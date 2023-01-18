الإنتر يتوج بكأس السوبر الإيطالي للمرة ال7 بعد هزيمة ميلان بالثلاثة (شاهد)

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وطن- توج فريق إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي 2023، للمرة ال7 في تاريخ مسيرته، بعد هزيمة جاره ميلان بثلاثية نظيفة دون مقابل في نهائي ديربي الغضب، على ملعب (الملك فهد) في المملكة العربية السعودية.

وسجل فريق الإنتر الهدف الأول في الدقيقة ال10 عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو، كما وعزز الفريق التقدم في النتيجة بهدف ثاني، من توقيع إدين دجيكو في الدقيقة ال21.

تتويج الإنتر بكأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان

وفي الدقيقة ال77، أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لصالح فريق إنتر ميلان في نهائي ديربي الغضب داخل شباك جاره الميلان.

وشهدت المباراة تفوق فريق إنتر ميلان على صعيد التسديدات على شباك المرمى، أمام منافسه ميلان، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 6 تسديدات، كما وصل عدد تسديدات الفريق الأخير إلى 3 تسديدات.

كما وتفوق فريق ميلان في الاستحواذ على الكرة بنسبة 66%، فيما وصل نسبة استحواذ إنتر ميلان إلى 34%.

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وتعد المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها فريق إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي، كما والمرة ال7 في تاريخ مسيرته في البطولة المحلية.

منافسات الدوري الإيطالي

وسيلتقي فريق إنتر ميلان أمام نظيره إمبولي، الاثنين، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

"هذا كل ما تحتاجه في موقف صعب" دجيكو يراوغ بمهارة ويسدد في المرمى مسجلاً ثاني أهداف إنتر#كأس_السوبر_الإيطالي #ديربي_ميلانو #ميلان_إنتر pic.twitter.com/71qNJHRB8K — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 18, 2023

وخاض فريق إنتر ميلان 18 مباراة في منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات. كما وتعادل في مباراة وحيدة حتى يومنا هذا.

"افسح الطريق يا دجيكو ولاوتارو.. التسجيل مهمة الجميع" المباراة تشتعل وديماركو يسجل الهدف الأول وإنتر يتقدم #كأس_السوبر_الإيطالي #ديربي_ميلانو #ميلان_إنتر pic.twitter.com/SDFRv8nz53 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 18, 2023

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق نابولي برصيد 47 نقطة.