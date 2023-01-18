الأربعاء, يناير 18, 2023
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رياضة

الإنتر يتوج بكأس السوبر الإيطالي للمرة ال7 بعد هزيمة ميلان بالثلاثة (شاهد)

الإنتر بطل السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي وال7 في تاريخ مسيرته

كتب فارس أبو شيحة
تتويج الإنتر بكأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على ميلان watanserb.com
تتويج الإنتر بكأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على ميلان
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وطن- توج فريق إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي 2023، للمرة ال7 في تاريخ مسيرته، بعد هزيمة جاره ميلان بثلاثية نظيفة دون مقابل في نهائي ديربي الغضب، على ملعب (الملك فهد) في المملكة العربية السعودية.

وسجل فريق الإنتر الهدف الأول في الدقيقة ال10 عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو، كما وعزز الفريق التقدم في النتيجة بهدف ثاني، من توقيع إدين دجيكو في الدقيقة ال21.

تتويج الإنتر بكأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان

وفي الدقيقة ال77، أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لصالح فريق إنتر ميلان في نهائي ديربي الغضب داخل شباك جاره الميلان.

احتفال الإنتر بالفوز على ميلان في ديربي الغضب
احتفال الإنتر بالفوز على ميلان في ديربي الغضب

وشهدت المباراة تفوق فريق إنتر ميلان على صعيد التسديدات على شباك المرمى، أمام منافسه ميلان، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 6 تسديدات، كما وصل عدد تسديدات الفريق الأخير إلى 3 تسديدات.

كما وتفوق فريق ميلان في الاستحواذ على الكرة بنسبة 66%، فيما وصل نسبة استحواذ إنتر ميلان إلى 34%.

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وتعد المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها فريق إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي، كما والمرة ال7 في تاريخ مسيرته في البطولة المحلية.

منافسات الدوري الإيطالي

وسيلتقي فريق إنتر ميلان أمام نظيره إمبولي، الاثنين، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

وخاض فريق إنتر ميلان 18 مباراة في منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات. كما وتعادل في مباراة وحيدة حتى يومنا هذا.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق نابولي برصيد 47 نقطة.

مباراة الإنتر وميلان في نهائي السوبر الإيطالي
مباراة الإنتر وميلان في نهائي السوبر الإيطالي
المصدروطن + صفحة نادي الإنتر + قنوات أبو ظبي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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