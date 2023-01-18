اشتهرت بإطلالات مثيرة.. لارا فاضل ضابطة عراقية تنال أسرع ترقية بتاريخ العراق وجدل (شاهد)

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وطن- أثارت الترقيات السريعة وغير المتوقعة التي حصلت عليها الضابط في القوات الأمنية العراقية “لارا فاضل”، موجة واسعة من ردود الأفعال بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والمنطقة العربية، خاصة وأنها لم تتخرج من من الكلية العسكرية سوى عام 2016.

الضابط لارا فاضل تنال ترقية سريعة

وتُمنح رتبة ملازم للطالب مباشرة بعد تخرجه من الكلية العسكرية أو كلية الشرطة، ثم يحتاج لثلاث سنوات لنيل أول رتبة ليصبح بموجبها ملازما أولا.

ترقية النقيب لارا فاضل الى رتبة رائد pic.twitter.com/vwp7IqTKzn — مغرد الوطن (@iraqjop) January 15, 2023

وبعد 3 سنوات من العمل، يترقى الضابط ويتحصل على رتبة نقيب، أما رتبة الرائد فتُمنح إلى العساكر أو أفراد الشرطة بعد إمضاء الضابط فترة 4 سنوات برتبة النقيب.

لكن يبدو أن لوزير الداخلية العراقي “عبد الأمير الشمري” رأيا آخر أثار استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث أعلن “الشمري” عن ترقية الضابط العراقية “لارا فاضل” (28 عاما) إلى رتبة رائد بداية العام الجاري، رغم أنها تخرجت من الكلية العسكرية دفعة عام 2016.

وأصدر، الأحد 8 يناير كانون الثاني، قراراً بخصوص جدول ترقية كانون الثاني أعلن خلاله التوقيع على جدول الترقية لعام 2023.

View this post on Instagram A post shared by فانز لارا فاضل (@lara.fadil)

لارا فاضل قفزت 4 رتب بزمن قياسي.. غضب وسخرية بالعراق

الترقية التي تحصلت عليها الضابط “لارا فاضل” أثارت غضب واستياء النشطاء العراقيين، حيث أن الفترة الزمنية ما بين انتسابها إلى سلك الأمن العراقي، وتاريخ ترقيتها (6سنوات) لا تُخول لها في أحسن الأحوال الترقية إلى رتبة نقيب.

لكنها على العكس من ذلك قفزت 4 رتب خلال زمن قياسي نحو رتبة رائد، التي يجب على الأقل أن ينالها الضابط بعد 12 سنة من العمل في صفوف وزارة الداخلية.

حيث كتب الناشط “بهاء الدين العراقي” عبر حسابه على تويتر أن “الرائد لارا فاضل تسجل أسرع فترة بحصولها على 4 رتب خلال سنوات! حيث تحتاج هذه الرتب اكثر من ١٢ سنة للحصول عليها لكنها حصلت عليها ب ٤ سنوات فقط”.

الرائد لارا فاضل تسجل اسرع فترة بحصولها على اربع رتب خلال اربع سنوات! حيث تحتاج هذا الراتب اكثر من ١٢سنة للحصول عليها وحصلت عليها ب ٤سنوات. pic.twitter.com/BbGCxjn918 — بهاء الدين العراقي (@Bahaa_aliraqe) January 15, 2023

وسخر “غسان جودة” من الترقية السريعة التي حصلت عليها الضابط العراقية وقال: “الرائد لارا فاضل بخلال 4 سنوات طفرت من ملازم اول الى رائد.”

وتابع موضحا:”والمفروض بالسياق والتدرج لازم تخلص 12 سنة كاملة طيب هاي شلون طفرت هاي الطفرة بس بالعراق تصير هاي الطفرات”.

الرائد لارا فاضل بخلال 4 سنوات طفرت من ملازم اول الى رائد والمفروض بالسياق والتدرج لازم تخلص 12 سنة كاملة 😇 طيب هاي شلون طفرت هاي الطفرة 😂 بس بالعراق تصير هاي الطفرات 👌👌🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/YjUizOH3Ka — Ghassan joude (@GhassanJoude) January 16, 2023

فيما رأى الناشط “حسن السعيدي” أن العراق يعيش منذ عقود تفشيا واسعا للفساد في كل القطاعات، وأن الترقية التي تحصلت عليها لارا فاضل ليست إلا فضلا من ذلك الفساد.

وقال: “هسه انتم ماعدكم مواضيع غير لارا فاضل وهذه الحمله الاعلاميه الكبيره والله خلال سنين صارت رائد يمعودين أكو بالسلطه ناس من حفاة وصائعين وبشهادات مزورة أصبحوا وزراء ونواب ورؤساء وزراء.. ولارا على اقل تقدير انها فعلاً ضابط حقيقي هسه موزين ماشدت رائد ركن”.

وهسه انتم ماعدكم مواضيع غير لارا فاضل وهذه الحمله الاعلاميه الكبيره والله خلال سنين صارت رائد يمعودين أكو بالسلطه ناس من حفاة وصائعين وبشهادات مزوره أصبحو ا وزراء ونواب ورؤساء وزراء ولارا على اقل تقدير انها فعلاً ضابط حقيقي هسه موزين ماشدت رائد ركن — محمد حسن السعيدي (@ow_uka) January 17, 2023

لارا فاضل وإطلالات مثيرة

يُذكر أن “لارا فاضل” هي ضابطة عراقية من مواليد 1994 اشتهرت بإطلالاتها المثيرة على مواقع التواصل.

وخريجة كلية الشرطة الدورة 63، عام 2016 برتبة ملازم، بعد 3 سنوات من الدراسة والتدريب.

نالت أول ترقية لها في مسيرتها المهنية صلب وزراة الداخلية العراقية عام 2019، لتصبح ملازما أولا.

ثم ترقت الى رتبة نقيب 2021، وأصبحت مؤخرا برتبة رائد.

ومن المعلوم أن الحصول على رتبة أعلى في القوات العسكرية أوالأمنية يتطلب اجتياز شروط محددة، أو أن يكون الضابط قد مر عليه فترة متفق عليها قانونيا للحصول على الرتبة الأعلى.

ومن النادر جدا أن يحصل الضابط على رتبة أعلى قبل أوانه، إلا إذا قتل حيث تمنحه الدولة رتبه أعلى تقديرا لتقديمه حياته في سبيل الوطن، أو على الأقل يكون قد حقق إنجازا كبير في السلك الأمني أو العسكري.