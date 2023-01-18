الأربعاء, يناير 18, 2023
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بيكيه يدفع ثمن أول عملية تجميلية لعشيقته الجديدة.. هذا هو الجزء الذي أراد تغييره في شكلها!

أثارت كلمات أغنية شاكيرا الاهتمام بالعشيقين الجديدين وتفاجأ البعض بالنتائج التي توصلوا إليها

كتب رفيف عبدالله
بيكيه يدفع ثمن أول عملية تجميلية لعشيقته الجديدة.. هذا هو الجزء الذي أراد تغييره في شكلها! watanserb.com
بيكيه وكلارا شيا
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وطن– كان جيرارد بيكيه وكلارا شيا في قلب العاصفة في الأيام الأخيرة. بعد أن أصبحوا أبطالًا عن غير قصد لأغنية شاكيرا.

أول عملية جراحية

في الوقت الحالي، أصبح بيكيه وكلارا الآن أيضًا في دائرة الضوء بسبب التغيير التجميلي الذي أجرته صديقة لاعب كرة القدم السابق في برشلونة.

أثارت كلمات أغنية شاكيرا، الاهتمام بالعشيقين الجديدين وتفاجأ البعض بالنتائج التي توصلوا إليها.

يبدو أن كلارا شيا قد خضعت لعملية جراحية تجميلية ، زُعم أن مدافع برشلونة السابق دفع ثمنها.

كما أفاد الصحفي الإسباني جوردي مارتن من مجلة Socialite ، فقد دفع بيكيه فاتورة أول عملية تجميلية لكلارا شيا.

اللمسة الجمالية لكلارا شيا على وجهها

أكد الصحفي المذكور  أن الجراحة التي خضعت لها كلارا شيا هي مجرد تنميق صغير على الشفاه. على ما يبدو ، يمكن بالفعل رؤية النتائج في أحدث صور الشابة.

بيكيه وكلارا
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نشر جوردي مارتن هذه المعلومات من خلال رسالة قاسية موجهة إلى بيكيه لم يخرج فيها لاعب كرة القدم السابق بشكل جيد تمامًا.

كتب مارتن: “كثير من الناس يدعمونك ، لكنني ما زلت أعتقد ما توقعته قبل 12 عامًا. أن هذه العلاقة كانت كبيرة جدًا بالنسبة لك. أن لديك عقدة نقص مع شاكيرا. شعرت أنك صغير بجانبها”.

الجراحة التي خضعت لها كلارا شيا هي مجرد تنميق صغير على الشفاه

وتابع “كنت بحاجة إلى فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا لتضحك عليك. أنت غير ناضج. لا تحتاج شاكيرا إلى أي شخص يدفع مقابل عمليات التجميل الخاصة بها”.

وتحدث مارتن عن العملية التجميلية قائلاً “أعتقد أنك دفعت ثمن شفاه كلارا قبل أيام قليلة ، أليس كذلك؟ كان عليك أن تستخدم نفوذك كذلك لتوظيف كلارا في شركتك وتضعها في موقف لا يفهمه حتى زملائها في كوزموس.”

خيانة بيكيه لشاكيرا

قبل فترة، تناقلت وسائل إعلام إسبانية، أنّ شاكيرا اكتشفت خيانة زوجها السابق، بسبب “عبوة مربى”.

حيث نشرت بعض الصحف، بحسب ما ذكرت “ماركا” الإسبانية، تقارير قالت فيها إن شاكيرا “وجدت عبوة مربى فارغة عند عودتها بعد غيابها عن منزلها لعدة أيام، على الرغم من حقيقة أنه لا بيكيه ولا أطفالهما يحبون المربى”.

شاكيرا و بيكيه

ورغم أن شاكيرا لم تؤكد هذه القصة، فإنها أشارت في مقابلة قديمة مع برنامج إسباني إلى حقيقة أنها، وبمجرد عودتها حينذاك إلى المنزل، فحصت الثلاجة لاكتشاف الأشياء التي حدثت في أثناء غيابها.

المصدرSocialite- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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