هبة عبوك تثير الشك بتعليقها على أغنية شاكيرا.. هل تمر بنفس الأزمة؟

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وطن– سجلت أرقام أغنية ‘Session 53‘ لشاكيرا (45 عامًا) وبيزراب (24 عامًا) رقما قياسيا.

كاسيو تدوم مدى الحياة

وحصدت الأغنية على 50 مليون مشاهدة على “يوتيوب” في أول 24 ساعة، و 14.4 مليون استماع على سبوتيفاي في نفس الفترة.

من الناحية المالية، هذا يعني أكثر من 250 ألف يورو في يوم واحد فقط ، وهو رقم غير مهم.

لذلك لا تشعر شاكيرا بمزيد من الرضا، خاصة بعد السخرية التي قدمها جيرارد بيكيه (35 عامًا) على قناته من Twich حول الأغنية، وقال إن ساعات كاسيو تدوم مدى الحياة.

مصدر إلهام

لكن شاكيرا سعيدة للغاية، ليس فقط بسبب نجاح أغنيتها ، ولكن أيضًا بسبب التغطية الإعلامية التي حظيت بها.

وقد عبرت عن ذلك في آخر منشور لها على انستجرام.

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تقول المغنية الكولومبية: “ما كان بالنسبة لي هو التنفيس والتفريغ. لم أفكر مطلقًا في أنني سأذهب مباشرة إلى المركز الأول في العالم بعمر 45 عامًا وباللغة الإسبانية”.

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وذلك لإضافة نداء نسوي كامل، أشاد به المشاهير على نطاق واسع مثل النجمة التونسية هبة عبوك وآنا أوبريغون وسارة سالامو أو ناتاليا دي مولينا.

وتابعت شاكيرا “أريد أن أعانق ملايين النساء اللواتي يواجهن أولئك الذين يجعلوننا نشعر بعدم الأهمية. النساء اللواتي يدافعن عما يشعرن به ويفكرن به ، ويرفعن أيديهن عند الاختلاف ، حتى لو رفع الآخرون حواجبهم. إنهن مصدر إلهامي”.

وتابعت: “هذا الإنجاز ليس لي بل للجميع … ليس كما يأمرنا المجتمع بذلك ، ولكن بالطريقة التي تحدث لنا. ذلك الذي يساعدنا على المضي قدمًا من أجل أطفالنا وأولياء أمورنا ولمن هم بحاجة إلينا والأمل. فينا”.

تعليق هبة عبوك يثير الشك

وعلقت هبة عبوك، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، على منشور شاكيرا بكلمة “أوليه” الإسبانية التي تقال للتشجيع وإثارة الحماس.

ويردافها بالعربية عبارات مثل “أحسنت صنعاً”، “برافو”، “شابو”، “عاش”.

وعاد تعليق هبة الشك مرة أخرى حول استقرار علاقتها بزوجها أشرف حكيمي.

لكن هبة عبوك نفت أنّها تمرّ بأزمة زوجية، وأكدت أنّ كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.