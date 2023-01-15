الأحد, يناير 15, 2023
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ابتسام بطمة تجلس في أحضان زوجها بملابس جريئة من أجل “تحدي” (فيديو)

تلقت عارضة الأزياء المغربية تعليقات ناقدة وهجومية على الفيديو متهمين شقيقة دنيا بطمة بإطلاق التحدي لاستعراض مفاتنها فقط

كتب رفيف عبدالله
ابتسام بطمة تجلس في أحضان زوجها بملابس جريئة من أجل
ابتسام بطمة وزوجها فؤاد قبيبو
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وطن– عمدت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، إلى إثارة الجدل مع زوجها فؤاد قبيبو، بفيديو جريء تحت مسمى “تحدي”.

تحدي للاستعراض

وظهرت ابتسام بطمة بالفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام“، وهي ترتدي ليجن أسود ضيق يكشف خضوعها لعملية تكبير مؤخرة.

ويقوم التحدي على أن تجلس ابتسام في أحضان زوجها، الذي يرتدي زياً أسود، ويتحولان فجأة إلى نمور سوداء مع تقليد صوت النمر.

وتلقت عارضة الأزياء المغربية، تعليقات ناقدة وهجومية على الفيديو، متهمين شقيقة دنيا بطمة بإطلاق التحدي لاستعراض مفاتنها فقط.

فستان قصير وحذاء غريب

وقبل أيام، احتفلت دنيا بطمة بيوم ميلاد شقيقتها ابتسام في إحدى المطاعم الفاخرة بمدينة الدار البيضاء.

ووجهت ابتسام رسالة شكر لشقيقتها دنيا على الهدية الفخمة التي أهدتها لها بمناسبة عيد ميلادها، وهي عبارة عن هاتف محمول جديد.

دنيا وابتسام في عيد ميلاد الأخيرة
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وارتدت دنيا بطمة في الحفلة، فستان أسود ضيق وقصير جداً يكشف جسدها بوضوح.

وتركت دنيا شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها، وبدا أطول من فستانها.

وما لفت أنظار المتابعين، هو الحذاء الذي استكملت دنيا بطمة إطلالتها به.

فقد ارتدت الفنانة المغربية حذاءً زهريّ اللون بكعب ضخم جداً، أثار سخرية متابعي دنيا الذين شبهوا ملابسها، بملابس فتيات الليل.

سعر حذاء دنيا بطمة

وتبين أن الحذاء الذي أثار السخرية، يندرج ضمن المجموعة الجديدة للماركة العالمية فالنتينو.

أما المفاجأة أن سعره يبلغ نحو 1500 دولار اميركي.

ومنذ قرار المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قضى بطلاقها من زوجها البحريني محمد الترك، تنشر دنيا بطمة صوراً وفيديوهات بملابس جريئة.

كذلك شقيقتها ابتسام بطمة، تتعمد الظهور الجريء مع زوجها.

جرأة ابتسام وفؤاد قبيبو

وسبق أن نشرت ابتسام صوراً وثقت حفل عيد ميلاد زوجها فؤاد، وظهرت فيه بفستان أحمر قصير، وقدّمت له هدية عيد ميلاده. وتبادلا القُبل بهذه المُناسبة، بحضور شقيقتها دنيا وبعض المقربين.

كما نشرت شقيقة الفنانة المغربية صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة، وظهرت وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح.

وفي صور أخرى، ظهرت ابتسام بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

وتتعرض ابتسام بطمة لهجوم مستمر واتهامات لها بالإساءة إلى فتيات المغرب، مؤكدين أنهن محافظات ولا يلجأن إلى التعري مثلها حسب تعبير المتابعين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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