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“طلاء أظافر أسود” كريسيانو رونالدو في صورة مثيرة للجدل وحديث عن ميولاته الجنسية الغريبة (شاهد)

كريستيانو رونالدو ظهر في صورة مع ابن تاليسكا وهو يضع طلاء أظافر أسود

كتب فهمي الورغمي
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- أثارت صورة حديثة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل، حول ميولات النجم البرتغالي الجنسية، بعد ظهوره مع ابن زميله في نادي النصر السعودي “تاليسكا”، وقد كانت أظافره مطلية باللون الأسود

ماسبب طلاء كريستيانو رونالدو أظافره باللون الأسود؟

وظهر رونالد في الصورة الملتقطة خلال حضوره تدريبات فريقه الجديد، نادي النصر السعودي، رفقة ابن زميله المهاجم البرازيلي “تاليسكا” في صورة أثارت كثيرا من الجدل، وقد قام بطلاء أصابع قدميه بطلاء الأظافر الأسود.

الأسطورة رونالدو مع ابن تاليسكا لاعب النصر
الأسطورة رونالدو مع ابن تاليسكا لاعب النصر

وظهر صاروخ ماديرا، كريسيانو رونالدو وهو يُلاعب ابن تاليسكا في غرف الملابس ويضحك معه، ليس ذلك فقط، بل وقف الطفل ليصرخ Siuuuuu، وهي صرخة رونالدو المعتادة عند تسجيل الأهداف، كما ظهر اللاعب وهو يرددها مع ابن تاليسكا بفرح.

 

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المثير للجدل أن هذه الصورة ليست الأولى التي يظهر فيها “الدون” بطلاء أسود على أظافره.

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حيث ظهر النجم البرتغالي قبل سنوات، عام 2016، في صورة مشابهة وهو يضع طلاء الأضافر باللون الأسود على أظافره، بينما كان في أحد جولاته السياحية على شواطئ مدينة ميامي- فلوريدا الأمريكيّة.

طلاء كريستيانو رونالدو أظافره باللون الأسود
طلاء كريستيانو رونالدو أظافره باللون الأسود

تفاعل على السوشيال ميديا لكن رونالدو يحسم الجدل

استغرب كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الصورة التي ظهر بها كريسيانو رونالدو وهو يضع الطلاء على أظافره.

وتراوحت ردود الأفعال بين من تكهن أنه من الممكن أن يكون لدى رونالدو ميولات جنسية غريبة.

وبين من أكد أن السبب وراء وضع الطلاء على الأظافر يندرج ضمن صيحات الموضة التي يحرص رونالدو على متابعة جديدها.

جديد كريستيانو رونالدو طلاء أظافر قدميه
جديد كريستيانو رونالدو طلاء أظافر قدميه

لكن وعلى النقيض من ذلك، أكد رونالدو، في مقابلة سابقة أن سبب وضعه الطلاء على أظافره طبي للغاية.

وأشار أن لاعب كرة القدم يضع قدميه في الحذاء الرياضي لوقت طويل جدًا مما يتسبب في إصابته بالعديد من المشاكل الصحية ووضع طلاء الأظافر وخاصة باللون الأسود يقي القدمين من تكوين البكتيريا الضارة.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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