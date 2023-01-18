الأربعاء, يناير 18, 2023
الرئيسيةالهدهداشتهرت بإطلالات مثيرة.. لارا فاضل ضابطة عراقية تنال أسرع ترقية بتاريخ العراق...
الهدهد

اشتهرت بإطلالات مثيرة.. لارا فاضل ضابطة عراقية تنال أسرع ترقية بتاريخ العراق وجدل (شاهد)

تخرجت الضابطة العراقية لارا فاضل من كلية الشرطة عام 2016 وأصبحت برتبة رائد مع مُستهل عام 2023.. صعودها الصاروخي بالترقيات فجر موجة جدل

كتب فهمي الورغمي
لارا فاضل ضابطة عراقية watanserb.com
لارا فاضل ضابطة عراقية
- Advertisement -

وطن- أثارت الترقيات السريعة وغير المتوقعة التي حصلت عليها الضابط في القوات الأمنية العراقية “لارا فاضل”، موجة واسعة من ردود الأفعال بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والمنطقة العربية، خاصة وأنها لم تتخرج من من الكلية العسكرية سوى عام 2016.

الضابط لارا فاضل تنال ترقية سريعة

وتُمنح رتبة ملازم للطالب مباشرة بعد تخرجه من الكلية العسكرية أو كلية الشرطة، ثم يحتاج لثلاث سنوات لنيل أول رتبة ليصبح بموجبها ملازما أولا.

ترقية النقيب لارا فاضل الى رتبة رائد
ترقية النقيب لارا فاضل الى رتبة رائد

وبعد 3 سنوات من العمل، يترقى الضابط ويتحصل على رتبة نقيب، أما رتبة الرائد فتُمنح إلى العساكر أو أفراد الشرطة بعد إمضاء الضابط فترة 4 سنوات برتبة النقيب.

الضابط لارا فاضل تنال ترقية سريعة
الضابط لارا فاضل تنال ترقية سريعة

لكن يبدو أن لوزير الداخلية العراقي “عبد الأمير الشمري” رأيا آخر أثار استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

- Advertisement -

حيث أعلن “الشمري” عن ترقية الضابط العراقية “لارا فاضل” (28 عاما) إلى رتبة رائد بداية العام الجاري، رغم أنها تخرجت من الكلية العسكرية دفعة عام 2016.

وأصدر، الأحد 8 يناير كانون الثاني، قراراً بخصوص جدول ترقية كانون الثاني أعلن خلاله التوقيع على جدول الترقية لعام 2023.

لارا فاضل قفزت 4 رتب بزمن قياسي.. غضب وسخرية بالعراق

الترقية التي تحصلت عليها الضابط “لارا فاضل” أثارت غضب واستياء النشطاء العراقيين، حيث أن الفترة الزمنية ما بين انتسابها إلى سلك الأمن العراقي، وتاريخ ترقيتها (6سنوات) لا تُخول لها في أحسن الأحوال الترقية إلى رتبة نقيب.

لكنها على العكس من ذلك قفزت 4 رتب خلال زمن قياسي نحو رتبة رائد، التي يجب على الأقل أن ينالها الضابط بعد 12 سنة من العمل في صفوف وزارة الداخلية.

حيث كتب الناشط “بهاء الدين العراقي” عبر حسابه على تويتر أن “الرائد لارا فاضل تسجل أسرع فترة بحصولها على 4 رتب خلال سنوات! حيث تحتاج هذه الرتب اكثر من ١٢ سنة للحصول عليها لكنها حصلت عليها ب ٤ سنوات فقط”.

وسخر “غسان جودة” من الترقية السريعة التي حصلت عليها الضابط العراقية وقال: “الرائد لارا فاضل بخلال 4 سنوات طفرت من ملازم اول الى رائد.”

وتابع موضحا:”والمفروض بالسياق والتدرج لازم تخلص 12 سنة كاملة طيب هاي شلون طفرت هاي الطفرة بس بالعراق تصير هاي الطفرات”.

فيما رأى الناشط “حسن السعيدي” أن العراق يعيش منذ عقود تفشيا واسعا للفساد في كل القطاعات، وأن الترقية التي تحصلت عليها لارا فاضل ليست إلا فضلا من ذلك الفساد.

وقال: “هسه انتم ماعدكم مواضيع غير لارا فاضل وهذه الحمله الاعلاميه الكبيره والله خلال سنين صارت رائد يمعودين أكو بالسلطه ناس من حفاة وصائعين وبشهادات مزورة أصبحوا وزراء ونواب ورؤساء وزراء.. ولارا على اقل تقدير انها فعلاً ضابط حقيقي هسه موزين ماشدت رائد ركن”.

لارا فاضل وإطلالات مثيرة

يُذكر أن “لارا فاضل” هي ضابطة عراقية من مواليد 1994 اشتهرت بإطلالاتها المثيرة على مواقع التواصل.

وخريجة كلية الشرطة الدورة 63، عام 2016 برتبة ملازم، بعد 3 سنوات من الدراسة والتدريب.

نالت أول ترقية لها في مسيرتها المهنية صلب وزراة الداخلية العراقية عام 2019، لتصبح ملازما أولا.

ثم ترقت الى رتبة نقيب 2021، وأصبحت مؤخرا برتبة رائد.

ومن المعلوم أن الحصول على رتبة أعلى في القوات العسكرية أوالأمنية يتطلب اجتياز شروط محددة، أو أن يكون الضابط قد مر عليه فترة متفق عليها قانونيا للحصول على الرتبة الأعلى.

ومن النادر جدا أن يحصل الضابط على رتبة أعلى قبل أوانه، إلا إذا قتل حيث تمنحه الدولة رتبه أعلى تقديرا لتقديمه حياته في سبيل الوطن، أو على الأقل يكون قد حقق إنجازا كبير في السلك الأمني أو العسكري.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فاشينيستا عراقية تتعرى فوق قبور الأموات وجلسة تصوير فاضحة (فيديو)

الهدهد

فيديو مؤثر لسيدة تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في خليجي 25

الهدهد

احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي كأس خليجي 25 تتحول إلى كارثة وفاجعة

حياتنا

عراقية تتخلص من زوجها بمساعدة ابنتهما بخطة دنيئة

حياتنا

سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

الهدهد

الحضور الجماهيري في خليجي 25 .. العراق على أعتاب “رقم إعجازي”

الهدهد

مؤثر.. رد فعل والد التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية الفصل (فيديو)

الهدهد

شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض وينتظر الأمر خلال تأبين قاسم سليماني (فيديو)

الهدهد

رغد صدام حسين تستدعي كلمة والدها تعليقا على افتتاح كأس الخليج وعراقيون يصدمونها

الهدهد

مسؤول كويتي بارز يتعرض للنشل في “خليجي 25” بالعراق (فيديو)

حياتنا

وصول كاظم الساهر إلى البصرة العراقية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

الهدهد

كرم ضيافة العراقيين يجذب الأنظار في خليجي 25 بمائدة حجمها لا يصدق (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل تتسبب ملكة جمال فنزويلا بأزمة دبلوماسية؟.. مادورو غاضب بشدة

هل تمثل منى فاروق مشاهد ساخنة مقابل مليون جنيه؟!

علماء خرجوا عن صمتهم وكشفوا حقيقة ظواهر غريبة تحدث في الأهرامات

يوم جندت بريطانيا حاكم مراكش التهامي الكلاوي لمقاومة الألمان والدفع عبر يهودي في جبل طارق!

العين الثانية.. أضخم مشروع تجسس بالعالم تعمل عليه إيران وتسريبات خطيرة

ملكة جمال لبنان سابقاً ساندرا رزق مكشوفة البطن وتنشر صورة بلا فلاتر (شاهد)

تنحية السيسي والجيش.. وزير مصري سابق يقترح حلا لأزمة مصر قبل النهاية الحتمية

أمير قطر ينشر صورة خاصة من قصر محمد بن زايد.. لها دلالات هامة وابن سلمان غائب!

دموع رابح ماجر تستنفر الجزائريين.. تضامن واسع وحفيظ دراجي بالمقدمة (شاهد)

وفاة أكبر معمرة في العالم في فرنسا..تعرّف على قصتها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC