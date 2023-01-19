منتخب العراق يروي ظمأ عُشاقه بعد التتويج بكأس خليجي 25 (شاهد)

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وطن- توج منتخب العراق بعد غياب لسنوات عن المشهد الكروي، بكأس خليجي 25، للمرة الرابعة في تاريخ مسيرته بالبطولة الخليجية، بعد الفوز على نظيره العماني بنتيجة 3-2.

وافتتح صاحب الأرض منتخب العراق، أولى أهداف المباراة النهائية داخل شباك شقيقه العماني، في الدقيقة ال24، عن طريق إبراهيم بايش.

مباراة منتخب العراق وعمان في نهائي كأس خليجي 25

وعاد منتخب عمان إلى المباراة في الوقت البديل، ليدرك هدف التعادل في الدقيقة ال99 من ركلة جزاء، من توقيع اللاعب صلاح اليحيائي.

كما وسجل منتخب العراق الهدف الثاني في شباك نظير الأحمر العماني، في الدقيقة ال116 عن طريق أمجد عطوان من ركلة جزاء.

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وعاد منتخب عمان هدف التعادل في الدقيقة ال119 مع نهاية الشوط الإضافي الثاني، عن طريق اللاعب عمر المالكي برأسية سكنت داخل شباك المنتخب العراقي.

نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان

هدف | منتخب #عُمان 🇴🇲 يدرك التعادل 1 – 1 أمام #العراق 🇮🇶 في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق صلاح اليحيائي من ركلة جزاء والمباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/klCLIcEe8y — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023

نهائي كأس خليجي 25 العراق

وفي الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي منتخب أسود الرافدين العراقي هدف الفوز بكأس خليجي 25 الثالث في الدقيقة ال122 من توقيع اللاعب مناف يونس.

كما وشهدت مباراة العراق وعمان، في نهائي كأس خليجي 25، تفوق أسود الرافدين على صعيد التسديدات، حيث وصلت إلى 15 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 12 تسديدة.

وتفوق منتخب عمان الذي قدم الأداء الممتع حتى الثواني الأخيرة على نهاية المباراة أمام مستضيف البطولة العراق بنسبة 62%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 38%.

تشكيلة منتخب العراق ضد عمان

ودخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، بتشكيلة أساسية أمام نظيره العماني في نهائي كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

دفاع أسود الرافدين: مصطفى ناظم، علي فايز، ضرغام إسماعيل، الالي فاضل.

خط الوسط: أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، شيركو كريم، حسين علي.

كما وفي مركز الهجوم: أيمن حسين.

تشكيلة منتخب عمان ضد العراق

ولعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره العراقي، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع الأحمر العماني: فهمي دوربين، أحمد الخميسي، المسلمي، أحمد الكعبي.

خط الوسط: زاهر الأغبري، حارب السعدي، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي.

كما وفي مركز الهجوم: المنذر العلوي، عصام الصبحي.