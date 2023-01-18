هذا ما فعله نجوم باريس سان جيرمان بقطر قبل الانتقال للسعودية (شاهد)

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وطن- حطّ نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكيليان مبابي ونيمار، الرحال في قطر من أجل زيارة الدولة الخليجية والالتقاء بعدد من مشجعين النادى الباريسى فى الدوحة، قبل التوجه إلى السعودية لمواجهة نجوم كأس موسم الرياض بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الخميس.

صور نجوم باريس سان جيرمان في الدوحة

وشارك الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على انستغرام، صور من وصول نجومه لأرض قطر، ولقاءهم مع الجمهور وعدد من المشجعين في الدوحة.

وعلق على الصور قائلا: “أول لقاء للاعبينا بالدوحة مع مشجعينا”.

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وشارك ذات الحساب أيضاً، صورًا لنجوم الفريق خلال الحصة التدريبية الأولى التي كانت مفتوحة للجماهير، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب “خليفة الدولي”.

🎥 شاهد | لاعبو باريس سان جيرمان @PSG_arab يؤدون زيارات لبعض الأماكن في الدوحة 🇶🇦 للقاء الجماهير وزيارة أماكن مميزة على غرار ميناء الدوحة القديم pic.twitter.com/p9TCj9ciXb — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 18, 2023

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وتأتي زيارة النادي الباريسي إلى قطر، قبل 24 ساعة من اللقاء الودي المنتظر مع نادي موسم الرياض، المكون من نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم المنضم حديثا لصفوف النصر، في السعودية.

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ميسي ورونالدو وجها لوجه في السعودية لأول مرة منذ سنوات

جدير بالذكر أن هيئة الترفيه السعودية، بقيادة تركي آل الشيخ، كانت قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، عن قائمة الفريق المكون من لاعبى النصر والهلال الذى سيواجه باريس سان جيرمان، فى مباراة كأس الرياض الودية.

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وشهدت القائمة ظهور كريستيانو رونالدو الأول منذ انتقاله للنصر خلال فترة انتقالات شهر يناير الحالي، بعد تاريخي لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

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وينتظر جماهير كرة القدم حول العالم، مباراة يوم غد، الخميس، التي ستجمع لأول مرة منذ أكثر من عامين، نجمي برشلونة وريال مدريد السابقين.

ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو، سيكونان غداً، الخميس، في مواجهة كروية ودية، بعد أكثر من 9 سنوات من المنافسة الشديدة، والتي كتبت تاريخا حافلا بالكرات الذهبية والكؤوس المحلية الإسبانية والأوروبية، وكانت شاهدة على واحدة من أفضل فترات كرة القدم عبر التاريخ.