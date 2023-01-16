الإثنين, يناير 16, 2023
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رياضة

العراق إلى نهائي كأس خليجي 25 بعد فوزه على العنابي القطري (شاهد)

المنتخب العراقي يفوز على نظيره القطري بالثنائية ويتأهل إلى نهائي خليجي 25

كتب فارس أبو شيحة
العراق يتأهل إلى نهائي كأس خليجي 25 على حساب العنابي القطري watanserb.com
مباراة العراق وقطر في كأس خليجي 25
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وطن- تأهل منتخب العراق مستضيف البطولة الخليجية، إلى نهائي كأس خليجي 25، على حساب المنتخب القطري، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وافتتح منتخب العراق، أولى أهداف المباراة القوية أمام نظيره القطري، في الدقيقة ال19، من توقيع اللاعب إبراهيم بايش.

تأهل العراق إلى نهائي كأس خليجي 25

وأدرك المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة ال28، عن طريق اللاعب عمرو عبد الفتاح سراج.

كما وأحرز أسود الرافدين العراقي هدف الفوز والتأهل إلى نهائي كأس خليجي 25 العراق، في الدقيقة ال43 مع نهاية مجريات الشوط الأول، عن طريق اللاعب أيمن حسين.

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وتفوق منتخب العراق على صعيد التسديدات على شباك منافسه العنابي القطري، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، مقابل 6 تسديدات فقط للأخير.

مباراة العراق وقطر في خليجي 25
مباراة العراق وقطر في خليجي 25

بينما تفوق المنتخب القطري في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 59%، كما ووصل نسبة استحواذ صاحب الأرض منتخب العراق على الكرة بنسبة 41%.

نهائي كأس خليجي 25 العراق

وسيلتقي صاحب الأرض منتخب العراق (أسود الرافدين)، أمام الفائز من مباراة البحرين وعمان، في دور نصف نهائي كأس خليجي 25 العراق، الخميس، في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب (البصرة) الدولي.

تشكيلة منتخب العراق أمام العنابي القطري

ودخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، المباراة القوية أمام العنابي القطري، بتشكيلة أساسية في دور نصف نهائي كأس خليجي 25 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

دفاع أسود الرافدين العراقي: ضرغام إسماعيل، علي فايز، مصطفى ناظم، اللي علي فاضل.

جماهير المنتخب العراقي
جماهير المنتخب العراقي

خط الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، محمد علي عبود.

مركز الهجوم: إبراهيم بايش، حسين علي السعيدي، أيمن حسين.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، متصدراً لترتيب المجموعة الأولى. برصيد 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل في منافسات دور المجموعات.

المصدروطن + قنوات الكأس + كأس الخليج 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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