العراق إلى نهائي كأس خليجي 25 بعد فوزه على العنابي القطري (شاهد)

وطن- تأهل منتخب العراق مستضيف البطولة الخليجية، إلى نهائي كأس خليجي 25، على حساب المنتخب القطري، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.
وافتتح منتخب العراق، أولى أهداف المباراة القوية أمام نظيره القطري، في الدقيقة ال19، من توقيع اللاعب إبراهيم بايش.
تأهل العراق إلى نهائي كأس خليجي 25
وأدرك المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة ال28، عن طريق اللاعب عمرو عبد الفتاح سراج.
هدف | منتخب #العراق يتقدم 1 – 0 على منتخبنا الوطني عبر إبراهيم بايش في الدقيقة 19.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/YxZIFedaQ5
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
كما وأحرز أسود الرافدين العراقي هدف الفوز والتأهل إلى نهائي كأس خليجي 25 العراق، في الدقيقة ال43 مع نهاية مجريات الشوط الأول، عن طريق اللاعب أيمن حسين.
هدف | #منتخبنا_الوطني يعادل النتيجة 1 – 1 مع #العراق عبر عمرو سراج في الدقيقة 28.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/MioC7ErRPG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
وتفوق منتخب العراق على صعيد التسديدات على شباك منافسه العنابي القطري، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، مقابل 6 تسديدات فقط للأخير.
هدف | منتخب #العراق يتقدم 2 – 1 على منتخبنا الوطني عبر أيمن حسين في الدقيقة 43.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/9Iuac5p1sr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
بينما تفوق المنتخب القطري في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 59%، كما ووصل نسبة استحواذ صاحب الأرض منتخب العراق على الكرة بنسبة 41%.
نهائي كأس خليجي 25 العراق
وسيلتقي صاحب الأرض منتخب العراق (أسود الرافدين)، أمام الفائز من مباراة البحرين وعمان، في دور نصف نهائي كأس خليجي 25 العراق، الخميس، في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب (البصرة) الدولي.
الطرف الأول في النهائي ✅
أسود الرافدين بأداء ولا أروع إلى نهائي #خليجي_زين25 pic.twitter.com/Mss2zTktW7
— خليجي زين 25 (@AGCFF) January 16, 2023
تشكيلة منتخب العراق أمام العنابي القطري
ودخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، المباراة القوية أمام العنابي القطري، بتشكيلة أساسية في دور نصف نهائي كأس خليجي 25 العراق، كما يلي:
حراسة المرمى: جلال حسن.
دفاع أسود الرافدين العراقي: ضرغام إسماعيل، علي فايز، مصطفى ناظم، اللي علي فاضل.
خط الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، محمد علي عبود.
مركز الهجوم: إبراهيم بايش، حسين علي السعيدي، أيمن حسين.
شاهد فرحة لاعبي المنتخب العراقي مع الجمهور بعد تأهلهم إلى نهائي خليجي زين 25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/CtZNd3sStm
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، متصدراً لترتيب المجموعة الأولى. برصيد 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل في منافسات دور المجموعات.