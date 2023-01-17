سخرية واسعة من مشجع عماني تمنى فوز العراق على منتخب بلاده في نهائي كأس الخليج (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو صادم لمشجع عماني، يتمنى فوز منتخب العراق على منتخب بلاده في المباراة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين مساء يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس خليجي 25 بمدينة البصرة.

وقال المشجع في مقابلة تلفزيونية، إن المنتخب العراقي يستحق التتويج باللقب بسبب اللمحة الشعبية التي سطرها الجمهور العراقي خلال البطولة.

وأضاف: “أتمناها للعراق على حساب عمان.. هذا بسبب تواجد البطولة في العراق.. طبيعي أن أتمنى منتخب بلدي يفوز.. لكن الأمنية شيء والواقع شيء ولذلك أتمناها للعراق وسأكون سعيدا في هذه الحالة”.

وأشار المشجع إلى أنه جاء إلى العراق من أجل الاستمتاع بالأجواء التي أحدثتها بطولة خليجي 25 في البصرة.

مشجع عماني : أتمنى فوز المنتخب العراقي

على منتخبنا في نهائي بطولة #خليجي_25 pic.twitter.com/S9kHj4QdCk — أخبار عمان (@omaniyanews) January 16, 2023

سخرية واسعة من المشجع العماني

تمني المشجع العماني تتويج منتخب العراق ببطولة كأس الخليج، قاد هذا المشجع لأن يتعرض لسخرية واسعة على موقع “تويتر”.

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فقال أنس: “هذا مبين ماراح عشان مبارايات هذا مبين راح عشان البرتقالة”.

هذا مبين ماراح عشان مبارايات هذا مبين راح عشان البرتقاله هههه — انس محمد (@DsWKNHyULLosC15) January 17, 2023

وكتبت ناشطة: “الريال واضح وصريح وعارف من بيفوز”.

الريال واضح وصريح وعارف من بيفوز😂 — الُِرٍيم الُِمترٍفُهـ (@Al_Ghaid44) January 16, 2023

وقال مغرد: “مصيبه ما يسويو لقاء غير مع لخسوف”.

مصيبه ما يسويو لقاء غير مع لخسوف — 🫀❥✧ մɹɹɹgᓄ (@BB_10X) January 16, 2023

وكتب سعيد: “صحيح إنا شعب طيب ونتمنى الخير للجميع لكن عاد ما كذا الله يهديك “.

صحيح إنا شعب طيب ونتمنى الخير للجميع لكن عاد ما كذا الله يهديك . — سعيد العيسائي (@saidalisaee) January 16, 2023

وقال “عبدالله“: “حد يرمي عليه طماطم”.

حد يرمي عليه طماط — Abdullah (@Oryxified) January 16, 2023

نهائي مثير بين العراق وعمان

ويواجه منتخب العراق منافسه عمان في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25، والتي تقام في مدينة البصرة يوم الخميس المقبل.

واستطاع منتخب العراق التأهل إلى النهائي عقب الفوز على منافسه القطري بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة، بينما تمكن منتخب عمان من تخطي عقبة منافسه البحرين بهدف دون رد.

يُشار إلى أن منتخبي العراق وعمان تواجدا في المجموعة الأولى من البطولة، وانتهت المواجهة التي جمعت بينهما بالتعادل السلبي في الافتتاح.