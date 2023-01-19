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رياضة

منتخب العراق يروي ظمأ عُشاقه بعد التتويج بكأس خليجي 25 (شاهد)

العراق يتوج بكأس كأس خليجي 25 بعد فوزه على شقيقه العماني بثلاثية ثمينة مقابل هدفين

كتب فارس أبو شيحة
تتويج العراق بكأس خليجي 25 بعد فوزه المثير على عمان watanserb.com
تتويج العراق بكأس خليجي 25 بعد فوزه المثير على عمان
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وطن- توج منتخب العراق بعد غياب لسنوات عن المشهد الكروي، بكأس خليجي 25، للمرة الرابعة في تاريخ مسيرته بالبطولة الخليجية، بعد الفوز على نظيره العماني بنتيجة 3-2.

وافتتح صاحب الأرض منتخب العراق، أولى أهداف المباراة النهائية داخل شباك شقيقه العماني، في الدقيقة ال24، عن طريق إبراهيم بايش.

مباراة منتخب العراق وعمان في نهائي كأس خليجي 25

وعاد منتخب عمان إلى المباراة في الوقت البديل، ليدرك هدف التعادل في الدقيقة ال99 من ركلة جزاء، من توقيع اللاعب صلاح اليحيائي.

كما وسجل منتخب العراق الهدف الثاني في شباك نظير الأحمر العماني، في الدقيقة ال116 عن طريق أمجد عطوان من ركلة جزاء.

منتخب العراق بطل كأس خليجي 25
منتخب العراق بطل كأس خليجي 25
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وعاد منتخب عمان هدف التعادل في الدقيقة ال119 مع نهاية الشوط الإضافي الثاني، عن طريق اللاعب عمر المالكي برأسية سكنت داخل شباك المنتخب العراقي.

نهائي كأس خليجي 25 العراق

وفي الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي منتخب أسود الرافدين العراقي هدف الفوز بكأس خليجي 25 الثالث في الدقيقة ال122 من توقيع اللاعب مناف يونس.

كما وشهدت مباراة العراق وعمان، في نهائي كأس خليجي 25، تفوق أسود الرافدين على صعيد التسديدات، حيث وصلت إلى 15 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 12 تسديدة.

احتفال إبراهيم بايش نجم المنتخب العراقي
احتفال إبراهيم بايش نجم المنتخب العراقي

وتفوق منتخب عمان الذي قدم الأداء الممتع حتى الثواني الأخيرة على نهاية المباراة أمام مستضيف البطولة العراق بنسبة 62%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 38%.

تشكيلة منتخب العراق ضد عمان

ودخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، بتشكيلة أساسية أمام نظيره العماني في نهائي كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

دفاع أسود الرافدين: مصطفى ناظم، علي فايز، ضرغام إسماعيل، الالي فاضل.

مباراة العراق وعمان في خليجي 25
مباراة العراق وعمان في خليجي 25

خط الوسط: أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، شيركو كريم، حسين علي.

كما وفي مركز الهجوم: أيمن حسين.

تشكيلة منتخب عمان ضد العراق

ولعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره العراقي، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع الأحمر العماني: فهمي دوربين، أحمد الخميسي، المسلمي، أحمد الكعبي.

العراق وعمان في نهائي خليجي 25
العراق وعمان في نهائي خليجي 25

خط الوسط: زاهر الأغبري، حارب السعدي، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي.

كما وفي مركز الهجوم: المنذر العلوي، عصام الصبحي.

المصدروطن + قنوات الكأس + كأس الخليج 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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