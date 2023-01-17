القبض على مضيفات طيران فلبينيات لتهريبهن كيلوات من البصل من بلدين عربيين (شاهد)

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وطن- أصدرت الجمارك الفلبينية في مطار نينوي أكينو لدولي عن ضبطها منتجات زراعية من 10 مضيفات طيران مستوردة بشكل غير قانوني من دبي والرياض في 10 يناير 2023.

ووفقا للبيان، فقد قامت الجمارك بإجراء فحوصات يدوية لأمتعتهمن، بعد فحص الأشعة السينية، الذي كشف عن منتجات زراعية مختلفة، مثل البصل والفواكه، دون الحصول على تصاريح الاستيراد الصحية والصحة النباتية اللازمة.

وبموجب قانون التحديث الجمركي والتعريفات، يتطلب استيراد المنتجات النباتية التي تعتبر “استيراد منظمة”، تصريح مسبق أو تصريح من الوكالة الحكومية التنظيمية المعنية.

وقال البيان أن المضيفات يخضعن لمزيد من التحقيقات بتهمة الاستيراد غير المشروع المزعوم، المخالف لقانون التحديث الجمركي والتعريفات الجمركية، والمرسوم الرئاسي 1433، وقانون الحجر الصحي للمزروعات.

ولفتت الجمارك إلى انه بعد علم مضيفات الطيران بمخالفتهم، أظهرن سلوكًا عدوانيا من خلال الدوس على المنتجات الزراعية المستوردة.

وبحسب البيان، فقد أبلغت إدارة الخطوط الجوية بتعاونها في هذا الأمر وأكدت أنها لن تتغاضى عن أي انتهاكات لطاقمها، وستحقق وتفرض العقوبات اللازمة.

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ووفقا لتقارير إخبارة، فقد تم القبض على طاقم الطائرة من رحلتين منفصلتين ، PR655 و PR659 ، ومعهم 27 كجم من البصل و 11.5 كجم من الفاكهة الأخرى ، مثل الليمون.

لماذا يهرب الناس البصل؟

نقل موقع “مذر شيب” عن مفوض بالجمارك قوله إنهم كانوا يراقبون تهريب المنتجات الزراعية بسبب “ارتفاع تكلفة البصل في الأسواق”.

كما نقل عنه قوله إن عمليات التهريب ستؤثر بشكل أكبر على “المزارعين والأهالي والقطاع الزراعي”.

وفقًا للتقارير، فقد تفعت أسعار البصل في البلاد بشكل حاد بسبب انخفاض العرض والتضخم العالمي ، وهو ما تراقبه وزارة الزراعة.

وأصبح سعر كيلوغرام البصل أغلى مرتين أو ثلاث مرات من سعر لحم الخنزير أو الدجاج.