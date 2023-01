حصة مدرسية تتحول إلى حلبة ملاكمة بين طالب ومعلم وتعاطف كبير مع “الأخير” (فيديو)

- Advertisement -

وطن- انفعل معلم في الولايات المتحدة، على طالب ظلّ يخاطبه أمام بقية الطلبة بطريقة وُصفت بأنها مهينة، فرد المعلم بضرب الطالب بعنف شديد ليدافع عن كرامته.

وأظهر الفيديو، الطالب وهو يتحدث إلى معلمه بشكل مطول، فيما بدت طريقته غير لائقة، ويبدو أن الطالب حاول استفزاز المعلم، الذي لم يتمالك أعصابه.

وتخلى المعلم عن هدوئه الذي استمر لثوان، وبدأ في ضرب الطالب عبر توجيه لكمات وصعفات أدّت إلى طرح الطالب أرضا، وسط حالة من الصدمة سادت بين الطلبة الذين بدوا عاجزين عن التدخل لاحتواء الموقف.

أثار هذا الفيديو، تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وحاز على الكثير من التعليقات.

وغرد الباحث رامي عزيز: “هذا نتيجة الحرية المنفلتة، التي جعلت الصغير يتجرأ علي الكبير، جعلت مفهوم القدوة و الكبير والحديث عن الأخلاق أمر محط السخرية والتهكم، والقادم أعظم”.

وكتب التربوي نافع بن طوالة نائب رئيس الاتحاد الكويتي لشركات العمرة: “المعلم لم يفقد أعصابه بل المعلم تأخر في تأديب هذا الغير متربي”.

وتفاعل عبدالرحمن: “غلط المعلم الوحيد هو التأخير في ضرب الطالب السافل”.

وقال ناشط: “يستاهل الضرب فقد اساء للمعلم وشتمه كل الوقت بلغة عنصرية وقلل من قيمته امام طلابه رغم ان المعلم تحمله اكثر من اللازم”.

وكتب إبراهيم: “هذا العالم المتحضر اللي يبونا نصير مثلهم؟ هذا المجتمع الراقي اللي يبونا نقتدي فيه؟.. مواقع التواصل الاجتماعي كشف زيف الحياة الوردية التي يروجونها في افلامهم ومسلسلاتهم”.

وأضاف: “والله اننا نعيش في مجتمع مهما بلغت سلبياته، الا انه مبني على (الاحترام) و(سمو الاخلاق)، وهذا ما تفتقده مجتمعاتهم”.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي وقت سابق وثّق مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مروعة للحظة اعتداء معلم على طالب بشكل عنيف وإسقاطه أرضًا، داخل إحدى مدارس الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، ظهر المعلم وهو يسرع خلف الطالب، الذي كان يمشي في ممر المدرسة دون علم أن المدرس يجري وراءه، ثم أمسك به وصفعه بشدة حتى ارتطم رأسه في الحائط، ومن شدة الضربة سقط الطالب على الأرض مغشيًا عليه.

A teacher in Jimtown High School, Indiana was caught on camera physically assaulting a student: pic.twitter.com/Rf8tDOzG4Q

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) March 2, 2022