الثلاثاء, يناير 17, 2023
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رقص نسرين طافش بملابس جريئة .. فيديو مثير يشعل ضجة! (شاهد)

نشرت نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص مع شخص ما -يبدو أنّه مدرب رقص-، حيث كانت ترتدي تي شيرت أحمر وبنطال جينز ضيق.

كتب أنس السالم
رقص نسرين طافش watanserb.com
رقص نسرين طافش
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وطن – أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش، موجة تعليقاتٍ وانتقادات حادّة ضدّها بعد ظهورها في مقطع فيديو رقص مع أحد الأشخاص.

رقص نسرين طافش 

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص مع شخص ما -يبدو أنّه مدرب رقص-، حيث كانت ترتدي تي شيرت أحمر وبنطال جينز ضيق.

وأرفقت الفنانة السورية تعليقاً على الفيديو، قالت فيه: “بدون حب ، كل عبادة هي عبء ، كل الرقص عمل روتيني ، كل الموسيقى مجرد ضوضاء”.

لكن الفيديو، وحركات الرقص التي أدّتها الفنانة السورية مع المدرب، أثارت سخطاً بين المعلقين، الذين وجهوا انتقاداتٍ حادة.

رقص نسرين طافش
رقص نسرين طافش

وكتب أحد المعلقين: “متى النصيب لتفرجينا اصابع اجريه مع رمال البحر الرومانسي بأحضانك كأسلافه”. في إشارة الى الصور التي كانت تنشرها لزوجها الأخير الطبيب المصري شريف شرقاوي، الذي أعلنت انفصالها عنه بعد علاقة استمرت 5 أشهر من الزواج.

وقال آخر: “بكرا تتجوزوا كم يوم وبتطلقوا شنو العصمة بايدها”. بينما كتب ثالث: “هاي كل مرة هيك وبالاخير تبكي وتقول ضحك علي”.

رقص نسرين طافش
لم تعرف هوية الشخص الي رقصت معه الفنانة السورية في الفيديو

نسرين طافش مع مدرب جديد 

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يأتي هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة، للفنانة السورية نسرين طافش، مع مدربها الجديد، وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها الطبيب المصري “شريف شرقاوي”.

ونشرت الصورة على المواقع، وتظهر فيها نسرين طافش مع مدربها، بملابس رياضية، فيما يبدو انها قبل بدء جولة تدريب للفنانة، بينما لم يتم التعرف على هويّة مدربها الجديد.

نسرين طافش مع مدربها
نسـرين طافش مع مدربها (صورة متداولة)

وفي تعليقات الجمهور على الصورة، قال أحدهم: “بعد شهر منسمع تجوزت منو. بعد اسبوع بتطلق منو سبحان الله في شبه مدربها اول وجوزها السابق”.

وهو ذات الرأي الذي كتبه متابع ثانٍ، حيث قال: “بكرا بتجوزه شهرين زمان. وبتقلك أخدنا بعض عن حب وقناعه وبعد يومين بيطلقو بتقول قسمه ونصيب”.

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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