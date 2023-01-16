“طلاء أظافر أسود” كريسيانو رونالدو في صورة مثيرة للجدل وحديث عن ميولاته الجنسية الغريبة (شاهد)

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وطن- أثارت صورة حديثة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل، حول ميولات النجم البرتغالي الجنسية، بعد ظهوره مع ابن زميله في نادي النصر السعودي “تاليسكا”، وقد كانت أظافره مطلية باللون الأسود

ماسبب طلاء كريستيانو رونالدو أظافره باللون الأسود؟

وظهر رونالد في الصورة الملتقطة خلال حضوره تدريبات فريقه الجديد، نادي النصر السعودي، رفقة ابن زميله المهاجم البرازيلي “تاليسكا” في صورة أثارت كثيرا من الجدل، وقد قام بطلاء أصابع قدميه بطلاء الأظافر الأسود.

الأسطورة رونالدو مع ابن تاليسكا لاعب النصر 💛😍 pic.twitter.com/oShsrntttL — Screen Mix (@ScreenMix) January 15, 2023

وظهر صاروخ ماديرا، كريسيانو رونالدو وهو يُلاعب ابن تاليسكا في غرف الملابس ويضحك معه، ليس ذلك فقط، بل وقف الطفل ليصرخ Siuuuuu، وهي صرخة رونالدو المعتادة عند تسجيل الأهداف، كما ظهر اللاعب وهو يرددها مع ابن تاليسكا بفرح.

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المثير للجدل أن هذه الصورة ليست الأولى التي يظهر فيها “الدون” بطلاء أسود على أظافره.

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حيث ظهر النجم البرتغالي قبل سنوات، عام 2016، في صورة مشابهة وهو يضع طلاء الأضافر باللون الأسود على أظافره، بينما كان في أحد جولاته السياحية على شواطئ مدينة ميامي- فلوريدا الأمريكيّة.

كريستيانو بعد ضجة " الجوارب النسائية" في اليورو .. يستخدم طلاء أظافر لقدميه أثناء إجازته pic.twitter.com/JSJ6qSPDlX — Goalna (@Goalna) August 1, 2016

تفاعل على السوشيال ميديا لكن رونالدو يحسم الجدل

استغرب كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الصورة التي ظهر بها كريسيانو رونالدو وهو يضع الطلاء على أظافره.

وتراوحت ردود الأفعال بين من تكهن أنه من الممكن أن يكون لدى رونالدو ميولات جنسية غريبة.

وبين من أكد أن السبب وراء وضع الطلاء على الأظافر يندرج ضمن صيحات الموضة التي يحرص رونالدو على متابعة جديدها.

لكن وعلى النقيض من ذلك، أكد رونالدو، في مقابلة سابقة أن سبب وضعه الطلاء على أظافره طبي للغاية.

وأشار أن لاعب كرة القدم يضع قدميه في الحذاء الرياضي لوقت طويل جدًا مما يتسبب في إصابته بالعديد من المشاكل الصحية ووضع طلاء الأظافر وخاصة باللون الأسود يقي القدمين من تكوين البكتيريا الضارة.