شبيهة “جورجينا” السعودية ريما العنزي تثير الغضب بتصريح جريء جداً عن رونالدو (شاهد)

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وطن- أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية ريما العنزي، الملقبة بأنها “شبيهة جورجينا رودريغيز”، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الجدل بعد تصريحها حول الفريق الذي تشجعه.

وخلال استضافتها على برنامج “طارق شو” المذاع على قناة “روتنا خليجية“، قالت “العنزي” أنها تهتم بمتابعة المسلسلات والمباريات.

وفي ردها على سؤال عن النادي المحلي الذي تشجعه، قالت إنها كانت تشجع نادي “الاتحاد” وتحولت لتشجيع نادي “النصر” حاليا.

أشجع الحلوين

وعن السبب وراء هذا التحول، قالت “العنزي”: “أشجع الفريق اللي فيه حلوين”، في إشارة إلى انضمام كريستيانو رونالدو للنادي.

شبيهة جورجينا: اشجع الفريق الي معه حلوين

pic.twitter.com/XtYN6d33h1 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 19, 2023

استياء السعوديين من استضافة ريما العنزي

وتسببت استضافة قناة “روتانا خليجية” لريما العنزي في استياء الكثير من السعوديين، حيث علق الناشط الاجتماعي أبو فهد الشمري:” يستضيفون أي شخص بس لأنه خرج عن المألوف (خالف تُعرف )”.

يستضيفون أي شخص

بس لأنه خرج عن المألوف

( خالف تُعرف ) — أبو فهد الشمري✪ | ABOFAHD (@livest20306) January 19, 2023

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وقالت المغردة “خديجية” مستنكرة حديثها:” اللهم صبرك يا روح وصبرك يا ارض”.

اللهم صبرك يا روح وصبرك يا ارض — خديجة مسوقة🔅| نتفلكس ب٥﷼ (@Ns_sto) January 19, 2023

وقال آخر مهاجما المذيع بسبب استضافتها:” ذا ما يستحي؟ ما حصل الا ذي يستضيفها؟!”.

ذا ما يستحي؟ ما حصل الا ذي يستضيفها؟! — #XaviOut (@T3myh) January 19, 2023

ريما العنزي تنفي قيامها بعمليات تجميل

وقد اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

وأوضحت أنها لا تقلّد شخصية جورجينا؛ بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينةً أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يشبهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.