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شبيهة “جورجينا” السعودية ريما العنزي تثير الغضب بتصريح جريء جداً عن رونالدو (شاهد)

ريما العنزي قالت أنها تحولت من تشجيع نادي الاتحاد إلى النصر بسبب وجود "الحلوين"

كتب سالم حنفي
شبيهة جورجينا رودريغيز watanserb.com
شبيهة جورجينا رودريغيز
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وطن- أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية ريما العنزي، الملقبة بأنها “شبيهة جورجينا رودريغيز”، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الجدل بعد تصريحها حول الفريق الذي تشجعه.

وخلال استضافتها على برنامج “طارق شو” المذاع على قناة “روتنا خليجية“، قالت “العنزي” أنها تهتم بمتابعة المسلسلات والمباريات.

وفي ردها على سؤال عن النادي المحلي الذي تشجعه، قالت إنها كانت تشجع نادي “الاتحاد” وتحولت لتشجيع نادي “النصر” حاليا.

أشجع الحلوين

وعن السبب وراء هذا التحول، قالت “العنزي”: “أشجع الفريق اللي فيه حلوين”، في إشارة إلى انضمام كريستيانو رونالدو للنادي.

شبيهة جورجينا رودريغيز
شبيهة جورجينا رودريغيز

استياء السعوديين من استضافة ريما العنزي

وتسببت استضافة قناة “روتانا خليجية” لريما العنزي في استياء الكثير من السعوديين، حيث علق الناشط الاجتماعي أبو فهد الشمري:” يستضيفون أي شخص بس لأنه خرج عن المألوف (خالف تُعرف )”.

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وقالت المغردة “خديجية” مستنكرة حديثها:” اللهم صبرك يا روح وصبرك يا ارض”.

وقال آخر مهاجما المذيع بسبب استضافتها:” ذا ما يستحي؟ ما حصل الا ذي يستضيفها؟!”.

ريما العنزي تنفي قيامها بعمليات تجميل

وقد اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

وأوضحت أنها لا تقلّد شخصية جورجينا؛ بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينةً أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يشبهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.

شبيهة جورجينا رودريغيز السعودية تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل للتشبه بها
شبيهة جورجينا رودريغيز السعودية تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل للتشبه بها
المصدرتويتر، قناة روتنا خليجية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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