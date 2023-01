شاكيرا توجه رسالة صارمة لوالدة بيكيه بسبب ما أجبرتها على فعله بشعرها! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– لا توجد قضية حالية أخرى يتم الحديث عنها أكثر من تلك التي تحيط بشاكيرا وبيكيه.

وهي الأغنية التي أنتجتها شاكيرا مع Bizarrap ، والتي تشير فيها إلى شريكها السابق جيرارد بيكيه.

حطمت الأغنية جميع سجلات المشاهدة وحققت بالفعل نجاحًا عالميًا. وأثارت الكلمات الموجهة ضد لاعب كرة القدم السابق لنادي برشلونة ، ردود فعل وتعليقات عديدة.

بالإضافة إلى ذلك ، انتشر مقطع فيديو لشاكيرا ووالدة بيكيه على نطاق واسع في الساعات الأخيرة.

حيث تنصح الأخيرة شاكيرا بإجراء تغيير في شكلها لن تندم عليه.

الفيديو الذي انتشر بسرعة هو من عام 2012 كما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

يتم تداول مقطع فيديو على منصة “تيك توك”، حيث تظهر شاكيرا وهي تراجع بعض الصور من عام 2012 لمجلة فوج.

في إحدى الصور، تظهر شاكيرا بشعر أشقر قصير، وحين سُئلت عن المظهر، أعلنت شاكيرا عن الشخص الذي طلب منها هذا التغيير.

قالت شاكيرا في اللقاء “كان هذا التغيير أسوأ خطأ ارتكبته. أخبرتني حماتي ، لماذا لم تقومي بقص شعرك؟ لقد تعرضت لسوء المعاملة. حماتي ، أنا لن أهتم بنصيحتك الجمالية مرة أخرى”.

جاء هذا الفيديو بعدما قامت شاكيرا بالاستماع إلى أغنيتها الجديدة بأعلى صوت في منزلها في برشلونة.

ووضعت المغنية الكولومبية حينها دمية ساحرة بحجم إنسان طبيعي، على الشرفة مقابل منزل والدة بيكيه.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023