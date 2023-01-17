مواجهات عنيفة وإصابات لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف في نابلس

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وطن – اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، عقب اقتحام مستوطنين لقبر يوسف شرق المدينة.

جاء ذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين ما يعرف بـ”مقام يوسف”.

وأطلق مقاومون النار، تجاه قوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابا وحاولت دهس آخر بمنطقة الضاحية.

اندلاع مواجهات من المسافة صفر

وأظهر مقطع فيديو متداول، اندلاع مواجهات عنيفة من مسافة صفر، وانزلاق آليات الاحتلال بسبب سكب الشبان للزيت بالمنطقة الشرقية في نابلس.

تغطية صحفية: "مواجهات من مسافة صفر مواجهات، وانزلاق آليات الاحتلال بسبب سكب الشبان للزيت بالمنطقة الشرقية في نابلس". pic.twitter.com/VKQuBmYN9r — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 17, 2023

وشوهدت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة، وهي تقتحم منطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس؛ لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

قوات الاحتلال تهاجم الفلسطينيين بالقنابل

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وأظهر مقطع فيديو، قوات الاحتلال وهي تطلق قنابل الغازات المسيلة للدموع خلال المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة شارع عمان شرقي نابلس.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال المواجهات المتواصلة في منطقة شارع عمان شرق نابلس. pic.twitter.com/aPrmX4KDAh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 18, 2023

واستخدم جيش الاحتلال، الرصاص الحي والمعدني، في حين أغلق الشباب الفلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

متابعة صحفية:" استهداف جرافة عسكرية بعدد من الزجاجات الحارقة خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس". pic.twitter.com/K0Ppeip05W — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 17, 2023

كما أظهرت لقطات، لحظة استهداف الطواقم الصحفية بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم لاقتحام المنطقة الشرقية بنابلس.

لحظة استهداف الطواقم الصحفية بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم لاقتحام المنطقة الشرقية بنابلس. pic.twitter.com/prGhzNRiwM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 17, 2023

إصابات عديدة بين الفلسطينيين

يأتي هذا فيما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، واستهدفت الطواقم الصحفية بشكل مباشر، عقب إغلاق شارع عمان بالسواتر الترابية.

أدّت ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، كما أصيب مواطن بقنبلة غاز مباشرة أدت إلى كسر في رجله، ومواطن آخر تعرض للدعس من “جيب” عسكري ونقل إلى المستشفى.

اقتحامات إسرائيلية متتالية

ودائما ما يقتحم المستوطنون اليهود، مدينة نابلس لأداء صلوات في ما يعرف “بمقام يوسف” تحت حراسة جيش الاحتلال، من أجل أداء طقوس دينية لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

فيما ينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما، يدعى يوسف دويكات.