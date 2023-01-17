الأربعاء, يناير 18, 2023
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أمطار الكويت تهطل داخل مكتب خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء (فيديو)

هطلت الأمطار على مناطق واسعة في الكويت وتسببت في جريان السيول وسط أجواء شتوية غاية في الصعوبة

كتب خالد السعدي
أمطار الكويت watanserb.com
إغلاق عدد من الطرق في الكويت بسبب هطول الأمطار الغزير
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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يُظهر اختراق مياه الأمطار لأحد مكاتب خدمة العملاء التابعة لوزارة الكهرباء في دولة الكويت.

وبيَّن مقطع الفيديو، خرير الأمطار يتهاطل داخل مقر خدمة العملاء، من سقف المكتب، فيما شوهدت المياه تتجمع بشكل لافت.

هطول أمطار غزيرة على الكويت

حدثت هذه الواقعة بالتزامن مع تعرض أنحاء متفرقة من دولة الكويت، لهطول أمطار وُصفت بأنها غزيرة؛ حيث شوهد كثير من الشوارع وقد غمرتها مياه الأمطار الغزيرة.

كما أدى هطول كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول وسط أجواء شتوية غاية في الصعوبة، تخللها سقوط البرد بكميات كبيرة جنوب البلاد.

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وكشفت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن البلاد تعرضت إلى أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة بلغت بين 40-50 ملم، وهو ما يفوق القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار.

فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة، أن فرق الطوارئ التابعة لقطاع هندسة الصيانة بالوزارة والهيئة العامة للطرق، عملت على سحب كميات المياه لعدم إعاقة حركة السير.

وتسببت الأمطار في إرباك الحركة المرورية، خصوصاً بالمنطقة الجنوبية التي عانت من تجمعات كبيرة للمياه، لا سيما باتجاه ميناء الشعيبة ومناطق البر.

يأتي هذا فيما اضطرت وزارة الداخلية لإغلاق عدد من الطرق، بسبب ما نتج عن الأمطار من تجمعات للمياه.

بدورها، أطلقت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني، تحذيرًا بسبب تأثر البلاد بأمطار رعدية متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون غزيرة على بعض المناطق.

وأوضحت أن درجة التحذير عالية جدًا، بسبب أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للغبار وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

تحذيرات الأرصاد الكويتية

وسبق أن أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، تحذيراً بخصوص طقس الثلاثاء، نبّهت فيه لتعرض البلاد لطقس مائل للبرودة وغائم إلى غائم جزئياً، ورياح نشطة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

وفي منتصف شهر يناير الجاري، أعلنت الأجهزة المختصة بالكويت حالة الاستنفار، بسبب التقلبات الجوية في البلاد، فيما أطلقت وزارة الداخلية والإطفاء تحذيرًا للمواطنين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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