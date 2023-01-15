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من الكعبة .. الصور التي هزّت مواقع التواصل لرجل يطوف حاملاً أباه (شاهد)

تظهر الصور رجلاً، لم تعرف جنسيته، يحمل والده على أكتافه، ويطوف حول الكعبة، فيما بدا في الصور متأثراً ويبكي.

كتب أنس السالم
رجل يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة watanserb.com
رجل يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة
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وطن – في مشهد مؤثر يعبّر عن بر الوالدين، انتشرت بمواقع التواصل الإجتماعي، صور لرجل يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة المشرفة خلال أدائه مناسك العمرة.

شاب يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة المشرفة

شاب يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة المشرفة
شاب يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة المشرفة

وتظهر الصور رجلاً، لم تعرف جنسيته، يحمل والده على أكتافه، ويطوف حول الكعبة، فيما بدا في الصور متأثراً ويبكي.

شاب يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة
شاب يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة

وتفاعل الالاف من المغردين والنشطاء على مواقع التواصل، مع الموقف المؤثر، واعتبروا أنّ ما قام به الإبن مع والده، أسمى معاني بر الوالدين.

وفي هذا السياق، علّقت الإعلامية الجزيرة آنيا الأفندي، على الصور بآية من سورة الإسراء: “وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا”.

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بينما رآت متابعة أخرى، أنّه كان من الممكن للإبن أن يستخدم كرسياً متحركاً، ويحصل على نفس الثواب.

ولم يكن هذا المشهد الأول من نوعه، إذ يشهد موسم العمرة وكذلك الحج، مواقف مشابهة، لأبناء يحملون آباءهم أو أمهاتهم، خلال المناسك، طلباً للثواب، ورضى الله، وعملاً بما جاء في القرآن الكريم.

في شأنٍ قريب، استمتع زوار بيت الله الحرام، بالأجواء الإيمانية والروحانية، التي اختلطت بحبات المطر الذي تساقط على الكعبة المشرفة.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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