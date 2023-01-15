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منى العمدة تعلق على إيقاف برنامجها وترد على اتهامها بالإثارة والتزوير

أعلنت قناة النهار إيقاف برنامج "الجمهورية الجديدة" للإعلامية منى العمدة بسبب إطلالاتها وأسلوبها وطريقة حديثها

كتب خالد السعدي
إيقاف برنامج منى العمدة watanserb.com
الإعلامية المصرية منى العمدة
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وطن – علقت الإعلامية المصرية منى العمدة، على قرار وقف برنامجها “الجمهورية الجديدة” المذاع على قناة “النهار”، وإحالتها للتحقيق بسبب إطلالتها وطريقتها التي وُصفت بغير اللائقة، أمام المشاهدين.

وقالت منى العمدة، في ردها، إنها لم تخالف أي معايير للإعلام أو الإعلان، في برنامجها، نافية ما تردد عن أن شهادة حصولها على الدكتوراه مزورة.

وأضافت: “أنا دكتورة جامعية أقوم بالتدريس بشكل فعلي وشهادتي ليست دكتوراه فخرية كما يدعي البعض، وتخصصي في مجال الكيمياء”، كما نقل موقع “مصراوي” المحلي.

وحول الفستان الذي ظهرت به مؤخرا وأثار الجدل، قالت منى: “لم أظهر في أي حلقة من حلقات البرنامج بأي فستان يخدش الحياء العام أو فوق الركبة كما يدعي البعض وكل ملابسي ملابس عادية يرتديها كل المصريين في الشارع”.

وأضافت مـنى العمدة: “أنا حريصة على أن يكون دخولي منازل المصريين بشكل لائق”.

بيان قناة النهار عن إيقاف منى العمدة

وكانت قناة النهار، قد أعلنت وقف برنامج “هنا الجمهورية الجديدة” ووقف مقدمة البرنامج “مـنى العمدة” وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

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وقال بيان القناة، إنه تم رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت القناة وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

وأكد بيان القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها وفقاً لما تقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

قرار إدارة قناة النهار، جاء بعدما أثارت منى العمدة الجدل وتعرضها للكثير من الانتقادات بسبب طريقة ظهورها وأسلوب حديثها وملابسها، خاصة في حلقتها الأخيرة على شاشة “النهار”، التي استضافت فيها مختصين بمجال التطوير العقاري.

وكانت نظرات مـنى العمدة وطريقة حديثها وحركاتها في أثناء الحلقة لافتة بشكل كبير، فضلاً عن ملابسها المثيرة جداً ومبالغتها في المكياج وعمليات التجميل.

من هي مـنى العمدة؟

ومنى العمـدة هي مقدمة برامج مصرية، وقدمت العديد من البرامج مثل برنامج “كلبش” على شاشة “الحدث اليوم”، و”أحلى كلام” عبر قناة “المحور” الفضائية، وبرنامج “وجهة نظر” على قناة النهار، ثم قدمت برنامجها الأخير “الجمهورية الجديدة”.

منى العمدة مقدمة برامج تلفزيونية مصرية

ومسبقا، عملت منى العمدة في مجال التدريس بالجامعة لكنها تركت عملها من أجل التفرغ للعمل الإعلامي، وتشتهر بإطلالتها المثيرة عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

ومنى العمدة لها تجارب في الفن والتمثيل أيضاً، حيث سبق أن شاركت في مسلسل “بيت الشدة” وكانت أول تجربة فنية لها.

وصرحت منى العمدة في وقت سابق، عن تجربتها الفنية الأولى، بأنها كانت تحلم بالتمثيل، ولكن العمل الإعلامي جعلها لا تتفرغ لحلمها حتى أتت الفرصة.

المصدرمصراوي + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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