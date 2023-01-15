من الكعبة .. الصور التي هزّت مواقع التواصل لرجل يطوف حاملاً أباه (شاهد)

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وطن – في مشهد مؤثر يعبّر عن بر الوالدين، انتشرت بمواقع التواصل الإجتماعي، صور لرجل يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة المشرفة خلال أدائه مناسك العمرة.

شاب يحمل والده على أكتافه ويطوف به حول الكعبة المشرفة

وتظهر الصور رجلاً، لم تعرف جنسيته، يحمل والده على أكتافه، ويطوف حول الكعبة، فيما بدا في الصور متأثراً ويبكي.

وتفاعل الالاف من المغردين والنشطاء على مواقع التواصل، مع الموقف المؤثر، واعتبروا أنّ ما قام به الإبن مع والده، أسمى معاني بر الوالدين.

وفي هذا السياق، علّقت الإعلامية الجزيرة آنيا الأفندي، على الصور بآية من سورة الإسراء: “وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا”.

شاب يحمل والده على ظهره ويطوف به حول الكعبة المشرفة… (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)♥️ pic.twitter.com/4sckyNHiQ5 — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 15, 2023

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بينما رآت متابعة أخرى، أنّه كان من الممكن للإبن أن يستخدم كرسياً متحركاً، ويحصل على نفس الثواب.

ولم يكن هذا المشهد الأول من نوعه، إذ يشهد موسم العمرة وكذلك الحج، مواقف مشابهة، لأبناء يحملون آباءهم أو أمهاتهم، خلال المناسك، طلباً للثواب، ورضى الله، وعملاً بما جاء في القرآن الكريم.

في شأنٍ قريب، استمتع زوار بيت الله الحرام، بالأجواء الإيمانية والروحانية، التي اختلطت بحبات المطر الذي تساقط على الكعبة المشرفة.