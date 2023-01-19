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مايو كلينيك: ميكروبيوم في الجهاز التناسلي لدى المرأة يسبب سرطان المبيض

"التركيب البكتيري للميكروبيوم يمكن أن يسبب مرض سرطان المبيض..."

كتب معالي بن عمر
سرطان المبيض watanserb.com
سرطان المبيض
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وطن– وجد باحثون من Mayo Clinic، رابطًا بين سرطان المبيض وتكوين الميكروبات الموجودة في الجهاز التناسلي، وهذا يُعتبر اكتشاف جديد فيما يتعلّق بسرطان المبيض.

وبحسب ما نقله موقع “بوركوا دكتور“، الفرنسي، فإن هذا العمل الذي كشف عنه باحثو Mayo Clinic في مجلة Scientific Reports،  يشير إلى أن التركيب البكتيري للميكروبيوم في الجهاز التناسلي يمكن أن يكون مؤشرًا على خطر الإصابة بسرطان المبيض. ناهيك بأن الأنواع الموجودة وكذلك أحجامها ستجعل من الممكن تحديد التشخيص بشكل أكثر وضوحًا.

بحث جديد يكشف حقيقة “مزعجة” عن إصابة النساء بالسرطان

سرطان المبيض:  الجراثيم تساعد على التشخيص المبكر

قام الباحثون بتحليل عينات من الجراثيم الموجودة في الجهاز التناسلي لـ30 امرأة خضعن لاستئصال الرحم لسرطان المبيض و 34 مريضة خضعن لهذه العملية في حالات مرضية أخرى.

وفي هذا السياق، شرحت البروفيسور أبيغيل أسانغبا، الباحثة في مركز الطب الفردي في مايو كلينيك: “لقد وجدنا نمطًا واضحًا يكشف أن النساء المصابات بسرطان المبيض في مراحله المبكرة لديهن تراكم أكبر بكثير من الميكروبات المسببة للأمراض مقارنة بالنساء المصابات بمرض آخر في مراحل متقدمة”.

ميكروبيوم في الجهاز التاسلي
ميكروبيوم في الجهاز التاسلي

وأوضحت أيضًا: “في مراحل لاحقة، يتلاشى عدد الميكروبات. ويمكن أن تساعدنا هذه الإشارة القوية في تشخيص النساء مبكرًا وإنقاذ الأرواح، بنفس الطريقة التي يتم بها استخدام اختبار سرطان عنق الرحم، للكشف عن سرطان عنق الرحم”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الكائنات الحية الدقيقة أيضًا يمكن أن تعطي مؤشرات على التكهنات بوجود هذا المرض، حيث كانت نتائج النساء اللاتي لديهن تراكم أكبر من الميكروبات المسببة للأمراض أسوأ من النساء الأخريات.

سرطان المبيض: قد تؤدي بعض أنواع البكتيريا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض

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وكشف تحليل العينات أيضًا أن الجراثيم الموجودة في الجهاز التناسلي للنساء المصابات بسرطان المبيض تضمنت بكتيريا محددة تسبب المرض. كما حدد الفريق بشكل خاص بكتيريا البكتيرويدس-Bacteroides (المعروف سابقًا باسم دياليستر، NDLR).

كما أنه في النساء المصابات بسرطان المبيض، لاحظ الفريق استعمار البكتيريا المسببة للأمراض، بما في ذلك Dialister و Corynebacterium و Prevotella و Peptoniphilus.

التركيب البكتيري للميكروبيوم يمكن أن يسبب مرض سرطان المبيض
التركيب البكتيري للميكروبيوم يمكن أن يسبب مرض سرطان المبيض

من جانبها، توضح البروفيسورة مارينا فالتر أنطونيو: “من المعروف أن هذه البكتيريا مرتبطة بأمراض أخرى، بما في ذلك أنواع السرطان الأخرى، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت تساهم في سرطان المبيض بالتحديد”.

ولفتت الباحثة بأن تحديد الميكروبيوم أكثر سيجعل من الممكن التنبؤ بخطر الإصابة بأورام خبيثة في المبايض، وبالتالي التصرف في وقت مبكر جدًا للتغلب على المرض.

ثلاثة أرباع النساء لا يعلمن أن هذا الأمر هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المبيض

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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