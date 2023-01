متحولة جنسيا.. ظهور مثير لمالكة مسابقة ملكة جمال الكون وخطاب غامض (فيديو)

- Advertisement -

وطن – ألقت “آن جاكراجوتاتيب”، التايلاندية العابرة جنسيا والمالكة الجديدة للشركة التي تدير مسابقة ملكة جمال الكون، خطابًا مثيرا للجدل، الأحد، أكدت في فيه أن العالم “مُقبل على عصر جديد ستقوده المرأة”.

آن جاكراجوتاتيب، التي استحوذت على الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون، عام 2021، بقيمة 20 مليون دولار، ألقت خلال حفل الإعلان عن الفائزة بهذه النسخة من المسابقة، كلمة كان لها صدى واسعا عبر منصات السوشيال ميديا حول العالم.

وقالت جاكراجوتاتيب: “مرحبًا بكم في العصر الجديد؛ الذي من الآن فصاعدًا، ستديره النساء”.

وتابعت “هذه المسابقة مملوكة لامرأة متحولة جنسيًا، وهي في الواقع مملوكة لجميع النساء حول العالم “.

Anne Jakrajutatip, the new owner of Miss Universe, delivered an empowering speech yesterday: “Welcome to the new era. From now on it’s gonna be run by women, owned by a trans woman, for all women around the world.” pic.twitter.com/TJXV8EPkAv

— Dan Hastings-நாராயணன் (@notdanhastings) January 15, 2023