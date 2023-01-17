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سخرية واسعة من مشجع عماني تمنى فوز العراق على منتخب بلاده في نهائي كأس الخليج (فيديو)

قمة ثانية ستجمع بين المنتخبين بعد مواجهة سلبية في دور المجموعات

كتب خالد السعدي
مشجع عماني تمنى فوز العراق watanserb.com
مشجع عماني تمنى فوز العراق
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وطن- انتشر مقطع فيديو صادم لمشجع عماني، يتمنى فوز منتخب العراق على منتخب بلاده في المباراة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين مساء يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس خليجي 25 بمدينة البصرة.

وقال المشجع في مقابلة تلفزيونية، إن المنتخب العراقي يستحق التتويج باللقب بسبب اللمحة الشعبية التي سطرها الجمهور العراقي خلال البطولة.

وأضاف: “أتمناها للعراق على حساب عمان.. هذا بسبب تواجد البطولة في العراق.. طبيعي أن أتمنى منتخب بلدي يفوز.. لكن الأمنية شيء والواقع شيء ولذلك أتمناها للعراق وسأكون سعيدا في هذه الحالة”.

وأشار المشجع إلى أنه جاء إلى العراق من أجل الاستمتاع بالأجواء التي أحدثتها بطولة خليجي 25 في البصرة.

مشجع عماني تمنى فوز العراق
مشجع عماني تمنى فوز العراق

سخرية واسعة من المشجع العماني

تمني المشجع العماني تتويج منتخب العراق ببطولة كأس الخليج، قاد هذا المشجع لأن يتعرض لسخرية واسعة على موقع “تويتر”.

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فقال أنس: “هذا مبين ماراح عشان مبارايات هذا مبين راح عشان البرتقالة”.

وكتبت ناشطة: “الريال واضح وصريح وعارف من بيفوز”.

وقال مغرد: “مصيبه ما يسويو لقاء غير مع لخسوف”.

وكتب سعيد: “صحيح إنا شعب طيب ونتمنى الخير للجميع لكن عاد ما كذا الله يهديك “.

وقال “عبدالله“: “حد يرمي عليه طماطم”.

نهائي مثير بين العراق وعمان

ويواجه منتخب العراق منافسه عمان في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25، والتي تقام في مدينة البصرة يوم الخميس المقبل.

واستطاع منتخب العراق التأهل إلى النهائي عقب الفوز على منافسه القطري بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة، بينما تمكن منتخب عمان من تخطي عقبة منافسه البحرين بهدف دون رد.

يُشار إلى أن منتخبي العراق وعمان تواجدا في المجموعة الأولى من البطولة، وانتهت المواجهة التي جمعت بينهما بالتعادل السلبي في الافتتاح.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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