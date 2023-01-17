أمطار الكويت تهطل داخل مكتب خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء (فيديو)

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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يُظهر اختراق مياه الأمطار لأحد مكاتب خدمة العملاء التابعة لوزارة الكهرباء في دولة الكويت.

وبيَّن مقطع الفيديو، خرير الأمطار يتهاطل داخل مقر خدمة العملاء، من سقف المكتب، فيما شوهدت المياه تتجمع بشكل لافت.

ما رأيكم في هذا الفيديو ؟ :

• خرير مياه الأمطار في مكتب خدمة عملاء بوزارة الكهرباء.#امطار_الكويت#صوت_المطر pic.twitter.com/j3MniTX8AJ — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 17, 2023

هطول أمطار غزيرة على الكويت

حدثت هذه الواقعة بالتزامن مع تعرض أنحاء متفرقة من دولة الكويت، لهطول أمطار وُصفت بأنها غزيرة؛ حيث شوهد كثير من الشوارع وقد غمرتها مياه الأمطار الغزيرة.

كما أدى هطول كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول وسط أجواء شتوية غاية في الصعوبة، تخللها سقوط البرد بكميات كبيرة جنوب البلاد.

#امطار_الكويت الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ 🤩 خيال تبارك الرحمن تصويري pic.twitter.com/uomNZpXOWi — Lady Dema ☔️ (@sosoq8q8) January 18, 2023

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وكشفت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن البلاد تعرضت إلى أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة بلغت بين 40-50 ملم، وهو ما يفوق القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار.

أمطار الخير :

– تتساقط على دولة الكويت .. اللهم صيباً نافعاً.#امطار_الكويت pic.twitter.com/Y5Ja2c61NP — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 17, 2023

فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة، أن فرق الطوارئ التابعة لقطاع هندسة الصيانة بالوزارة والهيئة العامة للطرق، عملت على سحب كميات المياه لعدم إعاقة حركة السير.

وتسببت الأمطار في إرباك الحركة المرورية، خصوصاً بالمنطقة الجنوبية التي عانت من تجمعات كبيرة للمياه، لا سيما باتجاه ميناء الشعيبة ومناطق البر.

يرجى الحذر :

– خسف أرضي نتيجة الأمطار في الشارع الفاصل بين ⁧الشعيبة وميناء عبدالله⁩.#امطار_الكويت pic.twitter.com/hrNh18TUwK — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 17, 2023

يأتي هذا فيما اضطرت وزارة الداخلية لإغلاق عدد من الطرق، بسبب ما نتج عن الأمطار من تجمعات للمياه.

بدورها، أطلقت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني، تحذيرًا بسبب تأثر البلاد بأمطار رعدية متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون غزيرة على بعض المناطق.

وأوضحت أن درجة التحذير عالية جدًا، بسبب أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للغبار وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

تحذيرات الأرصاد الكويتية

وسبق أن أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، تحذيراً بخصوص طقس الثلاثاء، نبّهت فيه لتعرض البلاد لطقس مائل للبرودة وغائم إلى غائم جزئياً، ورياح نشطة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

وفي منتصف شهر يناير الجاري، أعلنت الأجهزة المختصة بالكويت حالة الاستنفار، بسبب التقلبات الجوية في البلاد، فيما أطلقت وزارة الداخلية والإطفاء تحذيرًا للمواطنين.