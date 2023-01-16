العراق إلى نهائي كأس خليجي 25 بعد فوزه على العنابي القطري (شاهد)

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وطن- تأهل منتخب العراق مستضيف البطولة الخليجية، إلى نهائي كأس خليجي 25، على حساب المنتخب القطري، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وافتتح منتخب العراق، أولى أهداف المباراة القوية أمام نظيره القطري، في الدقيقة ال19، من توقيع اللاعب إبراهيم بايش.

تأهل العراق إلى نهائي كأس خليجي 25

وأدرك المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة ال28، عن طريق اللاعب عمرو عبد الفتاح سراج.

كما وأحرز أسود الرافدين العراقي هدف الفوز والتأهل إلى نهائي كأس خليجي 25 العراق، في الدقيقة ال43 مع نهاية مجريات الشوط الأول، عن طريق اللاعب أيمن حسين.

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وتفوق منتخب العراق على صعيد التسديدات على شباك منافسه العنابي القطري، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، مقابل 6 تسديدات فقط للأخير.

بينما تفوق المنتخب القطري في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 59%، كما ووصل نسبة استحواذ صاحب الأرض منتخب العراق على الكرة بنسبة 41%.

نهائي كأس خليجي 25 العراق

وسيلتقي صاحب الأرض منتخب العراق (أسود الرافدين)، أمام الفائز من مباراة البحرين وعمان، في دور نصف نهائي كأس خليجي 25 العراق، الخميس، في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب (البصرة) الدولي.

الطرف الأول في النهائي ✅ أسود الرافدين بأداء ولا أروع إلى نهائي #خليجي_زين25 pic.twitter.com/Mss2zTktW7 — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 16, 2023

تشكيلة منتخب العراق أمام العنابي القطري

ودخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، المباراة القوية أمام العنابي القطري، بتشكيلة أساسية في دور نصف نهائي كأس خليجي 25 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

دفاع أسود الرافدين العراقي: ضرغام إسماعيل، علي فايز، مصطفى ناظم، اللي علي فاضل.

خط الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، محمد علي عبود.

مركز الهجوم: إبراهيم بايش، حسين علي السعيدي، أيمن حسين.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، متصدراً لترتيب المجموعة الأولى. برصيد 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل في منافسات دور المجموعات.