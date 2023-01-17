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حياتنا

متحولة جنسيا.. ظهور مثير لمالكة مسابقة ملكة جمال الكون وخطاب غامض (فيديو)

مسابقة ملكة جمال الكون تشرف عليها امرأة تايلاندية متحولة جنسيا تدعى "آن جاكراجوتاتيب" حيث باتت مالكة الشركة التي ترعى المسابقة

كتب فهمي الورغمي
مالكة مسابقة ملكة جمال الكون watanserb.com
آن جاكراجوتاتيب التايلندية
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وطن – ألقت “آن جاكراجوتاتيب”، التايلاندية العابرة جنسيا والمالكة الجديدة للشركة التي تدير مسابقة ملكة جمال الكون، خطابًا مثيرا للجدل، الأحد، أكدت في فيه أن العالم “مُقبل على عصر جديد ستقوده المرأة”.

عابرة جنسية تشرف على مسابقة ملكة جمال الكون

آن جاكراجوتاتيب، التي استحوذت على الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون، عام 2021، بقيمة 20 مليون دولار، ألقت خلال حفل الإعلان عن الفائزة بهذه النسخة من المسابقة، كلمة كان لها صدى واسعا عبر منصات السوشيال ميديا حول العالم.

المالكة الجديدة للشركة التي تدير مسابقة ملكة جمال الكون آن جاكراجوتاتيب

وقالت جاكراجوتاتيب: “مرحبًا بكم في العصر الجديد؛ الذي من الآن فصاعدًا، ستديره النساء”.

وتابعت “هذه المسابقة مملوكة لامرأة متحولة جنسيًا، وهي في الواقع مملوكة لجميع النساء حول العالم “.

آر بوني غابرييل ملكة جمال الكون

يشار أن آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة خياطة من تكساس، هي من توجت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2022.

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وتعتبر أول أمريكية فيليبينية تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة، وملكة جمال الكون.

الأمريكية الفلبينية آر بوني غابرييل ملكة جمال الكون لعام 2022

أغمضت “غابرييل” عينيها وشبكت يديها مع ملكة جمال فنزويلا، أماندا دودامل، لحظة الإعلان عن الفائزة، لتتوج بعدها على خشبة المسرح في مسابقة ملكة جمال الكون الـ71، التي أقيمت في نيو أورلينز الأميركية.

من هي آن جاكراجوتاتيب، التايلاندية العابرة جنسيا؟

استحوذت آن جاكابونج جاكراجوتاتيب، امرأة الأعمال التايلاندية العابرة جنسياً، عام 2021 على الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون التي كانت مملوكة سابقاً لدونالد ترامب، مقابل 20 مليون دولار.

وبتلك الصفقة، أصبحت آن جاي كاي إن، وهي نجمة تلفزيونية مشهورة تدافع عن حقوق ما يعرف “بمجتمع الميم”، أول امرأة تملك الشركة المنظمة للمسابقة الشهيرة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتتولى جاكراجوتاتيب إدارة مجموعة “جاي كاي إن غلوبال” الإعلامية (JKN Global) وهي معروفة في بلدها بتقديمها النسخة التايلاندية من “بروجكت رانواي” (Project Runway)، وهو برنامج من نوع تلفزيون الواقع عن الموضة.

 

وتُشرف شركة “آي إم جي” على تنظيم المسابقة منذ عام 2015، بعدما استحوذت عليها من رجل الأعمال والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يمتلكها منذ عام 1996.

وتقدر مجلة فوربس ثروة جاكراجوتاتيب بـ170 مليون دولار، و تم تسميتها على أنها ثالث أغنى شخص عابر جنسيًا في العالم في عام 2020

لكن المثير للجدل في قصة جاكراجوتاتيب، هو صعودها الصاروخي نحو عالم المال والأعمال وارتباط ذلك بكونها “متحولة جنسيا”.. تقول الصحيفة.

حيث عملت جاكراجوتاتيب، قبل سنوات من دخولها عالم الشهرة في محطة وقود، وقد عاشت طفولة صعبة وعانت من هويتها الجنسية طيلة سنوات.

المصدرديلي ميل + تويتر - رصد وترجمة وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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