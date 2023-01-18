احدهم قيادي بكتيبة جنين .. شهيدان في مخيم جنين واشتباكات عنيفة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أُعلن صباح اليوم، الخميس، عن استشهاد القيادي في كتيبة جنين، أدهم جبارين، خلال اشتباك مسلح مع قوت الاحتلال أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية لحي الهدف بمحيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية، كما اعلن عن استشهاد مواطن يدعى حواد فريد بواقنة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك“:” استشهاد المواطن جواد فريد بواقنة (57 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر والمواطن أدهم محمد باسم جبارين (28 سنة) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن أطلقها عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين”.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة حي الهدف في محيط مخيم جنين، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات والمنازل.

أكثر من 150 آلية شاركت في الاقتحام

وقال شهود عيان أن أكثَر مِن 150 آلية هاجَمَت الليلة الماضية مخيّم جنين، مفيدين بأن القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين قاتَل بشراسة حتی أُصيب وسقط عند زاوية بيت المدرس الشهيد أيضا جواد بواقتة.

الشهيد جواد بواقتة سقط برصاص قناصة

كا أفاد شهود العيان بأن الشهيد المدرس جواد بواقتة، سقط برصاص قناص حينما اطل برأسه لمساعدة الشهيد أدهم جبارين.

أكثَر مِن 150 آلية هاجَمَت الليلة الماضية مخيّم جنين وجِنين وقصّة أخری مِن جهاد واستشهاد. أدهم جبارين أحد قادة المقاومة قاتَل حتی أُصيب ووقَع عند زاوية بيت المدرس جواد بواقتة. أرسَل ابنتَه فجرّت أدهَمَ حتی باب الدار وأطلّ الأستاذ لمساعدته فأرداه قنّاص صهيونيٌّ.

وفاحَ المِسكُ.. pic.twitter.com/nNDUQBhdy2 — رامي حيدر أحمد (@HaidarBig) January 19, 2023

- Advertisement -

وتداول الناشطون صورة للشهيد أدهم جبارين عقب استشهاده في المستشفى.

الشهيد أدهم جبارين الذي ارتقى فجر اليوم خلال الاشتباكات مع قوات الكيان المحتل، كان أحد القادة الميدانيين في مخيم جنين .#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/zyR9lZ7CqW — فارس (@faresalyamani21) January 19, 2023

اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال، ودارت اشتباكات عنيفة، وتفجير عبوات محلية الصنع خلال الاقتحام وفي أماكن تمركزها داخل مخيم جنين.

تغطية صحفية: "استمرار الاشتباكات المسلحة بين مقاومــين وقوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين". pic.twitter.com/NFjqTtBjrj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2023

وقالت كتيبة جنين أن عناصرها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال، مما أدى لإعطاب واحدة ووقوع أضرار بألية أخرى بشكل مباشر.

مصادر عبرية: إصابة أحد جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في مخيم جنين فجر اليوم. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2023

اعتقال خالد بو زينة

وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عملية الاقتحام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد أبو زينة ونجليه أوس وهاني.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حركة الجهــاد الإســلامي خالد أبو زينة ونجليه أوس وهاني خلال اقتحام جنين". pic.twitter.com/C8bdqxxSF6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2023

القوى الوطنية تعلن الاضراب العام

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة جنين، الإضراب الشامل في المدينة الخميس، حدادا على أرواح الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة.

وشهد مخيم جنين انقطاعا للتيار الكهربائي تزامنا مع عملية الاقتحام، فيما دعت مساجد المدينة إلى النفير للتصدي لقوات الاحتلال التي دهمت المخيم بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية.