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رياضة

بعد رونالدو.. النصر يقاتل لضم كريم بنزيما لصفوفه ويغريه بمبلغ طائل

نادي النصر السعودي يُحاول ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لتعزيز خطه الهجومي رفقة كريستيانو رونالدو

كتب فهمي الورغمي
كريم بنزيما watanserb.com
كريم بنزيما
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وطن- أكدت تقارير صحفية رغبة نادي النصر السعودي، في ضم نجوم عالميين إلى صفوفه بعد الانتهاء من صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعقد يمتد لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

حقيقة انتقال بنزيما إلى النصر السعودي

وكشف موقع “برنابيو ديجيتال“، عن سعي إدارة نادي النصر السعودي وراء ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هداف وقائد ريال مدريد.

وأشار الموقع المتخصص في كرة القدم الإسبانية، إلى أن نادي النصر يُخطط بالفعل لتعزيز صفوفه بنجوم عالميين من مختلف الدوريات الأوروبية.

وضعت إدارة النصر السعودي، صفقة انتقال بنزيما على رأس أولوياتها من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، يقول ذات المصدر.

وأوضح أن إدارة النادي السعودي تحاول استغلال عدم تجديد عقد المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد، والذي ينتهى الصيف المُقبل، للفوز بخدماته مجاناً وإعادة الشراكة بينه وبين كريستيانو رونالدو.

حقيقة انتقال بنزيما إلى النصر السعودي
حقيقة انتقال بنزيما إلى النصر السعودي

كما تابع أن النصر سيقدم عرضا مغريا من أجل إقناع الهداف الفرنسي بالقدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

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وحول الرغبة المُلحة للنصر السعودي في التعاقد مع النجم الفرنسي، أشار ذات المصدر إلى التناغم الذي كان موجودا يين الثنائي بنزيما ورونالدو خلال 9 سنوات مع بعضهما البعض في صفوف الملكي الإسباني.

سنوات من المجد الكروي استطاعا خلالها تكوين شكل هجومي تاريخي في ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 حتى 2018، تُوجا فيها 4 مرات بدوري أبطال أوروبا، بخلاف العديد البطولات المحلية والعالمية.

مُوافقة مبدئية من هازارد إلى نادي النصر السعودي

وعلى غرار بنزيما، تطرق ذات المصدر الصحفي أيضاً لرغبة النصر السعودي في التعاقد مع البلجيكي لاعب ريال مدريد كذلك، إيدين هازارد.

المثير في عرض هازارد، أنه بحسب الموقع الإسباني، قدم موافقة مبدئية علي الانتقال إلى النصر ‎السعودي، إذا ما تم منحه عرضا مربحا من الناحية الاقتصادية.

يشار أن بنزيما قد انتقل قبل أيام، رفقة ناديه ريال مدريد الإسباني، في رحلة تدريبية إلى السعودية قبل مواجهة الكلاسيكو التي تجمعه مساء، الأحد، مع غريمه التاريخي نادي برشلونة.

حيث قوبل بنزيما بحملة إعلامية شرسة أكدت خلالها صحف أوروبية على تدهور علاقته مع صديقه القديم في الملكي الإسباني، كريستيانو رونالدو، بسبب عدم لقاء أي منهما مع الآخر في السعودية.

قبل أن يُنهي بنزيما الجدل القائم، عبر منشور على حسابه الرسمي على منصة انستغرام أكد فيه أن علاقته مع رونالدو لا تُختصر بأي حال من الأحوال في صور يُشاركها هو أو رونالدو على السوشيال ميديا.

وينطلق كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار كأس السوبر الإسباني، في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

المصدرموقع برنابيو ديجيتال، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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