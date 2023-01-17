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شاكيرا توجه رسالة صارمة لوالدة بيكيه بسبب ما أجبرتها على فعله بشعرها! (فيديو)

العلاقة بين شاكيرا ومونتسيرات برنابيو “والدة جيرارد” تدهورت بعد أن رحّبت على الفور بعلاقة الحب الجديدة لابنها

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا توجه رسالة صارمة لوالدة بيكيه بسبب ما أجبرتها على فعله بشعرها! (فيديو) watanserb.com
شاكيرا ووالدة بيكيه
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وطن– لا توجد قضية حالية أخرى يتم الحديث عنها أكثر من تلك التي تحيط بشاكيرا وبيكيه.

وهي الأغنية التي أنتجتها شاكيرا مع Bizarrap ، والتي تشير فيها إلى شريكها السابق جيرارد بيكيه.

حطمت الأغنية جميع سجلات المشاهدة وحققت بالفعل نجاحًا عالميًا. وأثارت الكلمات الموجهة ضد لاعب كرة القدم السابق لنادي برشلونة ، ردود فعل وتعليقات عديدة.

شعر أشقر قصير

بالإضافة إلى ذلك ، انتشر مقطع فيديو لشاكيرا ووالدة بيكيه على نطاق واسع في الساعات الأخيرة.

حيث تنصح الأخيرة شاكيرا بإجراء تغيير في شكلها لن تندم عليه.

الفيديو الذي انتشر بسرعة هو من عام 2012 كما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

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يتم تداول مقطع فيديو على منصة “تيك توك”، حيث تظهر شاكيرا وهي تراجع بعض الصور من عام 2012 لمجلة فوج.

في إحدى الصور، تظهر شاكيرا بشعر أشقر قصير، وحين سُئلت عن المظهر، أعلنت شاكيرا عن الشخص الذي طلب منها هذا التغيير.

شاكيرا: حماتي أخبرتني لماذا لم تقصي شعرك؟

قالت شاكيرا في اللقاء “كان هذا التغيير أسوأ خطأ ارتكبته. أخبرتني حماتي ، لماذا لم تقومي بقص شعرك؟ لقد تعرضت لسوء المعاملة. حماتي ، أنا لن أهتم بنصيحتك الجمالية مرة أخرى”.

جاء هذا الفيديو بعدما قامت شاكيرا بالاستماع إلى أغنيتها الجديدة بأعلى صوت في منزلها في برشلونة.

ووضعت المغنية الكولومبية حينها دمية ساحرة بحجم إنسان طبيعي، على الشرفة مقابل منزل والدة بيكيه.

والدة بيكيه ترحب بكلارا شيا

تحتوي أغنية شاكيرا الجديدة أيضاً على بعض الرسائل التي تستهدف جيرارد بيكيه وحبه الجديد المفترض مع كلارا تشيا مارتي، لكنها كذلك تتضمن بعض الكلمات المختارة لحماتها السابقة.

في الأغنية، تقول شاكيرا: “لقد تركت حماتي كجارتي، والصحافة عند الباب والديون في الخزانة”.

وحول معنى ذلك، أفادت الصحيفة أنّ العلاقة بين شاكيرا ومونتسيرات برنابيو “والدة جيرارد”، قد تدهورت بعد أن رحّبت على الفور بعلاقة الحب الجديدة لابنها.

وتقول كلمات الأغنية: “ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا. استبدلتَ فيراري بسيارة توينغو وساعة روليكس بكاسيو. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي”.

وفي يونيو 2022، أعلنت شاكيرا وجيرارد بيكيه انفصالهما بعد فترة 11 عامًا معًا، رُزقا خلالها بولدين، هما: ميلان (9 سنوات)، وساشا (7 سنوات).

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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