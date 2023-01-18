الأربعاء, يناير 18, 2023
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تقارير

احدهم قيادي بكتيبة جنين .. شهيدان في مخيم جنين واشتباكات عنيفة (شاهد)

قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين بأكثر من 150 آلية عسكرية واعتقلت القيادي في الجهاد الإسلامي خالد أبو زينة ونجليه

كتب سالم حنفي
استشهاد القيادي أدهم جبارين watanserb.com
استشهاد القيادي أدهم جبارين
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وطن- أُعلن صباح اليوم، الخميس، عن استشهاد القيادي في كتيبة جنين، أدهم جبارين، خلال اشتباك مسلح مع قوت الاحتلال أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية لحي الهدف بمحيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية، كما اعلن عن استشهاد مواطن يدعى حواد فريد بواقنة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك“:” استشهاد المواطن جواد فريد بواقنة (57 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر والمواطن أدهم محمد باسم جبارين (28 سنة) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن أطلقها عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين”.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة حي الهدف في محيط مخيم جنين، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات والمنازل.

أكثر من 150 آلية شاركت في الاقتحام

وقال شهود عيان أن أكثَر مِن 150 آلية هاجَمَت الليلة الماضية مخيّم جنين، مفيدين بأن القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين قاتَل بشراسة حتی أُصيب وسقط عند زاوية بيت المدرس الشهيد أيضا جواد بواقتة.

الشهيد جواد بواقتة سقط برصاص قناصة

كا أفاد شهود العيان بأن الشهيد المدرس جواد بواقتة، سقط برصاص قناص حينما اطل برأسه لمساعدة الشهيد أدهم جبارين.

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استشهاد جواد بواقتة وأدهم جبارين برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين
استشهاد جواد بواقتة وأدهم جبارين برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين

وتداول الناشطون صورة للشهيد أدهم جبارين عقب استشهاده في المستشفى.

استشهاد أدهم جبارين برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين
استشهاد أدهم جبارين برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين

اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال، ودارت اشتباكات عنيفة، وتفجير عبوات محلية الصنع خلال الاقتحام وفي أماكن تمركزها داخل مخيم جنين.

وقالت كتيبة جنين أن عناصرها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال، مما أدى لإعطاب واحدة ووقوع أضرار بألية أخرى بشكل مباشر.

اعتقال خالد بو زينة

وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عملية الاقتحام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد أبو زينة ونجليه أوس وهاني.

القوى الوطنية تعلن الاضراب العام

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة جنين، الإضراب الشامل في المدينة الخميس، حدادا على أرواح الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة.

وشهد مخيم جنين انقطاعا للتيار الكهربائي تزامنا مع عملية الاقتحام، فيما دعت مساجد المدينة إلى النفير للتصدي لقوات الاحتلال التي دهمت المخيم بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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