأول على مسرح “بوليفارد” الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، بدعوة رسمية من هيئة الترفيه.

وظهرت فتيات ” بلاك بينك” خلال الحفل ولفتن الأنظار بدخولهن المسرح بملابس مثيرة باللون الوردي الفاتح والمكون من تنانير قصيرة ”ميني جيب “ مع توب بدون أكمام ، وبشعر منسدل ومكياج لامع.

هذه الفرقة في بلاد الحرمين، أفكارها لا تتطابق إطلاقاً مع قيمنا وهويتنا وقدسية بلادنا لكن للأسف هكذا يريدها محمد بن سلمان #بلاكبينك_في_الرياض pic.twitter.com/v2TRuMwRkD — نحو الحرية (@hureyaksa) January 21, 2023

كما قدمت الفتيات الشابات ما يمكن اعتباره العرض الاكثر جرأة في موسم الرياض، من خلال الزي الذي ارتدينه، بالإضافة لطريقة الرقص المثيرة التي قمن بتنفيذها خلال الحفل.

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل تجاوز الامر ذلك من خلال ادائهن لأغنية تحمل في طياتها كلمات بذيئة ومسيئة لرجال.

حفلات الرقص والغناء تحت إشراف تركي آل الشيخ

جدير بالذكر أنه بعد صعوده لسدة الحكم، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإلغاء “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في المملكة.

كما استحدث ابن سلمان “هيئة الترفيه” التي أوكل رئاستها لمستشاره بالديوان الملكي تركي آل الشيخ المثير للجدل.

افضل تصوير لسولو ليسا تصويري لازم انشره #BLACKPINKinRiyadh pic.twitter.com/y89ec7efum — sha (@urshanini) January 21, 2023

واستطاع تركي آل الشيخ خلال وقت قصير، وبفضل الدعم المالي الغير محدود من الديوان وتمتعه بصلاحية واسعة مباشرة من ولي العهد نفسه، من جعل المملكة وجهة مشاهير العالم الأولى.

وبات نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع يتسابقون للمشاركة في أي فاعليات بالسعودية، طمعا في الأموال الكثيرة التي يخصصها “آل الشيخ” لهذه الحفلات من أموال السعوديين، دون حسيب أو رقيب.