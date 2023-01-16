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“ما أقبح الدياثة وأسوأ عواقبها” مفتي سلطنة عمان يهاجم “الدياثة” بعبارات قاسية… من يُخاطب الشيخ؟

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هاجم الدياثة، مشيرا إلى عواقبها وتبعاتها

كتب فهمي الورغمي
أحمد بن حمد الخليلي watanserb.com
أحمد بن حمد الخليلي
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وطن- انتقد مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، “الدياثة” وعواقبها وتبعاتها على الشخص والمجتمع، مشيرا أنها كانت السبب في نشأة جرائم كثيرة لاتُعد ولا تُحصى على حد تعبيره.

الشيخ أحمد الخليلي يهاجم الدياثة

وهاجم الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عُمان والباحث الديني المعروف بسعة علمه في السلطنة والعالم الإسلامي، “الدياثة” عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وفي تغريدة لاقت تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قال الشيخ المفتي “ما أقبح الدياثة، وأسوأ عواقبها، وأخطر آثارها!”.

وتابع” ناهيكم أن الديوث محروم من الجنة، كما جاء في الحديث أنه لا يدخلها”.

الشيخ أحمد الخليلي يهاجم الدياثة
الشيخ أحمد الخليلي يهاجم الدياثة

وأضاف بعبارات ملؤها الحسرة والأسى “كم جنت الدياثة على أصحابها!”.

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وفي تأكيد صريح و تحذير من الدياثة وعواقبعا وتأثيرها على المجتمع، أشار الشيخ المفتي أنه اطلع “على ما لا أحصيه من قضايا الجرائم التي منشؤها الدياثة”.

وواصل بقوله ” فكانت عاقبتها تآمر المرأة وعشيقها على التخلص من الزوج الديوث”.

والمعروف أن الديوث هو الذي يرضى الفاحشة في أهله، فيرضى بأن تزني، ويرضى بفعلها الفاحشة، وهو الذي يرضى بالمعصية، والشر في أهله، أي الفساد في أهله، يقرهم على ذلك، وربما دعا إلى ذلك.

حري بالذكر هنا، أن منطقة الخليج أصبحت منذ سنوات، خاصة المملكة السعودية التي عُرفت بتاريخها المحافظ على القيم العربية والإسلامية، مكانا رحبا أمام المغنين والممثلين من كل أصقاع العالم لتقديم عروضهم الخادشة للحياء والمخلة بالأخلاق العامة عبر حفلات ترعاها الدولة وتُنفق عليها ملايين الدولارات سنويا.

تفاعل النشطاء مع تغريدة مفتي عمان

تغريدة شيخ سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الذي عُرف بمواقفه الشامخة في صف الحق ومنطق الإسلام والفطرة السوية، وجدت لها صدى واسعا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أعمارهم.

علقت مغردة بإسم “هبة” تقول “الستر فطرة لكن العري اللي نشهده في عصرنا اعتدنا عليه وتقبله كثير منا وكذلك غيرة الرجال على نساؤهم فطرة لكن الذكور تقبلوا فكرة ان اهلهم وزوجاتهم يظهرون امام الناس عاريات واعرف بعض الديوثين يبحثون عن زوجات عاريات او بدون حجاب، هذه الامور كانت عار في كل العصور السابقة الا في عصرنا”.

وقال الناشط “محمد بن نبهان الصلتي” “كان الشيخ أبو زيد الريامي -رحمه الله- إذا صادف نساء في الطريق متبرجات بزينتهن يستدعي أزواجهن أو أولياء أمورهن ويقول لهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة، ويجب عليكم أن تمنعوهن من الخروج في الطرقات إلا بستر كامل وخاليات من الزينة وتردعوهن”.

فيما قالت مغردة أخرى “كلام سماحة الشيخ المفتي لا غبار عليه، وهذه آفة يجب أن يتم التصدي لمثله هذه الأمراض النفسية”.

وتابعت “لكن ملاحظة حول التلميح إلى القضايا التي ذكرها سماحته، من رأي لا يليق بالتلميح لها كونها قضايا معروفة وتسبب الحرج لأهل المجني عليه”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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