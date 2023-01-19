الخميس, يناير 19, 2023
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رياضة

صلاح اليحيائي مستقبل الكرة العمانية.. لماذا أخرجه المدرب بالوقت القاتل؟ (شاهد)

منتخب العراق فاز بالنسخة 25 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه وذلك على حساب المنتخب العماني الذي قدم مباراة تاريخية

كتب فهمي الورغمي
مباراة العراق وعمان في كأس الخليج watanserb.com
لاعب المنتخب العماني صلاح اليحيائي
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وطن – للمرة الرابعة في تاريخه، فاز منتخب العراق بلقب كأس الخليج لكرة القدم، خليجي 25، بنتيجة 3-2 على المنتخب العُماني، في مباراة حماسية ألهبت الأجواء في “استاد البصرة” الدولي، وتألق فيها العديد من اللاعبين، كان على رأسهم العماني “صلاح اليحيائي”.

نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان

وانطلقت المباراة مع توتر غلب على لاعبين المنتخب، وسط ما يزيد عن 65 ألف مشجع داخل الستاد، لكن 24 دقيقة كانت كافية للبدء في التسجيل.

حيث سجل إبراهيم بايش الهدف الأول للعراق في الدقيقة 24 بتسديدة أرضية من زاوية صعبة من خارج منطقة الجزاء، كانت بعيدة عن متناول إبراهيم المخيني حارس عُمان.

وأهدر جميل اليحمدي فرصة إدراك التعادل للمنتخب العُماني عندما سدد ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح، صلاح اليحيائي في الدقيقة 82 في يد الحارس العراقي جلال حسن.

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وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم الروماني ركلة جزاء ثانية لعُمان بعد عرقلة زاهر الأغبري داخل منطقة الجزاء ليقرر وجود تدخل قوي من آلاي فاضل.

تقدم صلاح اليحيائي للكرة وأدرك التعادل لعُمان، الأمر الذي فرض على الفريقين خوض شوطين إضافيين.

في الشوط الاضافي الأول، أعاد أمجد عطوان العراق للمقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 115 قبل أن يدرك عمر المالكي التعادل 2-2 بضربة رأس في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

صلاح اليحيائي يسجل هدف التعادل لمنتخب عمان
صلاح اليحيائي مباراة العراق وعمان
فرحة المنتخب العماني بهدف التعادل الذي أحرزه صلاح اليحيائي

وبعدها بدقيقة واحدة أحرز مناف يونس هدف الفوز للعراق بضربة رأس احتاجت لمراجعة من حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل.

ورغم أنه اللقب الرابع للعراق في بطولة كأس الخليج لكرة القدم، إلا أنه الأول من نوعه لمنتخب بلاد الرافدين على أرضه منذ 44 عاما والأول منذ لقبه الأخير عام 1988 في السعودية.

وكانت جماهير المنتخب العراقي، عبرت منذ انطلاق خليجي 25 عن حماسها بهذه البطولة الخليجية.

العماني صلاح اليحيائي نجم نهائي خليجي 25

تألق لاعب خط الوسط في المنتخب العماني “صلاح اليحيائي” (24 عاما) خلال مباراة النهائي أمام المنتخب العراقي، وهو ما انعكس لاحقاً في تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع جهوده على أرضية الميدان.

وتصدر وسم باسم “صلاح اليحيائي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر سلطنة عمان، حيث انهالت الإشادات على أداء اللاعب العماني وأثنى الجميع على مهارته.

فكتب “راشد الحربي”: “أجمل نهائي.. تحيةَ شرف واحترام لمنتخبنا على هذا الأداء العظيم والمشرف ، وتحية خاصة للماسترو صلاح اليحيائي ومبارك للأشقاء العراقيين على الفوز”.

وقال حساب “دير الوقيان” على تويتر: “نجم المبارة بين العراق و عمان هو اللاعب العماني صلاح ليحيائي.”

وتابع مشيدا بأدائه المبهر:”بصراحة فنان باللعب و يستحق الاستحواذ عليه للاحتراف بنادي يطمح بامتلاك مهاجم…مهارات فردية عالية ملفت للنظر”.

وعلق “داوود” على أداء صلاح اليحيائي واصفا إياه بأنه “مستقبل الكوره العمانية..غباء مدرب يسحب افضل لاعب وقت حساس.. “.

هل أخطأ المدرب بقرار استبدال صلاح اليحيائي؟

وهاجم العديد من النشطاء عبر الوسم أيضا برانكو إيفانكوفيتش، مدرب منتخب عمان بسبب إخراجه لليحيائي من المباراة في وقت وصفوه بـ”القاتل”.

صلاح اليحيائي مباراة العراق وعمان
أجرى مدرب عمان تبديلا وأخرج صلاح اليحيائي في الشوط الإضافي الثاني

وفي الشوط الإضافي الثاني أجرى مدرب عمان تغيير بخروج نجم اللقاء صلاح اليحيائي ودخول مصعب المعمري.

ورأى ناشطون أن هذا التغيير كان له أثرا سلبيا كبيرا على مجريات المباراة بالنسبة للمنتخب العماني، وأنه كان أحد أسباب الخسارة.

وفي هذا السياق كتب مغرد باسم أحمد الكاسبي: “أكبر خطأ من المدرب خروح صلاح اليحيائي.”

فيما دون محمد الحمداني: “منتخب واعد وعنده مستقبل مشرق.. صلاح اليحيائي مشروع اسطورة كرة القدم العمانية القادم.”

وتابع: “حارب من يحارب بكل قطرة من دمه للرمق الاخير.. روح كبيرة ظهرت على اسودنا ارفع لهم القبعه صراحة.. شكرا لهم فردا فردا وتبقى علامة التعجب الكبيرة على قراءات المدرب”.

كما قال ناشط آخر مستنكرا قرار المدرب باستبدال اليحيائي بوقت حساس:”حقيقة الحارس صفر على الشمال اليوم.. والأمر الآخر المدرب ما مفروض خروج صلاح اليحيائي في هذه الأوقات الصعبة.”

وانتهت بطولة خليجي 25، اليوم الخميس 19 يناير كانون الثاني بعد إنطلاقها في السادس من الشهر الجاري، وسط احتفالات جماهيرية عارمة بهذه المسابقة الكروية الخليجية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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