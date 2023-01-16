الإثنين, يناير 16, 2023
الرئيسيةحياتناما تفعله كيم كارداشيان مع المساجين في الحبس الانفرادي يجدد الجدل حولها
حياتنا

ما تفعله كيم كارداشيان مع المساجين في الحبس الانفرادي يجدد الجدل حولها

مشهورة السوشيال ميديا وتلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان لها سِجل حافل في المطالبة بإصلاح السجون

كتب فهمي الورغمي
كيم كارداشيان watanserb.com
كيم كارداشيان
- Advertisement -

وطن- بينما تشتهر كيم كارداشيان (42 عاما) بسلوكها الغريب في برنامجها “مواكبة عائلة الكارداشيان”، الذي يندرج ضمن برامج تلفزيون الواقع المثيرة للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن لها أنشطة “حقوقية” قد لا يعرف عنها الكثيرون سوى القليل.

كيم كارداشيان تريد أن تصبح محامية

أثبتت كيم كارداشيان منذ سنوات أن لديها اهتمامات أكثر نضجا وواقعية ولها تأثير على حياة الأمريكيين، إيجابيا، وهو حماسها الشديد للغاية لإصلاح نظام السجون في أمريكا.

المثير للاهتمام أيضاً في قصة كيم كارداشيان، أنها لا تزال تدرس من أجل أن تصبح محامية من أجل محاولة اجتياز اختبار نقابة المحامين في كاليفورنيا.

مؤخرا، قضت كيم كارداشيان يومًا في سجن “بيليكان باي ستيت”، الذي يقع في منطقة كريسنت بكاليفورنيا.

حيث تحدثت إلى النزلاء في الحبس الانفرادي، من أجل الحصول على نظرة ثاقبة للآثار التي يمكن أن يحدثها الحبس الانفرادي على صحتهم العقلية وفقًا لما قاله مصدر مُقرب منها لـ موقع “TMZ” الأمريكي.

كانت كارداشيان برفقة الممثل توبي ماجواير وسكوت بودنيك.

- Advertisement -

وكان مع الثلاثي طاقم تصوير، حيث أصدر بودنيك سابقًا فيلمًا وثائقيًا عن المراهقين في نظام السجون في عام 2016.

كيم كارداشيان تريد أن تصبح محامية
كيم كارداشيان تريد أن تصبح محامية

سِجل كيم كارداشيان مع نظام السجون الأمريكي

في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها كيم كارداشيان في محاولة لإصلاح نظام السجون في أمريكا.

حيث ساعدت صانعة المحتوى، في السابق السجين “تينيسي سينتويا براون” في الحصول على العفو، كما لعبت دورًا رئيسيًا في الإفراج عن سجناء مثل “ماثيو تشارلز” و”جيفري سترينجر”.

كما تدخلت كارداشيان وفريقها القانوني من أجل تسهيل الإفراج عن 17 سجينًا على مدى ثلاثة أشهر خلت.

وعبرت كيم كارداشيان، عن شغفها بإصلاح السجون الأمريكية منذ سنوات.

حتى أنها اجتمعت مع الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب في البيت الأبيض في عام 2018 في محاولة للدفاع عن قضيتها والمساعدة في العفو عن أليس ماري جونسون.

سِجل كيم كارداشيان مع نظام السجون الأمريكي
سِجل كيم كارداشيان مع نظام السجون الأمريكي

وأليس ماري جونسون (ولدت في 30 مايو 1955) هي مدافعة أمريكية عن إصلاح نظام العدالة الجنائية وسجينة اتحادية سابقة.

وقد أدينت في عام 1996 لتورطها في منظمة “ممفيس” لتهريب الكوكايين وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة.

في يونيو 2018، بعد قضاء 21 عامًا في السجن، تم إطلاق سراحها من المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية، أليسفيل، بعد أن مارس دونالد ترامب، سلطات تنفيذية لمنحها العفو الذي أصبح ساري المفعول على الفور.

المصدرموقع "TMZ" الأمريكي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

كيم كارداشيان بصور عارية رداً على زواج كاني ويست سراً!!

حياتنا

بعد شهرين من طلاقه .. كاني ويست يتزوج سراََ من شبيهة كيم كارداشيان (صور)

حياتنا

شعر كيم كارداشيان يصدم متابعيها بعدما فضحت ابنتها حقيقته! (فيديو)

تقارير

ضابط أمريكي يكشف تفاصيل غير معلنة عن عملية اعتقال صدام حسين

تقارير

الوثائق البريطانية التي أُفرج عنها حديثاً: الروس للأمريكيين: كي لا تغرق لكم بساطيرُ كثيرة في طين أفغانستان هذه نصائحنا!

تقارير

الأمير سلطان لنيكسون: عبدالناصر ابتز جنودنا بالعاهرات ليفصلوا الحجاز عن نجد

حياتنا

صور جديدة مسربة لـ ليوناردو دي كابريو مع فيكتوريا لاماس (شاهد)

تقارير

خطة الفدرالي لكبح التضخم.. هل تكون 2023 سنة خلاص الأسواق المالية؟

حياتنا

آمبر هيرد تضطر لهذا الأمر تجاه جوني ديب وتعلق: “صعب للغاية”

الهدهد

أمريكا قلقة من إمكانية امتلاك محمد بن سلمان سلاحاً نووياً بدعم صيني

تقارير

اللوبي الإماراتي في أمريكا يثير قلق الـ CIA.. تقرير أمريكي خطير

الهدهد

أمريكا تكذب السعودية والإمارات بشأن صفقة تبادل السجناء مع روسيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اعتراف مثير من شبيهة جورجينا المشهورة السعودية ريما العنزي! (شاهد)

كيف اكتشفت شاكيرا خيانات جيرارد بيكيه؟.. كواليس جديدة تتكشف

عُمان تجرد البحرين من اللقب وتضرب موعداً مع العراق في نهائي خليجي 25 (شاهد)

راقصة السيرك تفقد توازنها وتسقط من علو وسط ذعر الجمهور (فيديو)

شاهد ما فعله تركي آل الشيخ مع كريستيانو في قصره (فيديو)

جورجينا رودريغز تستعرض مؤخرتها بالجينز في السعودية! (شاهد)

“اليد السوداء” والبطل ابراهيم الورداني..هكذا ارعبوا الانجليز وادواتهم في مصر..

اغتصاب وتبول على الضحايا.. فضيحة ضابط بريطاني تخرج للعلن بعد تعدد ضحاياه

اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع: الأعراض والسلوكيات التي قد تشير إليه

متوتر ومرعوب.. جندي إسرائيلي أسير لدى حماس يتوسل للإفراج عنه (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC