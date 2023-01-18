الأربعاء, يناير 18, 2023
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رياضة

هذا ما فعله نجوم باريس سان جيرمان بقطر قبل الانتقال للسعودية (شاهد)

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خاض حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمبارة الودية أمام فريق الرياض بالسعودية

كتب فهمي الورغمي
نجوم باريس سان جيرمان watanserb.com
نجوم باريس سان جيرمان
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وطن- حطّ نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكيليان مبابي ونيمار، الرحال في قطر من أجل زيارة الدولة الخليجية والالتقاء بعدد من مشجعين النادى الباريسى فى الدوحة، قبل التوجه إلى السعودية لمواجهة نجوم كأس موسم الرياض بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الخميس.

صور نجوم باريس سان جيرمان في الدوحة

وشارك الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على انستغرام، صور من وصول نجومه لأرض قطر، ولقاءهم مع الجمهور وعدد من المشجعين في الدوحة.

وعلق على الصور قائلا: “أول لقاء للاعبينا بالدوحة مع مشجعينا”.

 

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صور نجوم باريس سان جيرمان في الدوحة
صور نجوم باريس سان جيرمان في الدوحة

وشارك ذات الحساب أيضاً، صورًا لنجوم الفريق خلال الحصة التدريبية الأولى التي كانت مفتوحة للجماهير، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب “خليفة الدولي”.

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وتأتي زيارة النادي الباريسي إلى قطر، قبل 24 ساعة من اللقاء الودي المنتظر مع نادي موسم الرياض، المكون من نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم المنضم حديثا لصفوف النصر، في السعودية.

 

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ميسي ورونالدو وجها لوجه في السعودية لأول مرة منذ سنوات

جدير بالذكر أن هيئة الترفيه السعودية، بقيادة تركي آل الشيخ، كانت قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، عن قائمة الفريق المكون من لاعبى النصر والهلال الذى سيواجه باريس سان جيرمان، فى مباراة كأس الرياض الودية.

 

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نجوم باريس سان جيرمان بقطر
نجوم باريس سان جيرمان بقطر

وشهدت القائمة ظهور كريستيانو رونالدو الأول منذ انتقاله للنصر خلال فترة انتقالات شهر يناير الحالي، بعد تاريخي لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

 

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ميسي ورونالدو وجها لوجه في السعودية لأول مرة منذ سنوات
ميسي ورونالدو وجها لوجه في السعودية لأول مرة منذ سنوات

وينتظر جماهير كرة القدم حول العالم، مباراة يوم غد، الخميس، التي ستجمع لأول مرة منذ أكثر من عامين، نجمي برشلونة وريال مدريد السابقين.

ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو، سيكونان غداً، الخميس، في مواجهة كروية ودية، بعد أكثر من 9 سنوات من المنافسة الشديدة، والتي كتبت تاريخا حافلا بالكرات الذهبية والكؤوس المحلية الإسبانية والأوروبية، وكانت شاهدة على واحدة من أفضل فترات كرة القدم عبر التاريخ.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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