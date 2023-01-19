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ملحمة كروية ممتعة.. باريس سان جيرمان بطل كأس موسم الرياض على حساب نجوم الهلال والنصر (شاهد)

باريس سان جيرمان يتوج بكأس موسم الرياض 2023 بعد مباراة مثيرة أمام نجوم الهلال والنصر

كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان بطل موسم الرياض على حساب نجوم الهلال والنصر watanserb.com
باريس سان جيرمان بطل كأس موسم الرياض 2023
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وطن- توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض 2023، بعد فوزه المثير على نجوم الهلال والنصر، بنتيجة 5-4.

ونال الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، بعد تسجيله أول هدفين في أول ظهور له داخل الملاعب السعودية بمباراة القمة الكروية، خلال فعاليات موسم الرياض 2023.

وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي أولى أهداف لصالح باريس سان جيرمان، داخل شباك مرمى نجوم الهلال والنصر في الدقيقة ال3.

أهداف نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

كما وأدرك الدون كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال34 من ركلة جزاء، وجاء هدف التقدم الثاني لفريق الباريسي عند الدقيقة ال43 من توقيع اللاعب ماركينيوس.

ليعادل البرتغالي رونالدو نتيجة المباراة لنجوم الهلال والنصر، مع نهاية الشوط الأول.

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كما وتقدم الإسباني سيرخيوس راموس الهدف الثالث في شباك نجوم الهلال والنصر في الدقيقة ال53. ليسجل بعدها نجوم الهلال والنصر هدف التعادل الثالث في الدقيقة ال56، عن طريق اللاعب جانج هيون سو.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي الهدف الرابع، في الدقيقة ال60 من ركلة جزاء، داخل شباك نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2023. كما وعزز التقدم بالنتيجة للفريق الباريسي بهدف خامس في الدقيقة ال78 عن طريق اللاعب هوغو يكتيكي.

احتفال رونالدو هدفه في شباك باريس سان جيرمان
احتفال رونالدو هدفه في شباك باريس سان جيرمان

طرد نجم باريس سان جيرمان بيرنات

وقلص نجوم الهلال والنصر، نتيجة المباراة بهدف رابع في شباك مرمى باريس سان جيرمان، من توقيع البرازيلي تاليسكا لاعب النصر السعودي.

وشهدت مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، طرد نجم فريق باريس سان جيرمان، اللاعب خوان بيرنات في الدقيقة ال39، ليستكمل الفريق الباريسي المباراة ب10 لاعبين.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر

ولعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة القوية أمام نجوم الهلال والنصر، في كأس موسم الرياض 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

دفاع باريس سان جيرمان: أشرف حكيمي، ماركينهوس، سيرخيو راموس، خوان بيرنات.

خط الوسط: كارلوس سولير، فابيان رويز، روناتو سانشيز.

مركز الهجوم: ميسي، نيمار، مبابي.

تشكيلة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المباراة أمام باريس سان جيرمان، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

دفاع الهلال والنصر: سعود عبد الحميد، علي بليهي، جانغ هيون سو، سلطان الغانم.

رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض 2023
رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض 2023

خط الوسط: دياز، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، بيتي مارتينيز.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، موسى ماريجا.

المصدروطن + قنوات الكأس + موسم الرياض 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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