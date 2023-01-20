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إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يسابق لمصافحة أشرف حكيمي وليونيل ميسي (شاهد)

اللاعبان كانا قد شاركا الخميس في مباراة موسم الرياض مع نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين

كتب سالم حنفي
الكلباني يصافح حكيمي watanserb.com
امام الحرم المكي عادل الكلباني يصافح اشرف حكيمي وليونيل ميسي
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أثارت الجدل لإمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني وهو ينتظر من أجل مصافحة لاعبا نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وليونيل ميسي أثناء مشاركتهما في مباراة موسم الرياض التي أقيمت بين النادي الفرنسي ولاعبي الهلال والنصر السعوديين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انتظار عادل الكلباني لأشرف حكيمي خرج غرفة تبديل الملابس حتى يصافحه ويسلم عليه.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، انتظار الشيخ عادل الكلباني من أجل مقابلة لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، حتى قام بمصافحته.

استنكار وغضب من تصرفات عادل الكلباني

وكالعادة، أثار ظهور إمام الحرم السابق عادل الكلباني في هذ الموقف حالة من لاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر المغردون أن يكون هذا حال إمام سابق للحرم المكي.

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وفي هذا السياق، قال مغرد مستنكرا: ” تخيلوا بس ان ذا كان ب يوم من الأيام امام الحرم”.

أما المغرد علي بندر، فقال: ” استغفر الله العلي العظيم مع هذا الشخص هذا اللي اقوله فقط”.

وعلقت مغردة أخرى غير مصدقة لما شاهدته، قائلة:” لالا مو طبيعي احلام العصر”.

وقال مغرد آخر:” توني عرفت ليش جابو اميتاب باتشان فعلا فلم هندي”.

أما المغرد عبدالعزيز الروقي فعلق على ظهور “الكلباني” بهذا الشكل، قائلا: ” مطاوعة اخر زمن اهنيه ع مصارعته للشهوات السنين اللي راحت يوم شاف الوضع سرداحي مرداحي ماقد يقاوم”.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد فاز بكأس موسم الرياض 5 – 4 على فريق موسم الرياض المكوّن من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين، في المبارة الودية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتحت أنظار الآلاف من الجماهير التي احتشدت في المدرجات، تجددت المواجهة الساحرة مرة أخرى بين البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي قاد فريق نجوم الهلال والنصر، وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وافتتح ميسي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل رونالدو لنجوم الهلال والنصر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لكن ماركينيوس أعاد التقدم للفريق الفرنسي في الدقيقة 43، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق الضيف، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خوان بيرنات في الدقيقة 39.

وبينما أضاع نيمار فرصة تسجيل الهدف الثالث لسان جيرمان بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، أحرز رونالدو هدف التعادل من جديد لنجوم الهلال والنصر بعدها بدقيقتين.
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما سجل الإسباني المحنك سيرخيو راموس الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 54، غير أن نجوم الهلال والنصر سرعان ما أدركوا التعادل بواسطة الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ في الدقيقة 57.

ولم يهنأ نجوم الهلال والنصر بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد كيليان مبابي التقدم لسان جيرمان بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، أعقبها تسجيل زميله هوغو إيكيتيكي الهدف الخامس في الدقيقة 78.

لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا قلّص الفارق لنجوم النصر والرياض في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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