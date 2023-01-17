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قطر تعلن تأييدها التام لسياسة إيلون ماسك في إدارة “تويتر” وتعلق على كثرة تغريداته

صندوق قطر للاستثمار مول صفقة شراء "ماسك" لـ "تويتر" بـ 375 مليون دولار

كتب سالم حنفي
إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك
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وطن- أعلنت قطر عن تأييدها الكامل للسياسة التي ينتهجا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في قيادة شركة “تويتر” والتي يمتلك فيها جهاز قطر للاستثمار حصة فيها.

وقال منصور آل محمود، رئيس جهاز قطر للاستثمار، إن الصندوق الاستثماري لبلاده يدعم رؤية الملياردير “إيلون ماسك” في ما يخص السياسات التي ينتهجها في “تويتر”.

وقال “آل محمود” في مقابلة مع “بلومبرغ” تزامنت مع مؤتمر “دافوس”، الإثنين: “نتعامل مع الإدارة، ومع إيلون في ما يخص خططه للشركة ونؤمن بهذا، ونثق بقيادته في ما يخص تحويل الشركة”.

وشدد على أن “جهاز قطر للاستثمار” لم يطلب من مالك “تويتر” أن يقلل من التغريدات، منوها إلى أن الصندوق ليس منخرطا “إلى تلك الدرجة”.

قرارات حاسمة لإيلون ماسك فور دخوله الشركة

يشار إلى أن إيلون ماسك بعد أن أتم صفقة استحواذه على منصة تويتر يوم 27 أكتوبر/تشرن أول 2022 مقابل 44 مليار دولار، ومنذ دخوله مقر الشركة شهدت الكثير من الأحداث والقرارات الجديدة التي من شأنها أن تغير طبيعة المنصة تمامًا خلال الفترة القادمة.

واتخذ إيلون ماسك أول قرار له في تويتر بمجرد دخوله مقر الشركة يوم 27 أكتوبر 2022؛ وقد كان فصل كلًا من: باراغ أغراوال الرئيس التنفيذي للمنصة، ونيد سيغال المدير المالي، وفيجايا غادي المسؤولة القانونية، وشون إدجيت المستشار العام.

قطر تعلن تأييدها التام لسياسة إيلون ماسك في إدارة تويتر
قطر تعلن تأييدها التام لسياسة إيلون ماسك في إدارة تويتر
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ولاحقا، فصل “ماسك” المديرين التنفيذيين الآخرين بهدوء، ومنهم من أعلن استقالته، وشمل ذلك فصل المدير العام للتكنولوجيا أثناء إجازته.

وبعد أربعة أيام استقالت سارة بيرسونيت، رئيسة مبيعات الإعلانات في تويتر، مما أثار قلق المعلنين أكثر.

فصل 3700 عامل في الشركة

وبحلول صباح يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022؛، فصل ماسك ما يصل إلى 3700 موظف منهم ما يقرب من نصف موظفي تويتر، وقد أثر ذلك في جميع أقسام الشركة.

وأُبلغ الموظفون في رسالة عبر البريد الإلكتروني بأن الشركة ستُباشر العملية الصعبة لتقليص قوتها العاملة.

رفع خدمة الاشتراك في تويتر بلو

كما أعلن ماسك يوم 1 نوفمبر رفع سعر خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء في المنصة التي تُسمى (Twitter Blue) إلى 8 دولارات شهريًا بدلًا من 5 دولارات، وذلك بعد انتقاد خطته لتحصيل 19.99 دولار شهريًا مقابل الخدمة.

وتسببت قرارات ماسك بتسريح الموظفين وتقليل القيود على المحتوى الذي يُنشر في تويتر بإثارة قلق المعلنين عبر المنصة، وقد دفع هذا شركة IPG – وهي واحدة من أكبر شركات الإعلانات في العالم – إلى توصية عملائها بإيقاف الإنفاق مؤقتًا عبر المنصة.

يشار إلى أن الصندوق السيادي لقطر المتمثل في جهاز قطر للاستثمار، قد ساهم بـ 375 مليون دولار لدعم صفقة استحواذ “ماسك” على “تويتر” التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

المصدربلومبرغ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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