تحذير لمستخدمي “فيسبوك”.. 3 طرق غير متوقعة للاحتيال ستكلفك جميع أموالك!

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وطن– هناك ثلاثة أنواع من رسائل “فيسبوك” يجب عليك تجاهلها تمامًا.

حذر خبراء الإنترنت من مجموعة من المنشورات الخطرة والرسائل المباشرة الخاصة التي يمكن أن تعرضك للخطر.

يتجه المتسللون والمحتالون بشكل متزايد إلى فيسبوك للحصول على أموال من الضحايا الأبرياء.

يستخدم مليارات الأشخاص التطبيق، لذا فهو هدف رئيسي للهجمات الإلكترونية والسلبيات عبر الإنترنت.

الآن كشف الخبير الإلكتروني جيمي أختار عن ثلاث عمليات احتيال مقلقة يجب أن تضعك في حالة “استعداد قصوي”.

إذا تجاهلت النصيحة، قد ينتهي بك الأمر وأنت تدفع من جيبك.

حيلة “الحساب المعطل”

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قال جيمي ، الرئيس التنفيذي لشركة CyberSmart ، متحدثًا إلى صحيفة “ذا صن“: “في الوقت الحالي ، هناك عملية احتيال شائعة جدًا تتمثل في إرسال رابط بريد إلكتروني إلى مستخدمي فيسبوك لإعادة تعيين الحساب الخاص بهم ، بدعوى أنه تم تعطيله لأغراض أمنية”.

وتابع: “بمجرد حصول مجرمي الإنترنت على بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك ، يكون لهم مطلق الحرية في الوصول إلى حسابك ، وسرقة أي تفاصيل شخصية لديك هناك ، وإحداث فوضى.”

لتجنب الاحتيال ، تحقق مرة أخرى من الاتصال.

هل هو مكتوب بطريقة غريبة وهل هو من عنوان بريد إلكتروني رسمي على فيسبوك؟

وهل ينقلك رابط إعادة التعيين إلى صفحة شرعية على فيسبوك؟

يقول جيمي “عادة ، مجرد قضاء بعض الوقت للتحقق من هذه الأشياء يمكن أن يساعدك في اكتشاف الرابط المزيف بسهولة تامة”.

وزاد “علاوة على ذلك ، استخدم المصادقة متعددة العوامل مثل رمز رسالة نصية عند تسجيل الدخول ، فهذا سيجعل من الصعب على أي مخترق الوصول إلى حسابك.”

عملية الاحتيال الرومانسية

“في حين أن هذا النوع من الهجوم يتطلب الكثير من التفاني والصبر من جانب الأشرار ، إلا أنه يمكن القول إنه أكثر فاعلية وتدميرًا عندما يتم إجراؤه بشكل جيد. يقول جيمي واصفًا أسلوب المحتال الإسرائيلي شمعون لفيف للخداع عبر تطبيق “تندر”.

وتابع: “عادةً ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه بمستخدم عشوائي يتصل بالضحية ويسعى لكسب ثقته من خلال الإطراء أو نزع الحقيقة منه:.

وأوضح جيمي “يمكن أن يستمر هذا لأسابيع أو شهور حتى يشعر المجرم الإلكتروني أنه يحظى بثقة الضحية. ومع ذلك ، سيطلبون دائمًا المال في النهاية وسيختفون بسرعة بمجرد حصولهم عليه.”

لتجنب الاحتيال ، تحقق من الشخص الذي يتصل بك.

لاحظ ما إذا كان لديك أي أصدقاء مشتركين ، واسأل عما إذا كان سلوكهم يتفق مع سلوك شخص حقيقي.

اسأل نفسك عما إذا كانوا يضغطون عليك أو يحاولون التعجيل بالأمور.

حذر جيمي: “في هذه المواقف ، من المهم أن تثق بحدسك. إذا كانت الأمور تبدو غريبة بعض الشيء ، فمن المحتمل أن تكون كذلك”.

“وأخيرًا ، لا تقدم أبدًا أموالًا إلى شخص لا تعرفه عبر الإنترنت.”

عرض عمل مزيف

قال جيمي: “عملية احتيال أخرى فعالة جدًا على فيسبوك نشهدها كثيرًا هي عروض العمل الزائفة”.

وأضاف “بشكل عام ، سيتصل مجرم الإنترنت بالضحية على ما يبدو فجأة مع عرض مقابلة. سينتج المخترق مواصفات وظيفة لـ” وظيفة الأحلام “، وعادةً ما يكون براتب وحزمة مكافأة ، وهذا أمر جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها”.

إذا استجابت الضحية ، فسيُطلب منهم تقديم سيرة ذاتية أو المعلومات التي يحتاجون إليها عادةً لوظيفة ما. مثل (الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني والمعرف ورقم الهاتف وما إلى ذلك).

وهذا كل ما يحتاجه مجرم ذكي لسرقة هويتك.

لتجنب الاحتيال ، ستحتاج إلى إجراء فحوصات على الشخص الذي يتصل بك.

تحقق لمعرفة ما إذا كانت الشركة التي يقولون إنهم يعملون لديها موجودة بالفعل.

واستخدم مواقع الويب الأخرى لمحاولة التحقق مما إذا كانت تعمل بالفعل هناك.

كن صريحًا مع نفسك أيضًا: هل أنت مؤهل للوظيفة ، وهل يتناسب الراتب مع العمل الذي تقوم به.

وأضاف جيمي: “ضع في اعتبارك أنه ليس من غير المألوف أن يتصل القائمون بالتوظيف بالمرشحين فجأة على منصات مثل LinkedIn”.