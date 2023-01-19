سؤال حيّر المسافرين..ما سر وجود تلك الثقوب الصغيرة في نوافذ الطائرة؟

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وطن– عند السفر جواََ، غالب ما يلاحظ المسافر وجود ثقب صغير في نافذة الطائرة.

في البداية، قد يبدو الأمر غريباً عند ملاحظة هذه الثقوب، وقد يخاف بعضهم منها، ويتساءل عن ماهية وجودها، وما إذا كانت آمنة أم لا، خاصة وأن الطائرة تحلّق على ارتفاعات عالية جداََ.



لماذا يوجد ثقب في زجاج نوافذ الطائرات؟

بحسب ما ذكره موقع صحيفة “ميرو” البريطاني، تلعب هذه الثقوب في نوافذ الطائرات دورًا مهمًا، في تعديل الضغط خارج وداخل الطائرة، مع الحفاظ على زيادة الضغط في الخارج، وفقاً لما كشفه خبير من إدارة الطيران الفيدرالية.

عندما ترتفع الطائرة، ينخفض ضغط الهواء في الخارج مقارنة بضغط الهواء المنظم داخل المقصورة.

وتوجد الفتحة الهوائية بين الألواح الزجاجية الوسطى والخارجية، وتسمح بتحقيق التوازن بين مقصورة الركاب وفجوة الهواء.

تمنع النافذة من الضباب

تتكون نافذة الطائرة من 3 طبقات مختلفة من الألواح، وتوجد الفتحة في الجزء الأوسط وتسمى بالإنجليزية “breather hole”، بمعنى “ثقوب التنفس”، وذلك لأنها تجعل الركاب قادرين على التنفس في حال زيادة الضغط على الجزء الخارجي من النافذة.

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علاوة على ذلك، فإن للفتحة دوراً آخر، وهو التخلص من الرطوبة وبالتالي منع تكثيف الهواء على الزجاج مما قد يحجب الرؤية.

لذا في المرة القادمة التي تذهب فيها على متن الطائرة، فلا تفزع عند رؤية الثقب في النافذة، ذلك لأنك أصبحت تعرف سبب وجوده هناك.



ردود فعل غريبة على تويتر

أثار وجود الثقوب ووظيفتها ردَّ فعلٍ كبيراً على تويتر. وانتقل العديد من الأشخاص إلى منصة تويتر لمشاركة أفكارهم الأولية حولها، حيث قال أحدهم: “كل شيء في الطائرة مخيف خاصةً إذا كنت لا تفهم سبب وجود ثقب في نافذتك، ولا تدرك ذلك حتى تصل إلى 30 ألف قدم في الهواء”.

وأضاف مستخدم آخر: “صادم للغاية مدى أهمية تصميم النوافذ للطائرة”.

بينما سأل شخص ثالث: “ماذا لو وضع أحد الأطفال إصبعه عليه”.