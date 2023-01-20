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خميس البلوشي ينفجر في وجه اتحاد الكرة العماني بسبب كارثة نهائي خليجي 25

حمّل خميس البلوشي الاتحاد العماني لكرة القدم مسؤولية أزمة تدافع نهائي خليجي 25

كتب خالد السعدي
تدافع نهائي كأس الخليج watanserb.com
وفاة مشجعين وإصابات بالجملة بنهائي خليجي 25
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وطن – حمل الإعلامي الرياضي خميس البلوشي، اتحاد الكرة في السلطنة المسؤولية عن أزمة الحضور الجماهيري في مباراة نهائي كأس الخليج التي فاز بها منتخب أسود الرافدين.

وقال خميس في تصريحات عبر قناة عمان الرياضية، إن اتحاد الكرة في بلاده هو المسؤول عن الأزمة، مستنكرا إقدام الاتحاد على إصدار بيان في بادئ الأمر يحث الجمهور على عدم التوجه لاستاد البصرة لعدم التدافع، ثم إصدار بيان ثان يشير إلى التنسيق مع الجهات المختصة ومن ثم يمكن للجماهير الحضور.

وأضاف أن الجماهير جلست على كراسٍ في الممرات، مبديا استغرابه على إدارة الأزمة بهكذا طريقة، وتابع: “يا أخي خلي صوتك عالي شوية والناس تعملك هيبة.. هذه مؤسسة تدار وعندما لا تكون قويا هكذا تصير النتيجة”.

وأشار إلى أن صدور العمانيين واسعة أكثر من اللازم، مؤكدا أن المنافسة في الخليج تتطلب اتخاذ مواقف قوية.

وشهدت أجواء ما قبل المواجهة الكروية بين عمان والعراق في نهائي خليجي 25، تدافعاً بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين وفيات وجرحى.

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وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو، ضحايا حادثة التدافع، فيما سادت الفوضى التنظيمية على مشهد اليوم الختامي، ليتدخل كبار المسؤولين للعمل على الحدّ من حالات التدافع.

وكان الاتحاد العماني قد أصدر بيانا بعد حادثة التدافع، قال في: “بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان، وحفاظاً على سلامة الجماهير العُمانية، ودعماً للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان”.

وأضاف البيان: “كما ننوه للجماهير الموجودة في محيط الاستاد بعدم القدوم إلى الملعب وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير”، في إشارة إلى دخول الجمهور العراقي وجلوسه في المدرجات المخصصة للجمهور العُماني أيضاً.

وفي بيان ثان، أكد الاتحاد العماني أن الحكومة العراقية أمنت مقاعد في ستاد البصرة، للجماهير العمانية في محافظة البصرة لحضور المباراة النهائية، وأشار إلى نقل الجمهور في مطار البصرة والمنطقة المحيطة مع تأمين دخولهم للمدرجات.

وتوّج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25″، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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