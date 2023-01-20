السعودية.. حمامات مشتركة للرجال والنساء داخل المطاعم يثير غضب السعوديات (شاهد)

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وطن– في واقعة جديدة تعكس تعمدا واضحا لإزالة جميع الحواجز بين الرجال والنساء في السعودية بهدف الدفع بسرعة نحو انحلال المجتمع، كشف مقطع فيديو عن لجوء المطاعم إلى جعل الحمامات مشتركة بين النساء والرجال.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، استياء وغضب إحدى النساء السعوديات مما شاهدته كشفته في إحدى المطاعم التي ارتادتها.

ووثقت السيدة وجود حمام مشترك وحيد للسيدات والرجال بباب واحد، وهو أمر غير متبع حتى في اكثر الدول الغربية انحلالا.

من جانبه، أكد الناشط والمعارض السعودي، عبدالله الغامدي، أن ما يحدث هو سياسة متعمدة وبتوجيهاات ملزمة، موضحا أن العديد من المطاعم باتت تجعل الحمامات مشتركة كما ظهر في الفيديو.

بعد حمام مشترك رجال ونساء يا ابن سعود! مستعجلين جدًا الجماعة. الذين علقوا على الفيديو أكدوا أنها في أكثر من مطعم. واضح إنه توجيه وإلزام. pic.twitter.com/G8UE9pcsBG — عبدالله الغامدي (@Alghamdi_AA) January 19, 2023

استياء واستنكار المغردين

الفيديو أثار موجة غضب واستنكار عارمين من قبل المغردين السعوديين الذين عبرو عن حزنهم لماوصل به الحال في السعودية بطريقة تخالف جميع القيم والاعراف الدينية والمجتمعية، وحتى تقاليد المجتمعات الغربية السوية.

وفي هذا السياق، قال المغرد “إسلام” مستنكرا:” اللّهم إنا نبرأُ إليكَ ممّا يفعلون ونشكوهم إليك سِرًّا وجهرَا”.

اللّهم إنا نبرأُ إليكَ ممّا يفعلون ونشكوهم إليك سِرًّا وجهرَا — Islam (@Islam94031782) January 19, 2023

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وعبرت مغردة أخرى عن استنكارها لهذا الأمر:” حتى في دول الغرب في حمامات منفصله…ماهذا السقوط!!!”.

حتى في دول الغرب في حمامات منفصله…ماهذا السقوط!!! — زهرة المدائن (@7sGijNHu7CAe1ti) January 20, 2023

أما المغرد فهد جاسم، فعلق بالقول:” مستعجل ابن سلمان على نشر الفساد ، يبينا مثل اوروبا بسرعة الصوت”.

مستعجل ابن سلمان على نشر الفساد ، يبينا مثل اوروبا بسرعة الصوت — فهد جاسم (@fhdjsm11) January 20, 2023

وقالت مغردة أخرى معبرة عن غضبها من هذا الحال الذي وصلت له السعودية:” حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا وكفى هناك سوس ينخر في عظام الوطن ليسقط بناتنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا واطفالنا اللهم فوضنا امورهم اليك يارب خذهم اخذ عزيز مقتدر كل من أراد الفساد والافساد او اهدهم صراطك المستقيم والهمهم رشدهم ليوم الدين”.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا وكفى هناك سوس ينخر في عظام الوطن ليسقط بناتنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا واطفالنا اللهم فوضنا امورهم اليك يارب خذهم اخذ عزيز مقتدر كل من أراد الفساد والافساد او اهدهم صراطك المستقيم والهمهم رشدهم ليوم الدين — باحثه بالطب النبوي والبديل والرقيه HG🇸🇦 (@HG7114) January 20, 2023

الانحلال في عهد محمد بن سلمان

ومنذ أن أصبح “محمد بن سلمان”، نجل العاهل السعودي الملك “سلمان”، وليا للعهد في 2017، تشهد المملكة إصلاحات اقتصادية وتحولات اجتماعية ودينية جذرية.

فقد سمح للنساء بقيادة السيارة وبتنظيم الحفلات الغنائية، ووضع حدّ لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء، وقُلص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السعودية تلغي تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في ديسمبر/كانون أول 2019 إلغاء شرط تخصيص المطاعم مدخلين منفصلين إحداهما خاص بالنساء والعائلات والآخر للرجال.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، عبر موقع تويتر حينها، قرار “تسهيل الاشتراطات البلدية لأنشطة المطاعم والمطابخ اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل”.

وزارة البلدية والقروية #السعودية تلغي اشتراط إيجاد "مداخل منفصلة للعزاب والعوائل" على المطاعم، ضمن تحديثات جديدة على الاشتراطات الفنية للأماكن الخدماتية. pic.twitter.com/g4LB2tmkAK — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 8, 2019

وعلى مدى عقود طويلة، كان يُحظر اختلاط الرجال والنساء في الأماكن العامة بالسعودية بموجب قواعد اجتماعية صارمة منتشرة في المجتمع السعودي المحافظ بأغلبيته.

ولكن خفت مؤخرا قيود حظر الاختلاط بين الجنسين في المملكة حيث توقفت المطاعم والمقاهي ومراكز المؤتمرات وقاعات الحفلات عن فرض تطبيق تلك القيود بشكل صارم طوال الوقت.