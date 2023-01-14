لصوص الوثائق السرية: سمت اصيل في عرف رؤساء أمريكا من جورج واشنطن وحتى جو بايدن

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وطن- بعد العثور على حزمة أخرى من الوثائق السرية في مرآب منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير، طبعا بعد حزمة اخرى والتي سبق وان عثر عليها اثناء نقل صناديق من مكاتب مركز الأبحاث التابع له في واشنطن، بدأت الصحافة وعامة الشعب الأمريكي يسألون: ما الفرق بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي قامت الدنيا عليه بعد ان ارتكب نفس الفعل حين نقل ملفات سرية اثناء مغادرته البيت الأبيض الى منتجعه في فلوريدا، والاعجب ان أشد من أقام الدنيا عليه لم يكن سوى جو بايدن نفسه.

بل وذهبت صحيفة التليغراف ان فضيحة جو بايدن في سرقة الوثائق أسوأ من فضيحة دونالد ترمب لخطورة الملفات التي كانت بحوزة جو بايدن.

لكن السؤال الاكثر حرجا لبايدن هو سؤال ترمب حين سأل: “متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟” في إشارة إلى تعامل مكتب التحقيقات معه في حين لم يفعلها مع بايدن.

ولكن هل ترامب وبايدن اول لصوص الوثائق السرية؟

حتما سبقتهما إدارات عديدة قامت بنفس الفعل بل وأسوأ، فهناك من دمر واخفى وعطل نقل وثائق للارشيف، وهناك من قام بإنشاء حتى دوائر خلفية من وراء الدوائر الرسمية لا تخضع للمساءلة في ما تملكه من وثائق، وهناك رؤساء امريكيين اوكلوا المهمة لرؤساء المخابرات الأمريكية او لشخصيات مقربة منهم للقيام بمهمة الاخفاء والتدمير او تعطيل النقل للارشيف الأمريكي، وهناك من “سرق” سيرفر ايميلات بأكمله مثل هيلاري كلنتون.

ومع كل هذا نحن نتحدث عن الوثائق التي من نوع “خاص” او “سري” او “سري جدا”، فثمة وثائق لا تصل الأرشيف مطلقا.. منها ما يدمر قانونا بعد الاطلاع، ومنها ما ينقل صوتا دون تفريغ، ومنها ما يكون مختصا لمسؤول بعينه، منها ما لا يسجل على الورق مطلقا واكثر من اتبعه هنري كسنجر في زمننا هذا.

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وقد يصدم القاريء حين يعلم أن ١٧٠ مليون قدم مكعب من الوثائق والتي تراكمت ما بين عام ١٧٨٩ وحتى عام ١٩٨٥، لم يتبق منها سوى ٤٠ مليون قدم مكعب من الوثائق، اي ان ١٣٠ مليون قدم مكعب تم تدميرها، حيث تم تدمير اكثرها عند إنشاء الأرشيف الأمريكي عام ١٩٤٩، بعد ان تم دراستها وتبيين إلى أي مدى تصل خطورتها.

بالطبع يوجد بينها مما قد تلف او فقد قيمته بفعل الزمن او تعرض لحوادث حرائق عرضية، بل منها ما قد نهب او بيع كمعلومات خطيرة ومنها ما بيع لمصانع الورق، ولكن ان يصل مجموع ما فقد ودمر الى ٧٥ % من وثائق الحكومات الأمريكية المتعاقبة فهنا يكون الشك، فحتما لن يكون للنية الحسنة مكان هنا حين نجد اختفاء الوثائق المتعلقة بمجزار الأمريكيين ضد الأمريكيين الأصليين والمتعلقة بحروب النهب والتوسع ومعظم وثائق الحرب الأهلية وحتى الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب التي تلتها.

في عام ١٨٨٠ وأثناء مناقشة الكونجرس الأمريكي طلبا من الحكومة الأمريكية بتدمير وثائق في فترات سابقة، فجأة اندلع حريقا في مبنى هذه الوثائق بالذات، فيبدو ان مناقشة الكونجرس طالت اكثر من اللازم، فقد كانت تتعلق اكثر الوثائق بما سلم وتبقى من وثائق الحرب الأهلية الأمريكية وعمليات التهجير القسري للامريكيين الأصليين.

بالطبع لا نلومهم فمن يرتضي ابقاء تاريخ الخزي الأمريكي لتطلع عليه الأجيال التي لقنت ان دولتهم قامت على اسس الحضارة والتقدم العلمي والثقافي والديني.

فتخيل ان يقرأ هؤلاء في ارشيفاتهم كيف كان المتحضرون البيض يلقون البطانيات الموبوءة بالطاعون على قرى الأمريكيين الأصليين او كيف يأمر قادتهم جنودهم بسلخ جلود الأمريكيين الأصليين لصناعة أحذية منها، أو كيف كانوا يقايضون جمجمة الأمريكي الأصلي بخمسة دولارات، او كيف كانت الحكومة الأمريكية تقوم باعقام نساء الأمريكيين الأصليين، وتخيل ان نقرأ “طريق الدموع” من تقارير الفاعلين لا من الشهود كما رووها، وجرائم أخرى لا تحصى.

من اجل هذا نجد اختفاء بعض الملفات السرية عند مغادرة رؤساء أمريكا البيت الأبيض اما عبر هؤلاء الرؤساء شخصيا او عبر العاملين معهم والموثوق بهم.

فقد سبقهم بيل كلينتون، ومدير المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه”، ديفيد بتريوس”، حسب قول ادوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية.

فلم يكتف بيل كلينتون بالاحتفاظ بوثائق سرية، بل غيرت إدارته مسميات بعض الوثائق الى شخصية، كما طلب من الأرشيف وثائق حساسة عن جمهوريين وسياسيين عملوا في إدارات سابقة دون داعي قانوني، لأن من طلب ملفاتهم الحساسة لم يكن لهم أي علاقة عمل بالبيت الأبيض في اثناء فترة حكمه، الشرط الذي يستوجب طلب هذه الملفات.

وفضيحة ووترغيت التي كان بطلها الرئيس الأمريكي نيكسون بدأت اول فصولها بمحاولة سرقة وثائق من مبنى الحزب الديمقراطي عام ١٩٧٢ والتي انتهت باستقالته.

وقتها قام رئيس المخابرات الأمريكية ريتشارد هيلمز خوفا من كشف فضائح المخابرات الأمريكية كما حدث مع نيكسون في فضيحة ووترغيت باحراق جميع الوثائق المتعلقة عن برامج وتجارب المخابرات الأمريكية البيولوجية وأساليب التعذيب والتي جربت على اطباء وعاملين في المخابرات الأمريكية ووكالات أخرى وجربت على مرضى ومساجين وعاهرات، ولم يتبق سوى القليل الذي لم يستطع تدميره، وليتخيل القاريء معي ان وثيقة تتحدث عن إعطاء مادة كيميائية لطبيب أمريكي يدعى فرانك اولسن كان يعمل مع المخابرات الأمريكية حيث تطوع ان يكون “فأر تجارب”، وهي من المواد المعد لتقديمها لضحايا المخابرات الأمريكية اثناء التحقيق معهم وتعذيبهم، ولكن ما ان تناول هذا الطبيب هذه المادة حتى أصيب بتشنجات وقفز من الطابق العاشر في احد المباني ليلقى حتفه.

وفي الثمانينات من القرن الماضي أنكرت المخابرات الأمريكية بعض عملياتها الفاشلة ودمرت الوثائق المتعلقة بها حتى أن من تورطوا بها حوكموا بقضايا جنائية لأنهم لم يستطيعوا اثبات انهم ارتكبوا هذه الجرائم بناء على أوامر من المخابرات الأمريكية، احدهم سجن ٢٤ عاما واخرون هربوا وطلبوا اللجوء في بلدان أخرى دون ان تتدخل المخابرات الأمريكية في انقاذ اي منهم.