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الهدهد

السعودية.. حمامات مشتركة للرجال والنساء داخل المطاعم يثير غضب السعوديات (شاهد)

السلطات السعودية كانت قد ألغت تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء

كتب سالم حنفي
حمامات مشتركة داخل المطاعم watanserb.com
حمامات مشتركة داخل المطاعم في السعودية
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وطن– في واقعة جديدة تعكس تعمدا واضحا لإزالة جميع الحواجز بين الرجال والنساء في السعودية بهدف الدفع بسرعة نحو انحلال المجتمع، كشف مقطع فيديو عن لجوء المطاعم إلى جعل الحمامات مشتركة بين النساء والرجال.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، استياء وغضب إحدى النساء السعوديات مما شاهدته كشفته في إحدى المطاعم التي ارتادتها.

ووثقت السيدة وجود حمام مشترك وحيد للسيدات والرجال بباب واحد، وهو أمر غير متبع حتى في اكثر الدول الغربية انحلالا.

من جانبه، أكد الناشط والمعارض السعودي، عبدالله الغامدي، أن ما يحدث هو سياسة متعمدة وبتوجيهاات ملزمة، موضحا أن العديد من المطاعم باتت تجعل الحمامات مشتركة كما ظهر في الفيديو.

استياء واستنكار المغردين

الفيديو أثار موجة غضب واستنكار عارمين من قبل المغردين السعوديين الذين عبرو عن حزنهم لماوصل به الحال في السعودية بطريقة تخالف جميع القيم والاعراف الدينية والمجتمعية، وحتى تقاليد المجتمعات الغربية السوية.
وفي هذا السياق، قال المغرد “إسلام” مستنكرا:” اللّهم إنا نبرأُ إليكَ ممّا يفعلون ونشكوهم إليك سِرًّا وجهرَا”.

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وعبرت مغردة أخرى عن استنكارها لهذا الأمر:” حتى في دول الغرب في حمامات منفصله…ماهذا السقوط!!!”.

أما المغرد فهد جاسم، فعلق بالقول:” مستعجل ابن سلمان على نشر الفساد ، يبينا مثل اوروبا بسرعة الصوت”.

وقالت مغردة أخرى معبرة عن غضبها من هذا الحال الذي وصلت له السعودية:” حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا وكفى هناك سوس ينخر في عظام الوطن ليسقط بناتنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا واطفالنا اللهم فوضنا امورهم اليك يارب خذهم اخذ عزيز مقتدر كل من أراد الفساد والافساد او اهدهم صراطك المستقيم والهمهم رشدهم ليوم الدين”.

الانحلال في عهد محمد بن سلمان

ومنذ أن أصبح “محمد بن سلمان”، نجل العاهل السعودي الملك “سلمان”، وليا للعهد في 2017، تشهد المملكة إصلاحات اقتصادية وتحولات اجتماعية ودينية جذرية.

فقد سمح للنساء بقيادة السيارة وبتنظيم الحفلات الغنائية، ووضع حدّ لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء، وقُلص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السعودية تلغي تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في ديسمبر/كانون أول 2019 إلغاء شرط تخصيص المطاعم مدخلين منفصلين إحداهما خاص بالنساء والعائلات والآخر للرجال.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، عبر موقع تويتر حينها، قرار “تسهيل الاشتراطات البلدية لأنشطة المطاعم والمطابخ اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل”.

وعلى مدى عقود طويلة، كان يُحظر اختلاط الرجال والنساء في الأماكن العامة بالسعودية بموجب قواعد اجتماعية صارمة منتشرة في المجتمع السعودي المحافظ بأغلبيته.

ولكن خفت مؤخرا قيود حظر الاختلاط بين الجنسين في المملكة حيث توقفت المطاعم والمقاهي ومراكز المؤتمرات وقاعات الحفلات عن فرض تطبيق تلك القيود بشكل صارم طوال الوقت.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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