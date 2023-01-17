الثلاثاء, يناير 17, 2023
الرئيسيةالهدهدمواجهات عنيفة وإصابات لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف في نابلس
الهدهد

مواجهات عنيفة وإصابات لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف في نابلس

كتب خالد السعدي
مواجهات نابلس watanserb.com
مستوطنون يقتحمون قبر يوسف شرق مدينة نابلس
- Advertisement -

وطن – اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، عقب اقتحام مستوطنين لقبر يوسف شرق المدينة.

جاء ذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين ما يعرف بـ”مقام يوسف”.

وأطلق مقاومون النار، تجاه قوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابا وحاولت دهس آخر بمنطقة الضاحية.

اندلاع مواجهات من المسافة صفر

وأظهر مقطع فيديو متداول، اندلاع مواجهات عنيفة من مسافة صفر، وانزلاق آليات الاحتلال بسبب سكب الشبان للزيت بالمنطقة الشرقية في نابلس.

وشوهدت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة، وهي تقتحم منطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس؛ لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

قوات الاحتلال تهاجم الفلسطينيين بالقنابل

- Advertisement -

وأظهر مقطع فيديو، قوات الاحتلال وهي تطلق قنابل الغازات المسيلة للدموع خلال المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة شارع عمان شرقي نابلس.

واستخدم جيش الاحتلال، الرصاص الحي والمعدني، في حين أغلق الشباب الفلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

كما أظهرت لقطات، لحظة استهداف الطواقم الصحفية بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم لاقتحام المنطقة الشرقية بنابلس.

إصابات عديدة بين الفلسطينيين

يأتي هذا فيما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، واستهدفت الطواقم الصحفية بشكل مباشر، عقب إغلاق شارع عمان بالسواتر الترابية.

أدّت ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، كما أصيب مواطن بقنبلة غاز مباشرة أدت إلى كسر في رجله، ومواطن آخر تعرض للدعس من “جيب” عسكري ونقل إلى المستشفى.

اقتحامات إسرائيلية متتالية

ودائما ما يقتحم المستوطنون اليهود، مدينة نابلس لأداء صلوات في ما يعرف “بمقام يوسف” تحت حراسة جيش الاحتلال، من أجل أداء طقوس دينية لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

فيما ينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما، يدعى يوسف دويكات.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“عرين الأسود” تعلن مسؤوليتها عن عملية نابلس وتكشف التفاصيل

الهدهد

عرين الأسود تنظم عرضًا عسكريًا في نابلس وتوجه بيانا شديد اللهجة إلى الإحتلال

الهدهد

كيف أفشلت عرين الأسود أوسع عملية اقتحام إسرائيلية لمدينة نابلس؟

الهدهد

صباح ملتهب في نابلس.. الاحتلال يفشل في أوسع عملية اقتحام وعرين الأسود تزأر

الهدهد

من الرياض.. محمد سعود يشمت باغتيال الشهيد عمار مفلح: “إرهابي”

الهدهد

جندي اسرائيلي يعدم فلسطينياً من نقطة صفر جنوب نابلس!(فيديو صادم)

الهدهد

بعد نداء “عرين الأسود”.. نابلس تستجيب للإضراب وغضب لإعدام 5 فلسطينيين

الهدهد

“الرأس يقابله رؤوس”.. عرين الأسود تتوعد الاحتلال وبيان ناري جديد

الهدهد

عرين الأسود تكشف تفاصيل استدراج قوة إسرائيلية خاصة عبر كمين محكم

تقارير

من هو منفذ عملية أرئيل المزدوجة؟ (صور)

تقارير

مقتل 3 مستوطنين في عملية طعن ودهس نوعية بالضفة (مشاهد للحظة التنفيذ)

الهدهد

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تورط قنصل أردني بقضية احتيال وغسيل أموال..تحقيق استقصائي يكشف تفاصيل صادمة!

عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين بعد حركته المسيئة للعمانيين (فيديو)

إيمانويل ماكرون يتفاخر ممسكا بجمجمة مجاهد جزائري.. صورة تثير جدلاً كبيراً ما حقيقتها؟!

سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023

ظهرت تربط يدها لأشهر.. وضع إليسا الصحي بعد إجرائها عملية جراحية

قرية في سلطنة عمان تعد الأغرب في العالم.. تعرف عليها (فيديو)

وزير جزائري ينفعل بشدة على مسؤولي شركة سعودية ويوبخهم (فيديو)

تطورات جديدة بقضية رامز البطران الذي أثار اعتقاله جدلا في الأردن

بلومبيرغ تكشف عن مفاجأة بشأن السوق السوداء وسعر الدولار في مصر

ماغي خزام تتطاول على زوجة عبدالله رشدي المتوفاة.. أحرجها بردٍّ ناري (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC